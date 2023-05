Dự án xứng tầm chinh phục các đại gia Hải Phòng “kỹ tính”

Căn hộ mơ ước của giới thượng lưu

Căn hộ cao cấp nằm trong quần thể khách sạn 5 sao với số lượng ít hoặc rất ít là một trong những mô hình bất động sản đắt đỏ bậc nhất trên thế giới, thường xuất hiện ở các nước phát triển – nơi tập trung nhiều doanh nhân, nghệ sĩ giàu có. Những căn hộ này có giá bán cao hơn so với bất động sản trong khu vực, bởi giá trị thương hiệu của khách sạn, sự cam kết về chất lượng dịch vụ, cũng như danh tiếng mà bất động sản đem lại cho chủ sở hữu.

Trên thế giới, những dự án căn hộ – khách sạn nổi tiếng phải kể đến tòa tháp Four Seasons Private Residence Los Angeles, Mỹ do Four Seasons phát triển và quản lý. Toàn dự án chỉ có 59 căn hộ kết nối với khối khách sạn, có giá trị hơn 63 tỷ đồng cho căn 130m2. Hay tại Canada, dự án Montreal Ritz Carlton Residence chỉ bao gồm 45 căn hộ tọa lạc bên cạnh khách sạn Ritz Carlton ở Golden Square Mile đã tạo nên cuộc cách mạng về bất động sản. Giá bán của căn hộ xa xỉ này từ 92 tỷ đến 200 tỷ đồng.

Là mô hình còn mới mẻ tại Việt Nam nhưng ngay giữa trung tâm TP. Hải Phòng đã xuất hiện siêu dự án đến từ Tập đoàn BRG – tháp căn hộ BRG Legend sánh đôi cùng thương hiệu khách sạn Hilton nổi tiếng thế giới.

Mô hình căn hộ độc đáo cùng thương hiệu quốc tế đẳng cấp mang tới một địa chỉ “xứng tầm” dành cho những doanh nhân bản lĩnh, luôn tiên phong dẫn đầu mọi xu hướng, khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. BRG Legend ra đời chính là để đáp ứng nhu cầu tôn vinh vị thế của những đại gia đất cảng – những con người không chỉ nhanh nhạy, sắc bén trong kinh doanh mà còn đi đầu trong việc hưởng thụ những mặt hàng xa xỉ.

Nơi giao thoa giữa lịch sử vàng son và tương lai thịnh vượng

Nằm trong top 10 khách sạn lớn nhất thế giới, khách sạn Hilton luôn lựa chọn xây dựng tại những vị trí đắt giá, trên nền văn hiến lâu đời có thể kể đến như: Beverly Hilton tọa lạc tại điểm giao nhau của đại lộ Wilshere và Santa Monica ở Beverly Hills, California, Mỹ; tại Việt Nam Hilton Hanoi Opera nằm trên đường Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm bên cạnh Nhà Hát Lớn ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội; Dự án Hilton Garden Inn Saigon đang triển khai xây dựng tại vị trí đắc địa số 23-35 đường Hàm Nghi thuộc trung tâm quận 1, TP.HCM.

Tại Hải Phòng, dự án BRG Legend nằm kề bên khách sạn Hilton cũng hiện hữu ngay tại trung tâm thành phố số 14 đường Trần Quang Khải, tiệm cận các khu vực hành chính, văn hoá chỉ trong bán kính 1km như: Nhà hát lớn Hải Phòng, sân Vận động Lạch Tray, ga Hải Phòng, UBND thành phố, vườn hoa Nguyễn Du…



Tổng thể dự án BRG Legend

Danh tiếng của tổ hợp dự án căn hộ – khách sạn BRG Legend ngay lập tức khẳng định vị thế một cộng đồng cư dân đẳng cấp, thượng lưu. Tính quốc tế của thương hiệu thu hút những vị khách thành đạt, nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia, mang đến làn gió mới về phong cách hưởng thụ và môi trường quốc tế cởi mở, hiện đại.

Những chủ nhân đẳng cấp sẽ trở về ngôi nhà bằng sự chào đón vương giả với vẻ đẹp Tân cổ điển châu Âu trong thiết kế dự án và dịch vụ tận tâm Velet Parking (lấy/đỗ xe hộ) ngay dưới chân toà nhà. Bên cạnh đó còn được trải nghiệm trong không gian tiện nghi với hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế chỉ cách vài bước chân như: Trung tâm thương mại ở khối đế, bể bơi trên cao ngoài trời Sky Pool, Gym, Sky Bar, khu vườn nướng BBQ, khu tập Yoga ngoài trời tại khu vườn thượng uyển nằm trên tầng thượng của tòa nhà.

Kiến tạo tương lai nhưng không lãng quên quá khứ, BRG Legend tiếp nối câu chuyện về cuộc sống thịnh vượng trên nền di sản vàng son của đô thị ven biển đầu tiên tại Việt Nam. Sự giao thoa các yếu tố lịch sử, văn hóa và tương lai hội tụ tại BRG Legend như một niềm tự hào và tôn vinh dành riêng cho những người con xứ cảng.