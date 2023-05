Với tổng diện tích 349ha, Zeitgeist được chia làm 5 giai đoạn. Trong đó, Zeit River County 1 sẽ là phân khu đầu tiên của Zeitgeist. Dự án tự hào là siêu đô thị hiện đại, đẳng cấp với quy mô lớn tại khu Nam Sài Gòn – điểm sáng cho sự phát triển của huyện Nhà Bè.

Sự cân bằng giữa gia đình và công việc

Zeit River County 1 sẽ thiết lập một hệ tiêu chuẩn tin cậy về chất lượng, mang đến cho khách hàng trải nghiệm sống sang trọng bậc nhất. Cụ thể, dự án sẽ xây dựng cho cư dân một tổ ấm đích thực – không gian cân bằng giữa sống và làm việc – nơi mọi người luôn mong muốn trở về, tận hưởng không gian riêng và cảm thấy thư giãn vào những ngày nghỉ cuối tuần.



Thiết kế của Zeit River County 1 mang lại sự cân bằng

trong cuộc sống của các cư dân

Trong tương lai gần, khi cảng Sài Gòn và cảng quốc tế Hiệp Phước được nâng cấp, Zeit River County 1 được dự đoán sẽ quy tụ nhiều chuyên gia trong nước, quốc tế chọn lựa để an cư nhờ vào tầm vóc dự án, địa thế và uy tín của chủ đầu tư.

Từ Zeit River County 1, cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố thông qua tuyến Metro số 4 nối liền 8 quận, trong đó có quận 7 và Nhà Bè. Khi hệ thống các cây cầu huyết mạch và hệ thống đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây được hoàn thiện, tính kết nối giữa Nhà Bè với Cần Giờ và các quận trong thành phố sẽ càng được gia tăng. Với tất cả các điểm trên, Zeitgeist sẽ trở thành một thành phố thông minh hiện đại, sở hữu vị trí chiến lược kết nối vùng tương lai cho khu Nam Sài Gòn.

Tại Zeit River County 1, VGSI còn phát triển hàng loạt tiện ích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thư giãn thường ngày của cư dân. Đặc biệt, Zeit River County 1 có đến 3 khu club house với đầy đủ tiện ích cao cấp phục vụ cư dân cùng nhiều tiện ích nổi bật như: Hồ bơi người lớn, hồ bơi trẻ em, phòng gym, khu tập yoga, khu spa, kèm theo hệ thống nhà hàng – cà phê thư giãn. Ngoài ra, hệ thống trường học, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm thương mại cũng có mặt ngay trong khu đô thị nhằm giúp nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, kết nối cộng đồng của người dân được trọn vẹn.

Sự cân bằng giữa công nghệ và thiên nhiên

Với tầm nhìn từ công ty mẹ GS E&C – "người khổng lồ" trong mảng đầu tư đa lĩnh vực tại Hàn Quốc, VGSI luôn áp dụng thế mạnh về công nghệ để nâng tầm cuộc sống cho cư dân, đồng thời chung tay bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.



Tại Zeit River County 1, mảng xanh và các vật liệu thân thiện với môi trường luôn được ưu tiên

Tại Zeitgeist, không gian xanh chiếm 70% diện tích toàn khu. Các biệt thự, nhà phố, shophouse… sẽ được xây dựng với bê tông xanh, ít cacbon, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, công nghệ thiết kế kết hợp tối ưu giữa hệ thống nguồn nhiệt xây dựng và năng lượng tái tạo mới cũng được ứng dụng, đưa công nghệ tiết kiệm năng lượng, hệ thống thu gom chất thải tự động vào thực tiễn. Đặc biệt, Zeitgeist cũng sẽ được áp dụng nền tảng năng lượng thành phố thông minh Zero.

Sự cân bằng giữa tính riêng tư và sự kết nối

Zeit River County 1 là một tổ ấm xanh giữa đô thị sầm uất, nơi tính riêng tư và an ninh của cư dân luôn được đặt lên hàng đầu. Các căn biệt thự tại đây được xây dựng với hệ thống bảo mật thông minh tối tân. Lối vào riêng biệt và an ninh đảm bảo môi trường sống an toàn tuyệt đối cho cộng đồng cư dân tương lai của dự án.

Tính kết nối vượt trội cũng là một điểm cộng giúp Zeit River County 1 nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua. Khi bức tranh cơ sở hạ tầng tại khu Nam Sài Gòn đang ngày càng phát triển, siêu đô thị Zeitgeist sẽ càng được hưởng lợi với giá trị địa thế gia tăng.



Tại Zeit River County 1, cư dân có thể cảm nhận được sự an tâm cũng như

thư thái hòa mình cùng thiên nhiên

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, nhiều dự án hạ tầng thuộc khu Nam Sài Gòn đã được đưa vào lộ trình phê duyệt đầu tư từ nay đến năm 2020 như: Dự án cầu Thủ Thiêm 3, cầu Thủ Thiêm 4; dự án xây mới nút giao thông Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ dự kiến hoàn thiện năm 2022 với số vốn đầu tư lên đến hơn 830 tỷ đồng.

Thêm một tín hiệu lạc quan, sau khi cầu Nguyễn Khoái hoàn thành, giao thông khu vực này cũng sẽ thông thoáng, thuận tiện hơn cho người dân khi di chuyển đến các vực trung tâm, giải tỏa áp lực giao thông cho cầu Kênh Tẻ và các tuyến đường như Nguyễn Hữu Thọ, Khánh Hội. Đây được xem là các công trình trọng điểm, giúp hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội tại khu Nam thành phố.

Tháng 11/2019, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành GS E&C Korea, ông Yongsoo Huh cùng các lãnh đạo công ty đã có buổi gặp gỡ và trao đổi cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông tại Seoul, Hàn Quốc. Hai bên đã có những trao đổi, chia sẻ về tình hình phát triển và những đóng góp của GS E&C đối với kinh tế, xã hội Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều triển vọng hợp tác trong thời gian sắp tới.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 1800 7086

Website: http://zeitgeistland.com.vn

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2020/01/07/du-an-zeit-river-county-1-manh-ghep-hoan-hao-cua-sieu-do-thi-thong-minh