Theo ông Alex Crane, Việt Nam là một thị trường BĐS đang bùng nổ tại Đông Nam Á với rất nhiều tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn so với các nước Châu Á khác. Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch, với sự mở cửa trở lại của thị trường và nới lỏng biên giới đang tạo ra làn sóng đầu tư vào Việt Nam. Rất nhiều nhà đầu tư trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương mong chờ được quay trở lại và đầu tư vào Việt Nam, họ tín nhiệm kế hoạch phát triển kinh tế do Chính phủ Việt Nam đưa ra, cũng như các gói giải cứu và kích cầu. Tính riêng sau kỳ nghỉ Tết năm nay, nguồn vốn ngoại đổ vào Việt Nam đã cao gấp 3-4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những thương vụ lớn nhất là Viva Land mua một phần toà nhà Capital Place ở Hà Nội. Tương tự trước dịch là thương vụ mua lại toà nhà Kumho. Sắp tới thậm chí sẽ có cả những thương vụ tỷ USD.

Đồng quan điểm, ông Ben Gray cho rằng, dù mới vừa bước qua đại dịch, nhưng nhu cầu của nhà đầu tư trong và ngoài nước không ngừng tăng cao. Yếu tố khiến thị trường Việt Nam hấp dẫn, đầu tiên chính là quy mô cũng như giá trị của thị trường ngày càng gia tăng, phát triển theo chiều hướng tiến bộ và thông minh, chuyên nghiệp hơn. Thị trường Việt Nam đã và đang chứng kiến sự phát triển của ngành logistics và cơ sở hạ tầng của nhiều ngành khác như kho bãi và nhà xưởng xây sẵn. Điều này cũng dẫn đến giá đất công nghiệp gia tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Đây là tín hiệu tốt đối với thị trường, vì tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp vẫn tăng từ 6-7% mỗi năm

Theo Knight Frank nhận định, Việt Nam đang là thị trường BĐS trọng điểm của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Chuyên gia Knight Frank nhận định, sự phát triển của ngành logistics cũng sẽ kéo theo ngành thương mại điện tử, không gian văn phòng và bán lẻ. Các tập đoàn thương mai điện tử đang là những khách thuê lớn nhất mảng BĐS văn phòng, giúp tỷ lệ trống của văn phòng cho thuê ở TP.HCM và Hà Nội ngày càng giảm, tạo ra cơ hội thúc đẩy BĐS văn phòng tăng trưởng, nhiều nguồn cung mới sẽ gia nhập thị trường. Cũng do ảnh hưởng của đại dịch mà khách thuê văn phòng sẽ ngày càng hướng giải pháp thuê về khu vực ngoài trung tâm, hoặc kết hợp giữa làm việc ở văn phòng và làm việc tại nhà. Do vậy, trong giá thuê ở khu vực nôi thành (CBD) giảm xuống, khu vực ngoại thành hay không phải trung tâm sẽ tăng giá lên dần.

Về khía cạnh bán lẻ, theo ông Alex Crane, tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, nhưng BĐS bán lẻ sẽ có xu hướng hồi phục và tốt lên. Ngành TMĐT không tạo thành mối nguy với ngành bán lẻ, mà sẽ song hành cùng BĐS bán lẻ để thúc đẩy doanh thu. Một trong những cách đó là các nhà bán lẻ có thể sử dụng TMĐT biến không gian bán lẻ làm điểm nhận hàng cho người mua, tối ưu hoá cách sử dụng mặt bằng. Bên cạnh đó, thị trường Việt Nam mở cửa cho đường bay quốc tế cũng là cơ hội cho ngành BĐS nghỉ dưỡng phục hồi và phát triển. Các nhà đầu tư nước ngoài khi cân nhắc mảng BĐS này cũng mong chờ mức giá M&A khá tốt để có thể cùng nhau phát triển.

Với BĐS nhà ở, ông Ben Gray cho rằng, có nhiều chủ đầu tư ở thị trường Việt Nam đang làm rất tốt, đưa ra những sản phẩm chất lượng bán được giá cao ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Và họ không gặp vấn đề gì trong việc gọi vốn từ nước ngoài. Một trong những điều tạo nên sự khác biệt cho các chủ đầu tư trong nước nhằm giúp họ gọi vốn là cách họ quản lý bất động sản. Khi các nhà đầu tư nước ngoài nhìn vào thị trường Việt Nam, họ quan tâm đến các tiêu chí về Môi trường (Environmental), Xã hội (Social) và Quản lý (Governance), là những tiêu chí các chủ đầu tư trong nước cần xây dựng và cải thiện. Những hồ sơ dự án đạt tiêu chuẩn ESG sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tiếp cận nguồn vốn nước ngoài cũng như có được giấy phép sử dụng đất.

Vốn đầu tư ngoại đang ồ ạc đồ vào Việt Nam ngay thời điểm chính phủ mở cửa trở lại khẳng định tiềm năng của thị trường.

Trả lời cho câu hỏi liệu có những khó khăn, thử thách nào dành cho thị trường BĐS Việt Nam khi tiếp cận những cơ hội lớn trong thời gian ngắn, chuyên gia Knight Frank cho biết, đối với chủ đầu tư trong nước cũng như nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm đối tác, có hai thách thức chính. Thứ nhất, giá đất càng ngày càng tăng, khiến cho hiệu suất ROI giảm xuống. Giá đất ngày càng tăng, nhà đầu tư nước ngoài khi nhìn vào thực trạng này sẽ cảm thấy Việt Nam không còn là điểm đến quá hấp dẫn nữa. Thứ hai là quy trình pháp lý phức tạp, liên quan đến phí sử dụng đất làm khó nhà đầu tư. Về phương diện đầu tư, khi đến thị trường Việt Nam, nha đầu tư ngoại không hiểu gì về quy trình thủ tục.

Theo Knight Frank, để giữ được cơ hội và cạnh tranh với những thị trường sẵn có, ở tầm vĩ mô, nhà nước hầu như không cần làm thêm gì cả vì Việt Nam đang có một nền kinh tế phát triển tốt, chính phủ ổn định, dân số trẻ và vẫn còn khả năng tăng mức tiêu thụ trên đầu người. Với các chủ đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài, việc chính phủ đưa ra gói hỗ trợ khoảng 15 tỉ USD nhằm phát triển cơ sở hạ tầng là điều hết sức hấp dẫn. Chỉ số VN Index, theo IMF nhận định, có giá trị khoảng 350 tỉ USD. Chỉ số tín dụng cũng rất lớn, từ 25%. Đáng chú ý là hiện tại, một trong những điều Chính phủ có thể hỗ trợ nguồn vốn đầu tư nước ngoài về Việt Nam nhanh hơn là cho phép nhà đầu tư vay tiền từ nguồn vốn nước ngoài, thay vì phải thông qua ngân hàng như hiện nay.

