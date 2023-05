Dự báo xu hướng phát triển của thị trường BĐS Quảng Ninh 6 tháng cuối năm 2022

Trong giai đoạn khoảng 3 năm kể từ 2018-2020, thị trường bất động sản tại Quảng Ninh đã có sự tăng trưởng ấn tượng ở hàng loạt các phân khúc, nhiều nhà đầu tư đã gặt hái được thành công với các dòng sản phẩm như bất động sản nghỉ dưỡng, đất nền, bất động sản khu công nghiệp…

Tuy nhiên, trái ngược với thời kỳ trước đó, giai đoạn khoảng 2 năm trở lại thị trường bất động sản tại khu vực Quảng Ninh đã có nhiều biến động. Đặc biệt là trong khoảng 6 tháng đầu năm 2022, do ảnh hưởng của các chính sách siết tín dụng ngân hàng của nhà nước, thị trường bất động sản Quảng Ninh đang có dấu hiệu giảm tốc, riêng một số phân khúc đầu cơ đã có tín hiệu điều chỉnh khoảng 20-25%.

Điển hình trong tháng 6/2022 dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn đã ghi nhận cả lượng tin đăng và mức độ quan tâm đều có sự sụt giảm so với tháng 5 trước đó. Cụ thể, đối với loại hình biệt thự, mức độ quan tâm và tìm kiếm đã giảm 27%, lượng tin đăng giảm 19%. Song song với đó loại hình đất nền dự án cũng có mức độ quan tâm và lượng tin đăng giảm lần lượt là 26%, 19%.

Thị trường BĐS Quảng Ninh có nhiều biến động trong nửa đầu năm 2022

Thị trường BĐS ghi nhận sự "hạ nhiệt" và "đứng yên" ở nhiều phân khúc, thế nhưng khi nhìn vào tình hình phát triển của Quảng Ninh thì đây sẽ là những điểm sáng tích cực. Cụ thể, theo số liệu thống kê từ UBND tỉnh, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh 6 tháng đầu năm đã đạt khoảng 5,5 triệu lượt, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt 12.129 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so cùng kỳ, tăng 47,55% so với kịch bản đề ra và tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khu nghỉ dưỡng đều đạt từ 90-100%.

Sau dịch, Quảng Ninh thu hút được một lượng lớn du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng

Bên cạnh đó, vào ngày 29/6 vừa qua, Hội đồng Thẩm định quy hoạch tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất thông qua Quy hoạch Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó tầm nhìn đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 19.000 – 20.000 USD và hướng tới xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương.

Vậy liệu rằng với những yếu tố đó thị trường BĐS Quảng Ninh có thể phát triển mạnh mẽ không hay thị trường cần thêm những xung lực, yếu tố hỗ trợ khác? Và liệu rằng trong ngắn hạn 6 tháng cuối năm, thị trường BĐS Quảng Ninh sẽ phát triển theo chiều hướng nào?

