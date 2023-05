Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng dẫn chứng, trong năm 2019, thị trường bất động sản có khoảng 83.136 giao dịch thành công, giảm 26,1% so với năm 2018, trong đó số lượng bất động sản nghỉ dưỡng gồm căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có khoảng 6.280 giao dịch, giảm 20% so với năm 2018.

Nguồn cung trên thị trường bất động sản có xu hướng giảm. Số dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Hà Nội là 58 dự án với 31.184 căn chung cư (tăng 20,1% so với 2018) và 1.963 căn thấp tầng (giảm 49,1% so với 2018). Tại TP.HCM có 47 dự án với 23.485 căn chung cư (giảm 14.1% so với 2018), 1.319 căn thấp tầng (tăng 9,9%).

Về dư nợ tín dụng bất động sản, tính đến hết quý 3/2019 là 486.683 tỷ đồng, duy trì ổn định so với năm 2018.

Dự báo năm 2020, theo ông Hưng, tại Hà Nội, nguồn cung bất động sản nhà ở duy trì ở mức ổn định, nguồn cung mới chủ yếu đến từ phân khúc trung cấp, giá bất động sản dự báo tăng nhẹ khoảng 1-2%.

Tại TP.HCM, nguồn cung nhà ở có thể giảm do không có nhiều dự án mới được phê duyệt triển khai, đặc biệt đối với phân khúc nhà ở giá thấp, dự báo giá bất động sản tăng trong khoảng 4-5%.

Đối với thị trường bất động sản đất nền khu vực các tỉnh miền Đông Nam bộ, ông Hưng cho rằng sau diễn biến từ vụ việc của Công ty Alibaba, công tác quản lý của chính quyền các địa phương chặt chẽ hơn và do đó sẽ khó có dự án mới ra hàng. Một điểm nữa là nhà đầu tư và người tiêu dùng đều e ngại việc mua – bán bất động sản đất nền, dự báo nguồn cung và lượng giao dịch đất nền có thể sụt giảm mạnh.

Với thị trường bất động sản du lịch tại một số địa phương như: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Nam, Kiên Giang… dự báo thị trường tiếp tục chững lại, trầm lắng hơn so với giai đoạn 2017-2018.

Từ những cơ sở đó, ông Hưng cho rằng, để tiếp tục kiểm soát và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển hiệu quả, lành mạnh, ổn định, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương chỉ đạo và thực hiện tốt các công việc sau: Theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường; chủ động ứng phó với các tình huống cực đoan như trầm lắng, bong bóng, sốt giá cục bộ.

"Hiện Bộ Xây dựng đã gửi các địa phương đề án cụ thể, trong đó đã chỉ rõ các giải pháp khung để xử lý các diễn biến thị trường, các địa phương có thể cụ thể hoá để phù hợp với đặc điểm của từng địa phương", ông Hưng cho biết.

Bên cạnh đó, ông Hưng cũng khẳng định trong giai đoạn hiện nay, Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản cũng như Bộ Xây dựng sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án bất động sản đang bị ách tắc trong triển khai, nhất là ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Nếu không khai thông được sẽ lãng phí vốn đầu tư, ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách địa phương và quan trọng hơn, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

“Trong dài hạn cần sửa đổi, bổ sung hoàn thiện một số quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh bất động sản như Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật”, ông Hưng khẳng định.

Lê Sáng