Dù dịch bệnh, các điểm nóng đất nền cuối năm vẫn có giao dịch

Dù trải qua một năm dịch bệnh đầy khó khăn nhưng thời điểm cuối năm, thị trường bất động sản đã xuất hiện một số thị trường có tín hiệu tích cực. Mối quan tâm của giới đầu tư đã và đang đổ về các thị trường này. Thế nhưng dịch Covid-19 tái bùng phát khiến hoạt động mua bán, đầu tư phần nào bị chững nhịp. Tuy nhiên, dân đầu tư bất động sản chuyên nghiệp vẫn tiếp tục công việc mua bán thời điểm này với các thị trường đang khởi sắc. Với họ, việc đầu tư mang tính thời điểm, nếu chần chừ có thể mất cơ hội tốt.

Phú Quốc là một thị trường như thế. Đầu tháng 1, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thông qua nghị quyết thành lập TP. Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang có hiệu lực thi hành đã hút mối quan tâm của giới đầu tư đổ về vùng đất này. Sau 3 năm trầm lắng, giá đất Phú Quốc ở thời điểm hiện tại không còn nhảy múa như thời điểm sốt với thông tin lên đặc khu. Một số nhà đầu tư lão luyện ngoài Bắc có mạng lưới quan hệ thân thiết với môi giới hay các đầu nậu địa phương dù không bay được vào Phú Quốc do dịch bệnh nhưng sau khi xem xét giấy tờ pháp lý online, vị trí trên google map vẫn quyết định chuyển khoản cọc để giữ chỗ. Ông Nguyễn Văn Giang vừa chuyển khoản cọc 50 triệu đồng một lô đất ở Phú Quốc cho biết: “Giai đoạn thị trường nóng sốt tôi đã từng vào khảo sát thị trường này nhưng do giá quá cao nên không xuống tiền. Lô đất vừa chuyển cọc chưa xem thực tế nhưng do đã nắm được địa hình và quan trọng nhất người giới thiệu lô đất là chỗ anh em thân thiết lâu năm trong làm ăn nên tôi chuyển cọc. Ra Tết, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, tôi sẽ bay vào Phú Quốc làm hợp đồng mua bán”.

Tương tự, anh Hoàng Đức Nam, một môi giới tại Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết nhà đầu tư ở Hà Nội cũng mới chuyển khoản anh số tiền cọc 2 lô đất dù chưa đi xem thực tế do diễn biến dịch bệnh ở Vân Đồn (Quảng Ninh). Đây là nhà đầu tư đã gắn với anh Nam hơn 5 năm nay và chưa từng thất bại trong hơn chục thương vụ được anh tư vấn. Do tin tưởng nên dù không xuống được thực tế nhưng nhà đầu tư này vẫn quyết định chuyển cọc để giữ chỗ rồi ra Tết xuống kí hợp đồng mua bán.

Phần lớn ở thời điểm này, với những vùng đất không thực địa được trực tiếp do dịch bệnh, nhiều nhà đầu tư đã khảo sát thị trường từ trước và có sự tin tưởng với môi giới đã chọn hình thức chuyển cọc để giữ những lô đất mà họ cho là đẹp, có tiềm năng sinh lời lớn, việc kí kết hợp đồng sẽ được thực hiện sau Tết.

Tại một số thị trường đất nền phía Bắc như Hoài Đức, Hà Đông(Hà Nội), Tiên Lữ, Phố Nối, Văn Giang (Hưng Yên), thời điểm cuối năm vẫn diễn ra hoạt động giao dịch. Ông Trần Tú, người vừa chốt mua đất tại Hoài Đức cho biết mảnh đất này có giá rẻ hơn hẳn so với giá thị trường do chủ nhà làm ăn thất bát nên cuối năm buộc phải bán để trả nợ. Trước đó, ông đã từng hỏi mua mảnh đất này nhưng không đạt được mức giá thỏa thuận với chủ nhà nên thôi. Khi chủ nhà cần tiền ngỏ ý bán cắt lỗ nên ông quyết định mua.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, một môi giới đất nền khu ven Hà Nội cho biết, dù dịch bệnh nhưng cuối năm là thời điểm nhiều nhà đầu tư có thể mua được bất động sản giá rẻ do nhiều người bị áp lực trả nợ nên buộc phải cắt lỗ. Ngoài ra, dòng tiền cuối năm ở nhiều nhà đầu tư khá dồi dào. Tất nhiên, theo anh Tuấn, do dịch bệnh, hoạt động mua bán không được sôi nổi như hàng năm nhưng nếu có sản phẩm đẹp, giá tốt, nhà đầu tư vẫn thực hiện giao dịch.

