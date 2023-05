Du lịch bứt tốc phục hồi, bất động sản nghỉ dưỡng Hội An được săn đón

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam đạt 365,3 nghìn lượt người, gấp 4,5 lần so cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, cùng với sự phục hồi của kinh tế – xã hội lượng khách du lịch nội địa 5 tháng đầu năm 2022 cũng tăng 243% so với cùng kỳ năm 2021 với tổng lượng khách nội địa lên đến 48,6 triệu lượt. Hoạt động du lịch phục hồi toàn diện, mạnh mẽ cũng đã thúc đẩy doanh thu du lịch lữ hành, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng cao, kéo theo nhu cầu đầu tư các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng, thương mại.

Sự trở lại của thủ phủ du lịch số 1 Việt Nam

Đà Nẵng – Hội An luôn là 2 điểm đến song hành bởi nếu đã đặt chân tới Đà Nẵng thì du khách không thể bỏ qua Hội An. Là Di sản Văn hóa Thế giới, Hội An liên tục nằm trong top 10 thành phố du lịch được yêu thích nhất thế giới với hàng triệu lượt du khách nội địa và quốc tế ghé thăm. Bên cạnh đó, tạp chí du lịch TripAdvisor cũng công bố danh sách 25 bãi biển đẹp nhất hành tinh, trong đó biển An Bàng của Hội An đứng thứ 16.

Sau 2 năm dịch bệnh, dù phải gánh chịu tác động lớn nhưng ngay khi ngành du lịch được mở cửa, khu vực Đà Nẵng – Hội An đã trở lại đường đua mạnh mẽ. Chỉ trong 4 ngày lễ 30/4 và 1/5, hơn 254.000 lượt du khách ghé thăm khu vực này, mang lại doanh thu về dịch vụ lưu trú, ăn uống hơn 1.400 tỷ đồng.

Sức nén từ đại dịch quá lâu cộng với chính sách mở cửa hoàn toàn nền du lịch nên 2022 được dự báo là năm bùng nổ của du lịch Việt Nam nói chung và sự quay trở lại của thủ phủ du lịch Đà Nẵng – Hội An, góp phần tạo lực đẩy cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tăng trưởng trở lại. Đặc biệt là những bất động sản thấp tầng thương mại biển sẽ là sản phẩm được săn đón nhờ những ưu thế đặc biệt về công năng sử dụng và tính thanh khoản tốt.

Xuất hiện khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp, 100% sản phẩm có view biển

Nối liền Đà Nẵng và phố cổ Hội An, bất động sản bên sông Cổ Cò đang dần chuyển mình. Sau dự án khơi thông dòng sông này, khu vực này mang đầy tiềm năng và hấp dẫn nhiều nhà đầu tư. Sông Cổ Cò trải dài 28km, song song với bờ biển, nối từ Cửa Hàn (Đà Nẵng) đến Cửa Đại (Hội An) nhưng đã bị bồi lấp. Từ năm 2016 đến nay, dự án nạo vét, khơi thông dòng sông này đã triển khai gần hoàn thiện, giúp sông Cổ Cò lấy lại vẻ đẹp xanh mát vốn có. Điều này góp phần tạo điều kiện thuận lợi kiến tạo những khu đô thị ven sông với không gian nghỉ dưỡng lý tưởng tại Hội An.

Nhắc đến các dự án ven sông Cổ Cò thì không thể bỏ qua La Queenara. Dự án nghỉ dưỡng phức hợp có quy mô lên đến 200 Ha với 4 phân khu: Granville, Chopard, Central Diamond và Provence Castle. Chiếm ưu thế hơn các dự án khác trong cùng khu vực, La Queenara sở hữu vị trí “cận biển, kề sông”, cách bãi biển An Bàng chỉ 200m và giáp sông Cổ Cò yên bình. Ngoài ra, dự án còn hưởng lợi hạ tầng từ cầu Ông Điền, giúp khoảng cách từ dự án đến phố cổ Hội An chỉ 5 phút di chuyển.

Bên cạnh những lợi thế về vị trí, hạ tầng, tiềm năng tăng giá, La Queenara còn có mật độ xây dựng thấp nhất khu vực Hội An chỉ dưới 30%, tỷ lệ này cao gấp 20 lần so với quy chuẩn của Việt Nam, mang đến không gian nghỉ dưỡng xanh mát, trong lành. Đặc biệt, dự án có nhiều sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu đầu tư như: shoptel, biệt thự song lập, biệt thư đơn lập với 100% nhà có hai mặt đường, có bể bơi và khu vườn riêng biệt. Phù hợp cho nhu cầu vừa cho kinh doanh, vừa để ở tại Hội An. Ở giai đoạn 1, dự án đã thể hiện được sức hấp dẫn của mình khi giải phóng 100% bảng hàng chỉ trong vòng 03 ngày và 98% hợp đồng ký trong vòng 1 tuần.

Hiện La Queenara đang triển khai mở bán giai đoạn 2, tất cả sản phẩm đã có 100% sổ đỏ, sẵn sàng sinh lời ngay lập tức khi vừa sở hữu. Dự án có chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ lãi suất 0% và mức vốn đầu tư hấp dẫn chỉ từ 1,4 tỷ. Ngoài ra La Queenara đang có nhiều ưu đãi chiết khấu hấp dẫn và quà tặng giá trị cho các khách hàng khi tham gia đầu tư tại đây.