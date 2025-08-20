Du Lịch Phục Hồi Mạnh, Nhà Đầu Tư Vẫn Dè Chừng Với Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng

Dù du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng ghi nhận hàng loạt dự án mới tung nguồn hàng nhưng trên thực tế giao dịch trên thị trường không quá mạnh. Nguồn hàng sơ cấp vẫn đang chật vật tìm cách ra hàng, nguồn hàng thứ cấp vẫn ghi nhận tình trạng giá đi ngang hoặc cắt lỗ.

Du Lịch Phục Hồi, Nguồn Cung Tăng, Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Vẫn Chậm Chạp

Theo số liệu từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch , trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón khoảng 10,66 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024. Du lịch nội địa ghi nhận khoảng 77,5 triệu lượt khách, mang lại tổng thu ước đạt 518 nghìn tỷ đồng. Đây đều là những con số cho thấy thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặt nền tảng cho bước tiến của thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang phục hồi chậm chạp. Ảnh: Diễn Đàn Doanh Nghiệp

Tuy nhiên, theo khảo sát, trên thị trường sơ cấp, sức mua tại một số dự án khá châm. Một số dự án mở bán thời gian qua với mức giá cao có thanh khoản kém đã phải phải đóng giỏ hàng. Giao dịch kém cũng khiến một số dự án sơ cấp ngừng bán để thay đổi lại chính sách bán hàng, tăng chiết khấu cho người mua. Với thị trường thứ cấp, dù giá của một số phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đã không còn rơi cảnh cắt lỗ sâu lên tới 200-300 triệu đồng/căn condotel, lên tới cả tỷ đồng với biệt thự nghỉ dưỡng như giai đoạn thị trường đóng băng 2022-2023 nhưng giá bán vẫn chỉ đang đi ngang so với giá mua vào nhiều năm trước, lượng khách tìm mua không nhiều.

Đơn cử, tại Đà Nẵng, một căn biệt thự tại Ngũ Hành Sơn có giá rao bán vào năm 2023 là 42 tỷ đồng/căn. Đây là mức giá thị trường với sản phẩm này tại khu vực đó. Thế nhưng đến nay, căn biệt thự trên vẫn chưa bán được và chủ nhà đang tính việc giảm giá để tìm được khách mua. Tình trạng giá đi ngang cũng diễn ra với phân khúc thấp tầng tại Quảng Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang), Hải Phòng…

Nhà Đầu Tư Vẫn Dè Chừng

Nhận định về diễn biến của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong 6 tháng đầu năm 2025, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho biết, nhu cầu đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa thể bứt phá khi tâm lý thị trường còn dè dặt, song dòng tiền đầu tư đang dần quay trở lại dù chưa mạnh mẽ. Hàng loạt dự án du lịch – nghỉ dưỡng ven biển quy mô lớn được khởi công, với sản phẩm đa dạng và chuỗi hoạt động hút khách như pháo hoa, giải trí, lễ hội… đã tạo lực đẩy mới cho thị trường.

Nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, dè chừng với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn chưa khởi sắc thực sự. Bà Miền cho biết, trên thị trường sơ cấp, giá bán vẫn neo ở mức cao. Một số dự án mở bán quý vừa qua buộc phải giảm 5–7% để kích cầu, trong khi nhiều dự án giá cao nhưng sản phẩm đơn điệu phải tạm “đóng giỏ hàng” vì không phát sinh giao dịch, đặc biệt khi vấn đề pháp lý chưa được tháo gỡ và cam kết lợi nhuận chưa thực thi. Dù nhiều ưu đãi dài hạn được tung ra như giảm giá 5–10%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 12–24 tháng, tặng nội thất…, hiệu quả giao dịch thực tế vẫn không quá khả quan.

Cũng theo Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, nhà đầu tư vẫn giữ tâm thế dè chừng và hiện quan tâm nhiều hơn đến khả năng vận hành – khai thác thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá tài sản, trong bối cảnh mặt bằng giá tại các đô thị lớn đã neo cao, tỷ suất sinh lời ngắn hạn sụt giảm. Thanh khoản nhìn chung vẫn thấp, nhưng các giao dịch chọn lọc, tập trung vào các dự án pháp lý minh bạch, tiến độ tốt, giá hợp lý và có khả năng khai thác cho thuê hiệu quả. Trong tương lai, có thể bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có những diễn biến tích cực hơn.

——–

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 19/08/2025 – 17:27

Link nguồn: https://reatimes.vn/du-lich-phuc-hoi-manh-nha-dau-tu-van-de-chung-voi-bat-dong-san-nghi-duong-202250819144907734.htm

———

