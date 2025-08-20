Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Tin tứcDu Lịch Phục Hồi Mạnh, Nhà Đầu Tư Vẫn Dè Chừng Với Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng
Hướng dẫn tìm kiếm

Du Lịch Phục Hồi Mạnh, Nhà Đầu Tư Vẫn Dè Chừng Với Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng

Nguyễn Nam
Được đăng bởi Nguyễn Nam
Cập nhật lần cuối vào 20/08/2025 08:25Đọc trong khoảng 5 phút
Dù du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng ghi nhận hàng loạt dự án mới tung nguồn hàng nhưng trên thực tế giao dịch trên thị trường không quá mạnh. Nguồn hàng sơ cấp vẫn đang chật vật tìm cách ra hàng, nguồn hàng thứ cấp vẫn ghi nhận tình trạng giá đi ngang hoặc cắt lỗ.

Du Lịch Phục Hồi, Nguồn Cung Tăng, Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Vẫn Chậm Chạp

Theo số liệu từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón khoảng 10,66 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024. Du lịch nội địa ghi nhận khoảng 77,5 triệu lượt khách, mang lại tổng thu ước đạt 518 nghìn tỷ đồng. Đây đều là những con số cho thấy thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặt nền tảng cho bước tiến của thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.
Trên thực tế, nguồn cung các dự án bất động sản nghỉ dưỡng liên tiếp được đẩy ra thị trường từ đầu năm đến nay tại nhiều tỉnh thành trên cả nước có thế mạnh về du lịch như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM)… Một số cái tên tiêu biểu có thể kể đến như À La Carte HaLong Bay, Phương Đông Wonder Island (Quảng Ninh), Sun Balanca City (TP.HCM), Capital Square, Masteri Rivera Danang (Đà Nẵng)…
Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang phục hồi chậm chạp. Ảnh: Diễn Đàn Doanh Nghiệp
Tuy nhiên, theo khảo sát, trên thị trường sơ cấp, sức mua tại một số dự án khá châm. Một số dự án mở bán thời gian qua với mức giá cao có thanh khoản kém đã phải phải đóng giỏ hàng. Giao dịch kém cũng khiến một số dự án sơ cấp ngừng bán để thay đổi lại chính sách bán hàng, tăng chiết khấu cho người mua. Với thị trường thứ cấp, dù giá của một số phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đã không còn rơi cảnh cắt lỗ sâu lên tới 200-300 triệu đồng/căn condotel, lên tới cả tỷ đồng với biệt thự nghỉ dưỡng như giai đoạn thị trường đóng băng 2022-2023 nhưng giá bán vẫn chỉ đang đi ngang so với giá mua vào nhiều năm trước, lượng khách tìm mua không nhiều.
Đơn cử, tại Đà Nẵng, một căn biệt thự tại Ngũ Hành Sơn có giá rao bán vào năm 2023 là 42 tỷ đồng/căn. Đây là mức giá thị trường với sản phẩm này tại khu vực đó. Thế nhưng đến nay, căn biệt thự trên vẫn chưa bán được và chủ nhà đang tính việc giảm giá để tìm được khách mua. Tình trạng giá đi ngang cũng diễn ra với phân khúc thấp tầng tại Quảng Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang), Hải Phòng…

Nhà Đầu Tư Vẫn Dè Chừng

Nhận định về diễn biến của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong 6 tháng đầu năm 2025, bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho biết, nhu cầu đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng vẫn chưa thể bứt phá khi tâm lý thị trường còn dè dặt, song dòng tiền đầu tư đang dần quay trở lại dù chưa mạnh mẽ. Hàng loạt dự án du lịch – nghỉ dưỡng ven biển quy mô lớn được khởi công, với sản phẩm đa dạng và chuỗi hoạt động hút khách như pháo hoa, giải trí, lễ hội… đã tạo lực đẩy mới cho thị trường.
Nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, dè chừng với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng
Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn chưa khởi sắc thực sự. Bà Miền cho biết, trên thị trường sơ cấp, giá bán vẫn neo ở mức cao. Một số dự án mở bán quý vừa qua buộc phải giảm 5–7% để kích cầu, trong khi nhiều dự án giá cao nhưng sản phẩm đơn điệu phải tạm “đóng giỏ hàng” vì không phát sinh giao dịch, đặc biệt khi vấn đề pháp lý chưa được tháo gỡ và cam kết lợi nhuận chưa thực thi. Dù nhiều ưu đãi dài hạn được tung ra như giảm giá 5–10%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 12–24 tháng, tặng nội thất…, hiệu quả giao dịch thực tế vẫn không quá khả quan.
Cũng theo Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, nhà đầu tư vẫn giữ tâm thế dè chừng và hiện quan tâm nhiều hơn đến khả năng vận hành – khai thác thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá tài sản, trong bối cảnh mặt bằng giá tại các đô thị lớn đã neo cao, tỷ suất sinh lời ngắn hạn sụt giảm. Thanh khoản nhìn chung vẫn thấp, nhưng các giao dịch chọn lọc, tập trung vào các dự án pháp lý minh bạch, tiến độ tốt, giá hợp lý và có khả năng khai thác cho thuê hiệu quả. Trong tương lai, có thể bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có những diễn biến tích cực hơn.
Xem thêm:
——–
Tác giả: Nguyễn Nam
Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam
Thời gian xuất bản: 19/08/2025 – 17:27
Link nguồn: https://reatimes.vn/du-lich-phuc-hoi-manh-nha-dau-tu-van-de-chung-voi-bat-dong-san-nghi-duong-202250819144907734.htm
———
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Khám phá thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

1
Trọn Bộ Lãi Suất Vay Mua Nhà Mới Nhất Tháng 8/2025
2
Tổng Hợp Dự Án Chung Cư TP.HCM Mở Bán Quý 3/2025: Dồi Dào Nguồn Cung Hậu Sáp Nhập
3
Giá Chung Cư Hà Nội Trên Thị Trường Thứ Cấp Đang Tăng Trở Lại
4
Batdongsan.com.vn Được Vinh Danh Là Nền Tảng Công Nghệ Bất Động Sản Số 1 Việt Nam
5
Đất Nền Các Khu Vực Ven TP.HCM Tiếp Tục Tăng Giá Sau Sáp Nhập

Bài viết khác

Tin tức Sống Xanh - Nghỉ Dưỡng - Đầu Tư Tạo Dòng Tiền: Tam Giác Vàng Của Giới Đầu Tư Hiện Đại

20/08/2025 13:50Hải Âu

Sống Xanh - Nghỉ Dưỡng - Đầu Tư Tạo Dòng Tiền: Tam Giác Vàng Của Giới Đầu Tư Hiện Đại

Từ chốn nghỉ dưỡng riêng tư đến cơ hội khai thác sinh lợi, bất động sản ven biển đang khẳng định sức hút trên thị trường. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM mở rộng), xu hướng này đang định hình rõ nét, đưa khu vực trở thành điểm nóng mới của thị trường. 

Tin tức Người Mua Ở Thực Và Giới Đầu Tư “Chần Chừ” Vì Giá Nhà Tăng Cao?

19/08/2025 08:00Nguyễn Nam

Người Mua Ở Thực Và Giới Đầu Tư “Chần Chừ” Vì Giá Nhà Tăng Cao?

Bên cạnh những nhà đầu tư chọn lướt sóng trong cơn lên đồng của giá căn hộ Hà Nội thì một bộ phận không nhỏ người mua ở thực và giới đầu tư đang giữ tâm trạng “chần chừ” trước đà tăng giá quá mạnh. Họ đều không tự tin mua vào trước thực tế đang diễn ra.

Bất động sản Hà Nội
Tin tức Livestream Sunshine Group 15/8: Sky Villa Chốt Deal 21,7 Tỷ Đồng; Khán Giả Thứ 3 Trúng Giải 200 Triệu

18/08/2025 14:00Hải Âu

Livestream Sunshine Group 15/8: Sky Villa Chốt Deal 21,7 Tỷ Đồng; Khán Giả Thứ 3 Trúng Giải 200 Triệu

Livestream đặt giá mua nhà NobleGo của Sunshine Group tiếp tục “gây bão” trong phiên tối 15/8 khi một căn Sky Villa triệu đô tại dự án Noble Crystal Long Bien được chốt deal ở mức giá 21,7 tỷ đồng; và thêm một khán giả may mắn ẵm trọn giải thưởng quay số 200 triệu tiền mặt chỉ trong vài giây.  

Câu hỏi thường gặp

Dù du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng ghi nhận hàng loạt dự án mới tung nguồn hàng nhưng trên thực tế giao dịch trên thị trường không quá mạnh.

Nguồn hàng sơ cấp vẫn đang chật vật tìm cách ra hàng, nguồn hàng thứ cấp vẫn ghi nhận tình trạng giá đi ngang hoặc cắt lỗ.

Nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, dè chừng.
Chủ đề nổi bật
Tin tức bất động sảnBất động sản Hà NộiBất động sản Hồ Chí MinhBáo cáo thị trườngMua bất động sảnBán bất động sảnThuê bất động sảnQuy hoạch - Pháp lýTài chínhVideo đánh giá
Bất động sản bán / cho thuê tại Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hà NộiCho thuê nhà riêng Hà NộiCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hà NộiCho thuê nhà mặt phố Hà NộiCho thuê shophouse Hà NộiCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hà NộiCho thuê văn phòng Hà NộiCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hà NộiCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hà NộiCho thuê căn hộ chung cư mini Hà Nội
Bất động sản bán / cho thuê tại Hồ Chí Minh
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hồ Chí MinhCho thuê nhà riêng Hồ Chí MinhCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hồ Chí MinhCho thuê nhà mặt phố Hồ Chí MinhCho thuê shophouse Hồ Chí MinhCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hồ Chí MinhCho thuê văn phòng Hồ Chí MinhCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hồ Chí MinhCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hồ Chí MinhCho thuê căn hộ chung cư mini Hồ Chí Minh
Dự án nổi bật tại
An Lạc Green SymphonyLidaco-Vinaconex 7An Thịnh VillaThanh Bình GardenThe ZurichNetland BuildingEpic TowerThe Melody Residence CiputraHUD Me Linh CentralCenter Point