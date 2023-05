Du lịch sôi động trở lại, BĐS nghỉ dưỡng manh nha khởi sắc

Đà Nẵng – đón làn sóng đầu tư quay lại thị trường

Tại Đà Nẵng, condotel là một trong những loại hình bất động sản nghỉ dưỡng chủ lực. Thị trường căn hộ condotel đã từng trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Từ cuối năm 2018 thị trường này đã chứng kiến sự giảm tốc do bão hòa nguồn cung. Cùng với đó, là hàng loạt các yếu tố tác động như đổ vỡ cam kết lợi nhuận tại Cocobay, đại dịch covid-19 kéo dài trong 2 năm liên tiếp khiến thị trường bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng rơi vào tình trạng đóng băng, tê liệt. Một báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết đến quý 3/2018, bất động sản nghỉ dưỡng cả nước chỉ ghi nhận khoảng 1.000 giao dịch thành công nhưng tồn kho condotel trên cả nước là khoảng 15.000-20.000 căn. Những thị trường trọng điểm về condotel như Đà Nẵng, Nha Trang vô cùng ảm đạm.

Đà Nẵng đang đón làn sóng nhà đầu tư quay lại thị trường

Riêng trong hai năm đại dịch Covid-19 là 2020 và 2021, bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng ở phân khúc condotel đã ghi nhận tình trạng cắt lỗ. Căn hộ khách sạn trên các đường Lý Thường Kiệt, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp, Ngô Quyền… nhiều chủ sở hữu đã phải rao bán cắt lỗ phổ biến từ 200 đến 300 triệu đồng/căn.

Ở thời điểm hiện tại khi dịch bệnh được kiểm soát, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng đang tăng mạnh. Theo số liệu của Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu du lịch tăng trưởng rõ nét với số lượt du khách cơ sở lưu trú phục vụ trong 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,32 triệu lượt, tăng 33,6% so với cùng kỳ 2021. Doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành ước ước đạt 3.185 nghìn tỉ đồng, đẩy mức tăng doanh thu 6 tháng lên đến 54,3%. Nhiều khu, điểm du lịch đón được lượng khách lớn tăng gấp nhiều lần so cùng kỳ năm 2021.

Nhờ đó, thị trường bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng cũng trên đà khởi sắc. Riêng ở phân khúc căn hộ khách sạn, thị trường không còn ghi nhận tình trạng rao bán cắt lỗ như thời điểm đại dịch. Một loạt dự án căn hộ khách sạn được phát triển mạnh từ bán đảo Sơn Trà, dọc tuyến đường biển Hoàng Sa – Trường Sa – Võ Nguyên Giáp đang được chào bán khá sôi động.

Tuy nhiên, giá bán cũng không tăng đáng kể trên thị trường thứ cấp mà chủ yếu được chào bán ngang với giá chủ đầu tư. Giao dịch trên thị trường cũng đã tăng trở lại. Một khảo sát của Batdongsan.com.vn với các sàn cho thấy, với phân khúc căn hộ khách sạn, tùy từng dự án, vị trí, giao dịch đã tăng trung bình khoảng 30% so với cùng kì năm ngoái.

Một loạt dự án căn hộ khách sạn tại Đà Nẵng như Hòa Bình Green Đà Nẵng, Sun Heritage Home, Wyndham Soleil Đà Nẵng, Premier Sky Residences Đà Nẵng Condotel Kim Long Season Mỹ Khê The Sunrise Plaza Đà Nẵng, Ocean Suites Đà Nẵng, Cocobay Đà Nẵng, Furama Đà Nẵng Alphanam Luxury Apartmen, Riverfront Đà Nẵng Crowne Plaza Danang, Sheraton Đà Nẵng… đang được chào bán với mức giá dao động phổ biến từ 30-70 triệu đồng/m2.

Dù thị trường không còn xuất hiện làn sóng đầu tư từ các nhà đầu tư ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Dương… đổ về Đà Nẵng mua căn hộ khách sạn như các năm trước nhưng ở thời điểm hiện tại, thị trường ghi nhận một số giao dịch phát sinh từ các nhà đầu tư đến từ các thị trường trên. Anh Bùi Gia Thịnh, môi giới tại đây cho biết, không phải tất cả nhưng trong sự trở lại của nhóm nhà đầu tư đến từ phía Bắc lần này, họ tìm mua căn hộ khách sạn với mục đích làm căn nhà thứ hai để nghỉ dưỡng là chính, không đặt nặng vấn đề đầu tư.

Quảng Ninh: Giá thứ cấp đi ngang, giao dịch không quá mạnh

Tại Quảng Ninh – một trong những thị trường nghỉ dưỡng sôi động của phía Bắc cũng ghi nhận lượng khách du lịch tăng mạnh. Theo số liệu của Sở du lịch Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 5 triệu lượt, tăng 107% so với kịch bản tăng trưởng; doanh thu du lịch đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 122% so với kịch bản.

Giao dịch phân khúc căn hộ khách sạn ở thị trường Quảng Ninh tăng so với cùng kì năm ngoái trên thị trường thứ cấp

Thị trường sơ cấp của bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh không sôi nổi do lượng dự án mới gần như không có. Trên thị trường thứ cấp, giao dịch ở phân khúc căn hộ khách sạn tăng so với cùng kì năm ngoái, giá bán gần đi ngang so với thời điểm cuối năm ngoái và đầu năm nay. Cụ thể, The Holiday Hạ Long vẫn được chào bán và giao dịch ở mức 50 triệu đồng/m2, A La Carte Hạ Long là từ 70 triệu đồng/m2, InterContinental Residences Halong Bay vẫn đang được chào bán với khoảng giá 110-120 triệu đồng/m2, Citadines Marina Hạ Long vẫn đang được chào bán trong khoảng giá 35-40 triệu đồng/m2, The Sapphire Hạ Long là từ 60 triệu đồng/m2… Thậm chí, cá biệt có một vài trường hợp cắt lỗ nhẹ do muốn bán gấp khi không còn sự hỗ trợ của ngân hàng.

Riêng dòng biệt thự nghỉ dưỡng, giá bán đi ngang nhưng giao dịch rất nhỏ giọt, gần như không có trong khoảng 2 tháng nay. Cụ thể, biệt thự tại dự án Sun Premier Village Ha Long Resort vẫn được chào bán trong khoảng giá 40-70 tỷ đồng/căn, Phoenix Legend Ha Long Bay với giá bán phổ biến ở mức khoảng 30 tỷ đồng/căn, Grand Bay Hạ Long với tổng giá trị 1 căn biệt thự vẫn từ 35 tỷ đồng/căn, biệt thự The Sapphire Mansions từ 45 tỷ đồng/căn, Horizon Bay Hạ Long với mức giá khoảng từ 18 tỷ đồng/căn… Theo các môi giới địa phương, giá bán cao, cùng với việc một số khu biệt thự chưa cho thấy tiềm năng khai thác cho thuê nên phân khúc này giao dịch đứng hẳn trong bối cảnh thị trường kiểm soát tín dụng bất động sản.

Tuấn Vũ