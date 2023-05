Đức Hòa – Tiếp tục đón sóng BĐS cuối năm 2021

“Sóng xô” vào giá BĐS trước Quy hoạch thành lập TP.Đức Hòa

Mới đây, Ban thường vụ huyện Đức Hòa đã có công văn số 46-TTr/HU về việc Quy hoạch chung đô thị Đức Hòa thành Đô thị loại 3 và thành lập thành phố Đức Hòa trực thuộc tỉnh.

Theo đó, huyện Đức Hòa đã đạt được 50/59 tiêu chí thị xã và đạt 48/59 tiêu chí thành phố thuộc tỉnh. Căn cứ vào tốc độ phát triển kinh tế, xã hội của huyện và thực trạng đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị trên địa bàn huyện, huyện xác định mục tiêu trong tương lai là quy hoạch phát triển thành đô thị loại I, trước mắt giai đoạn đến năm 2025 hoàn thành đô thị loại 3 và đạt các tiêu chí để trở thành thành phố Đức Hòa.

Trước thông tin này, thị trường bất động sản nơi đây bắt đầu ghi nhận sự giao dịch tăng lên nhanh chóng. Ghi nhận thông tin từ anh Hoàng Công Minh – môi giới bất động sản tại Long An cho biết, nhà đầu tư bắt đầu “xuống tiền” nhanh hơn khi thông tin định hướng Đức Hòa trở thành thành phố. Bên cạnh sản phẩm đất nền thì phân khúc nhà phố và biệt thự cũng được các nhà đầu tư tìm kiếm. Tính từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12/2021, giá trung bình 1m2 tại Đức Hòa tăng dao động khoảng 5-10% so với trước dịch.

Một trong những “bước đệm” lớn cho Đức Hòa hướng đến kế hoạch lên thành phố trong thời gian tới chính là hạ tầng giao thông. Ngoài những dự án hạ tầng trọng điểm giúp tháo gỡ nút thắt giao thông giữa TP.HCM và Long An thì một trong những huyện tại Long An hưởng lợi trực tiếp không nơi nào khác ngoài Đức Hòa. Ngoài vị trí đắc địa khi là huyện tiếp giáp trực tiếp với TP.HCM, Đức Hòa còn sở hữu những con đường huyết mạch mang tính kết nối vùng và tác động trực tiếp đến quá trình giao thương như đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn đường này đã và đang được nâng cấp, mở rộng từ 32m lên 40m với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong tháng 12 này, Sở GTVT tỉnh Long An sẽ tiến hành khởi công tuyến ĐT 823D có chiều dài 14,2km, đây là trục mở mới tây bắc kết nối Long An – TP.HCM. Dự án có điểm đầu là TP.HCM – Long An (xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa), điểm cuối là nút giao QL.N2 (vòng xoay Hậu Nghĩa) với tổng mức đầu tư hơn 1.490 tỷ đồng. Tuyến đường mới này sẽ góp phần quan trọng trong việc kết nối vùng giữa đường vành đai 3, đường vành đai 4 quy hoạch của TP.HCM và kết nối vào đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành – Đức Hòa đang được Bộ GTVT đầu tư.

Các chuyên gia bất động sản cho rằng, sóng bắt đầu “xô” vào giá bất động sản tại thị trường này theo chiều hướng tăng dần lên từ cuối năm nay và theo lộ trình Đức Hòa lên thành phố. Do đó, nhà đầu tư thông thái sẽ biết lựa chọn “điểm rơi” tốt để nắm giữ những sản phẩm bất động sản tại đây.

Biệt thự golf – Tăng diện mạo cho “TP.Đức Hòa” trong tương lai

Cùng với sự định hướng của Đức Hòa, các sản phẩm bất động sản tại khu vực cũng dịch chuyển để phù hợp với thị trường. Ban đầu nơi đây chủ yếu là sản phẩm đất nền, sau đó các doanh nghiệp nâng cấp phát triển các dự án khu dân cư hiện đại với dòng sản phẩm chính là nhà phố. Và hiện nay, dòng sản phẩm đắt giá thuộc hàng khan hiếm cũng đã có mặt tại thị trường này – biệt thự sân golf.

Dự án biệt thự sân golf được phát triển bởi Trần Anh Group – Đây là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển tại Long An với hàng loạt dự án nổi bật.

Biệt thự West Lakes Golf & Villas

Chọn bước đi đầy mới mẻ, ông Nhữ Mạnh Hải – Phó tổng giám đốc Trần Anh Group cho biết “Không chỉ những chuyên gia nước ngoài, mà hiện nay, người Việt biết chơi golf và có nhu cầu sở hữu tài sản gắn liền với golf gia tăng mạnh mẽ hàng năm. Do đó, Trần Anh Group chọn sự phát triển dòng sản phẩm biệt thự golf mục đích để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư tại Đức Hòa, nơi sở hữu sân golf tiêu chuẩn quốc tế quy mô lớn tại phía Nam”.

West Lakes Golf & Villas là dự án sở hữu 537 căn biệt thự liền kề sân golf 27 lỗ, được xây dựng theo hướng sinh thái trong lành, tích hợp tổ hợp tiện ích cao cấp hiện hữu như khu clubhouse, hồ bơi tràn bờ, Boss Bar, công viên Dino Warter park, khu cắm trại Bungalow… nhằm mang đến không gian nghỉ dưỡng và nơi lưu trú cho golfer cũng như nhà đầu tư.

Hiện dự án được xây dựng hoàn thiện khoảng 90%, mỗi căn biệt thự có giá sở hữu ban đầu chỉ từ 3,5 tỷ đồng. Trần Anh Group đang áp dụng chính sách thanh toán chỉ 20% đến quý 2/2022 và tặng ngay 10 chỉ vàng khi khách hàng ký hợp đồng thành công và voucher nội thất 100 triệu đồng.

Với một không gian thoáng đãng và tiện nghi như West Lakes Golf & Villas, sẽ là nơi thích hợp để gia đình nghỉ dưỡng.