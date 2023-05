Từ một huyện thuần nông nghèo…

Khoảng 5 năm trước đây, khi nói về việc chuyển nơi an cư hay có ý định đầu tư chẳng ai buồn nghĩ đến một tỉnh lẻ vùng ven như Long An. Bởi bên cạnh Đồng Nai, Bình Dương – 2 “gã khổng lồ” trong nền công nghiệp Việt Nam, Long An những năm đó vẫn còn khá hoang sơ, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông.

Đức Hòa sở hữu tổng diện tích tự nhiên lên đến hơn 42.000ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm hơn 80% nhưng tự nhiên lại không ưu ái cho những người dân của huyện nông nghiệp này. Đất xám bạc màu lại là nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất với hơn 48%, nhóm đất phèn cũng chiếm đến 29%, hơn nhiều lần so với nhóm đất phù sa bồi. Dân cư thưa thớt và mật độ thấp khiến cả huyện chỉ tiêu tốn hơn 3% diện tích dùng cho đất ở. Điều đó làm người ta dễ nhìn thấy hình ảnh một Đức Hòa lặng lẽ đìu hiu với những căn nhà cấp 4 đơn sơ thưa thớt bên cạnh những con đường vắng xe cộ qua lại.

Năm 2016 – một trong những năm đáng buồn của cả huyện khi gần như toàn bộ vụ mùa mất sạch. Những cánh đồng bạt ngàn tại xã Tân Mỹ, xã Hòa Khánh Tây, xã Hòa Khánh Nam gần như hoàn toàn ngập trong nước. Các con đường làng của xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông hư hỏng nghiêm trọng. Việc gieo trồng các cây chủ lực của toàn huyện giảm mạnh về diện tích và năng suất. Những mảng màu u tối đã bao trùm lên những ngôi nhà nhỏ xập xệ.



Đức Hòa còn nhiều diện tích đất có bề mặt bằng phẳng chưa được khai thác

Tuy nhiên từ năm 2018 đến nay, Đức Hòa đã đứng ở một vị thế khác đầy tự hào khi sở hữu những chỉ số tăng trưởng ấn tượng. Đáng nói, sự tăng trưởng thần tốc này không đến từ lĩnh vực nông nghiệp sở trường mà là ở ngành công nghiệp.

…đến “thủ phủ công nghiệp” khu vực phía Nam

Đức Hòa hiện đang dẫn đầu khu vực về hút vốn FDI . Toàn huyện có 10 khu công nghiệp (KCN), trong đó có 6 KCN đi vào hoạt động với diện tích 2.156ha, thu hút 806 dự án (485 dự án trong nước với số vốn 32.735 tỷ đồng, 321 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn 1.307 triệu USD), tỷ lệ lấp đầy 73%.

Huyện được phê duyệt quy hoạch 20 cụm công nghiệp với tổng diện tích 994.6ha. Đến nay, có 15 cụm công nghiệp đang có chủ đầu tư, trong đó có 10 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với diện tích 499ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 92%; 5 cụm công nghiệp mới có chủ trương đầu tư với diện tích 289ha và 5 cụm công nghiệp đang làm thủ tục thành lập.



Hàng loạt KCN quy mô lớn nối tiếp nhau “mọc” lên ở huyện Đức Hòa

Sự nổi lên của Đức Hòa trở thành lời giải hợp lý cho bài toán sức ép của việc gia tăng dân số lớn trong bối cảnh quỹ đất thu hẹp tại Đồng Nai, Bình Dương – những khu vực từng dẫn đầu xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động một thời gian dài. Chính “đòn bẩy” hạ tầng hoàn thiện đã đánh thức tiềm năng nội lực vốn có của Đức Hòa.

Trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh Long An đã quyết định xây dựng huyện này trở thành vùng đô thị trọng tâm phía Tây của vùng đô thị trung tâm TP.HCM và trở thành vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh Long An.

Đức Hòa vốn có địa hình bằng phẳng, thuận tiện cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Hơn nữa, còn gần 11% diện tích đất tại đây chưa được sử dụng. Điều này làm Đức Hòa trở thành “điểm sáng” thu hút sự đổ bộ của các “ông lớn” như Vingroup với dự án khu phức hợp đô thị kết hợp khu vui chơi giải trí quy mô 900ha cùng nhiều ông lớn cũng đua nhau đổ bộ vào đây để đón sóng “hạ tầng”.

Mới đây, chủ đầu tư An Nông Group cũng giới thiệu ra thị trường dự án Tân Tạo Shopping Street. Được biết, khi hoàn thành dự án này sẽ trở thành tâm điểm mua sắm mới của Đức Hòa với trung tâm thương mại hiện đại và dãy shophouse tích hợp đủ tiện ích.



Hình phối cảnh dự án Tân Tạo Shopping Street

Dự án nằm trong lòng thị trấn Đức Hòa, gần các khu dân cư, khu đô thị, trên mặt tiền vành đai 4 và gần hàng loạt các KCN. Việc nằm tại cửa ngõ miền Tây kết nối với TP.HCM, trong khi cơ sở hạ tầng kết nối các vùng kinh tế trọng điểm của Đức Hòa đang được nâng cấp, Tân Tạo Shopping Street trở thành cái tên được các nhà đầu tư “săn lùng” để đón đầu tiềm năng tăng giá.

Sự góp mặt của Tân Tạo Shopping Street cũng như những nguồn đầu tư khác đã và đang thay đổi diện mạo Đức Hòa. Chất lượng sống nâng cao và Đức Hòa đang dần vững vàng trong vị thế của một huyện công nghiệp hàng đầu Long An.

Thảo Nguyên

