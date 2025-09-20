Đường Tân Phúc – Võng Phan Thông Xe: Bệ Phóng Hạ Tầng Đưa BĐS Hưng Yên Bứt Phá?

Việc thông xe tuyến Tân Phúc – Võng Phan đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phát triển hạ tầng, mở ra không gian kết nối mới cho Hưng Yên và vùng lân cận. Tuyến đường không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn tạo hành lang kinh tế gắn với thương mại, dịch vụ và logistics. Đón sóng hạ tầng này, The Gateway City đang trở thành tâm điểm đầu tư.

Hạ Tầng Mở Lối: Tuyến Tân Phúc – Võng Phan Thông Xe, Thay Đổi Diện Mạo Vùng

Theo dự kiến, cuối tháng 9/2025, tuyến đường Tân Phúc – Võng Phan (ĐT.378) với chiều dài gần 30 km, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, chính thức thông xe kỹ thuật. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt phát triển cho Hưng Yên, đồng thời gia tăng sự gắn kết vùng với các trung tâm kinh tế lớn.

Hình ảnh tuyến nhánh kết nối đường Tân Phúc – Võng Phan với cầu La Tiến, Hưng Yên sắp hoàn thành. Nguồn ảnh: Báo Kinh tế đô thị

Việc thông xe cũng mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Hưng Yên sáp nhập đơn vị hành chính, mở rộng địa giới và gia tăng áp lực phát triển. Tuyến Tân Phúc – Võng Phan được coi như “cầu nối mềm”, xóa nhòa khoảng cách vùng ven – trung tâm, hình thành một hành lang kinh tế mới.

Tác động rõ rệt nhất là chi phí vận tải và logistics sẽ được cắt giảm đáng kể, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của tỉnh đối với các nhà đầu tư công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Khi dòng xe hàng hóa, chuyên gia và lao động dễ dàng luân chuyển, các cụm công nghiệp, trung tâm kho vận hay khu đô thị ven tuyến sẽ có điều kiện phát triển mạnh. Trên thực tế, tại nhiều địa phương khác, mỗi khi một tuyến đường trọng điểm hoàn thiện, giá trị bất động sản và tốc độ đô thị hóa đều tăng nhanh.

Trong dài hạn, ĐT.378 sẽ là đòn bẩy thúc đẩy tiến trình đô thị hóa, đưa Hưng Yên bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ về kinh tế – xã hội.

The Gateway City – Đón Sóng Hạ Tầng, Dẫn Đầu Xu Hướng Đầu Tư

Trong bức tranh hạ tầng đang chuyển động mạnh mẽ ấy, The Gateway City nổi lên như dự án đón đầu, nhờ vị trí chiến lược ngay cửa ngõ kết nối trực tiếp với tuyến Tân Phúc – Võng Phan. Việc tuyến đường chính thức thông xe không chỉ gia tăng khả năng kết nối liên vùng cho dự án, mà còn mở rộng biên độ phát triển về thương mại – dịch vụ, đưa giá trị bất động sản tại đây lên một tầm cao mới.

The Gateway City đón sóng hạ tầng mới, khẳng định vị thế cửa ngõ kết nối liên vùng.

Giới đầu tư nhìn nhận, lợi ích cụ thể từ hạ tầng đối với dự án là khả năng cải thiện thanh khoản, nâng tiềm năng khai thác kinh doanh và tăng giá trị sinh lời. Nếu như trước đây, Hưng Yên thường được xem như vùng giáp ranh Hà Nội thì nay, nhờ mạng lưới giao thông hoàn thiện, khu vực này đang vươn lên thành điểm đến mới của dòng vốn đầu tư.

Thực tế thị trường cho thấy, tại nhiều địa phương có tuyến đường mới đi qua, giá bất động sản tăng trung bình 15–20% chỉ trong vòng một năm. Hưng Yên sau sáp nhập lại càng hội tụ lợi thế: vừa hưởng lợi từ hạ tầng, vừa có sức hút về quỹ đất và tiềm năng phát triển công nghiệp – đô thị. Đây chính là lý do khiến nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến khu vực này, coi đó là “miền đất hứa” trong giai đoạn mới.

Với lợi thế đắc địa, The Gateway City được dự báo sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn khi ĐT.378 hoàn thiện. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, dự án còn mở ra cơ hội khai thác thương mại và dịch vụ khi lượng cư dân, chuyên gia, lao động đổ về ngày càng đông. Các chuyên gia bất động sản đánh giá đây chính là “cửa sổ cơ hội” để những nhà đầu tư tiên phong nắm bắt trước khi giá trị gia tăng bùng nổ.

Dự án trở thành tâm điểm đầu tư, hội tụ tiềm năng an cư và khai thác kinh doanh lâu dài.

Giới đầu tư cho rằng nên “xuống tiền” thời điểm trước khi tuyến Tân Phúc – Võng Phan thông xe để đảm bảo vị thế dẫn đầu và tối đa hóa biên độ lợi nhuận. Bởi một khi công trình đi vào vận hành, hiệu ứng hạ tầng cộng hưởng với sự bứt phá thị trường sẽ khiến giá trị dự án tăng nhanh, rút ngắn đáng kể chu kỳ sinh lời.

The Gateway City không chỉ là sản phẩm bất động sản, mà còn là điểm hội tụ của chiến lược phát triển vùng, là minh chứng cho quy luật “hạ tầng đi trước, bất động sản theo sau”. Trong bối cảnh Hưng Yên đang chuyển mình mạnh mẽ, đây chính là thời khắc vàng để nhà đầu tư hành động, đặt nền móng cho một tương lai sinh lời bền vững.

The Gateway City – Thành phố sáng tạo



Địa chỉ: Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Madoka – Công ty Cổ phần CID Holdings – Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hoàng Anh

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 07:00 20/09/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/duong-tan-phuc-vong-phan-thong-xe-be-phong-ha-tang-dua-bat-dong-san-hung-yen-but-pha-70544

———