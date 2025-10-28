Đường Ven Sông Sài Gòn Song Hành QL13: Hiệu Ứng Kép Cho Đô Thị Ven Sông Bứt Phá

Tuyến đường ven sông Sài Gòn song hành QL13 (Quốc lộ 13) đang tạo nên “hiệu ứng kép” cho khu Đông Bắc TP.HCM. Không chỉ giảm tải áp lực giao thông cho tuyến huyết mạch, con đường này còn mở ra hành lang phát triển đô thị ven sông – nơi giao thoa giữa hạ tầng, không gian xanh và thương mại, thúc đẩy giá trị bất động sản tăng tốc, đặc biệt với những dự án nằm trong tâm điểm hưởng lợi như A&T Saigon Riverside.

Hạ Tầng Song Hành – Cú Hích Cho Kết Nối Và Không Gian Đô Thị Mới

Việc triển khai tuyến đường ven sông Sài Gòn song hành với Quốc lộ 13 được xem là cú hích quan trọng cho hạ tầng khu Đông Bắc TP.HCM. Không chỉ góp phần giảm tải cho tuyến Quốc lộ 13 vốn thường xuyên quá tải, trục giao thông này còn mở ra hướng phát triển đô thị, cảnh quan và kinh tế ven sông theo mô hình hiện đại, bền vững.

Theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt, tuyến ven sông Sài Gòn sẽ hình thành hai hướng chính. Tuyến thứ nhất – trục đô thị Bắc – Nam trên địa bàn TP.HCM (trước sáp nhập) – có chiều dài khoảng 78,2 km, quy mô 4–8 làn xe, kéo dài từ ranh giới tỉnh Tây Ninh đến xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ). Đáng chú ý, đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Sài Gòn dài 1,95 km, rộng 31–33 m, đang được thành phố hoàn tất thủ tục đầu tư bằng vốn ngân sách.

Tuyến thứ hai nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập), có chiều dài gần 100 km và nền đường rộng 32 m, đóng vai trò kết nối xuyên suốt từ Dầu Tiếng qua Thuận An, Dĩ An đến TP.Thủ Đức. Khi hoàn thiện, toàn tuyến ven sông Sài Gòn sẽ trở thành trục chiến lược liên vùng, tạo hành lang phát triển mới dọc theo sông – kết nối giao thông, logistics, thương mại và không gian sống chất lượng cao tại TP.HCM mở rộng.

Sông Sài Gòn qua địa phận Đông Bắc TP.HCM.

Không chỉ là tuyến kết nối giao thông, đường ven sông còn đóng vai trò trục cảnh quan – nơi hội tụ hài hòa giữa hạ tầng, sinh thái và dịch vụ. Khi hoàn thiện, đây sẽ là “hành lang đô thị ven sông” kết nối chuỗi đô thị, cảng thủy và các khu dân cư như An Sơn, An Tây… Đồng thời liên kết chiến lược với Vành đai 3, Vành đai 4 và mạng lưới logistics đường thủy. Theo quy hoạch, đây chính là yếu tố quan trọng mở rộng không gian phát triển TP.HCM về phía Đông Bắc hình thành nền tảng cho một đô thị sinh thái hiện đại, kết nối liên vùng và phát triển bền vững.

Dự án này cũng nằm trong chiến lược giãn dân và phát triển không gian đô thị của TP.HCM đến năm 2040, trong đó khu Đông Bắc được định hướng là “trung tâm mở rộng” với vai trò kết nối vùng. Sự xuất hiện của tuyến đường ven sông vì thế không chỉ là bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, mà còn là cú hích để các đô thị hai bên sông Sài Gòn hình thành rõ nét hơn, tạo trục phát triển song hành với Quốc lộ 13.

Giá Trị Bất Động Sản Hưởng Lợi Kép – Khi Hạ Tầng Và Cảnh Quan Cùng Cộng Hưởng

Thực tế cho thấy, tại các khu vực có hạ tầng song hành ven sông, giá trị bất động sản thường ghi nhận mức tăng nhanh chóng so với những nơi chỉ có một trục giao thông chính. Lợi thế đến từ hai yếu tố then chốt: năng lực kết nối vượt trội và giá trị cảnh quan sinh thái – những tiêu chí đang được người mua nhà và giới đầu tư đánh giá cao.

Tuyến ven sông Sài Gòn khi hoàn thiện sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP. HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ, đồng thời hình thành dải đô thị ven sông có giá trị khai thác cao nhờ không gian mở và môi trường trong lành. Hiệu ứng cộng hưởng giữa hai trục giao thông – Quốc lộ 13 và đường ven sông – được dự báo sẽ là động lực chính giúp khu vực này “bứt tốc” trong giai đoạn tới.

Khu căn hộ A&T Saigon Riverside có vị trí ngay mặt tiền đường ven sông Sài Gòn

Trong bức tranh đó, A&T Saigon Riverside nổi lên như “điểm sáng chiến lược”, khi sở hữu vị trí lõi hưởng lợi trực tiếp từ tuyến đường ven sông. Dự án không chỉ kết nối linh hoạt với các đô thị trọng điểm vùng Đông Nam Bộ, mà còn khai thác triệt để lợi thế cảnh quan sông Sài Gòn, hướng đến mô hình sống “resort style living” – nơi cư dân tận hưởng phong cách sống nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố.

Theo các chuyên gia, giai đoạn 2025–2030 sẽ chứng kiến làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường về khu Đông – Đông Bắc khi hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Chơn Thành hay tuyến ven sông đồng loạt hoàn thiện. Trong xu hướng đó, những dự án tiên phong ven sông như A&T Saigon Riverside được đánh giá sẽ đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới, hội tụ đủ ba yếu tố: vị trí chiến lược – hạ tầng kết nối – không gian sống sinh thái.

Đáng chú ý, xu hướng “sống nghỉ dưỡng bên sông” đang trở thành lựa chọn của nhiều cư dân đô thị. Với lợi thế vừa gần gũi thiên nhiên, vừa dễ dàng kết nối vùng lõi TP.HCM, các dự án ven sông như A&T Saigon Riverside đang được giới đầu tư xem như “điểm đón sóng” cho giai đoạn 2025 – 2030 – thời kỳ bùng nổ của bất động sản hạ tầng. Từ giá trị sống đến tiềm năng đầu tư, tất cả đang hội tụ để khu vực này trở thành biểu tượng mới của đô thị sinh thái ven sông.

