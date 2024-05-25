Eaton Park Chính Thức Công Bố, Khuấy Động Thị Trường Bất Động Sản TP.HCM

Sự kiện công bố chính thức dự án Eaton Park đầy ấn tượng của chủ đầu tư Gamuda Land vừa qua đã gây “bùng nổ” thị trường bất động sản (BĐS) từ Bắc chí Nam. Đây không chỉ là dự án tâm điểm của chủ đầu tư danh tiếng đến từ Malaysia, mà còn của khu Đông TP.HCM, ra mắt trong năm nay.

Sự Ra Mắt Hoành Tráng Của Dự Án Tâm Điểm Khu Đông TP.HCM Năm 2024

Sự kiện đã thu hút đến trên 1.600 khách mời, bao gồm cả giới đầu tư và người mua nhà ở thực. Thực tế, sức nóng của sự kiện này đã âm ỉ suốt hai tháng nay, từ lễ “kick-off” dự án ra mắt thị trường vào ngày 15/03 với trên 2.700 người tham dự bao gồm đội ngũ nhân sự của chủ đầu tư và các chuyên viên kinh doanh thuộc những đơn vị phân phối BĐS hàng đầu thị trường từ Bắc chí Nam.

Với sức nóng âm ỉ từ 3 tháng qua, sự kiện công bố chính thức Eaton Park đã thu hút trên 1600 khách tham dự (Ảnh: Gamuda Land)

Có mặt tại sự kiện, anh Hồ Lâm (ngụ tại TP.HCM) cho biết mình là một trong 500 khách hàng đầu tiên đã nhanh chóng đăng ký giữ chỗ thành công căn hộ 2 phòng ngủ như ý tại Eaton Park. “Tôi đã sở hữu một vài căn hộ tại 2 dự án khác của Gamuda Land và hoàn toàn yên tâm với uy tín của chủ đầu tư đến từ Malaysia này. Ngay khi được giới thiệu về Eaton Park, tôi rất hài lòng về vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm quận 2 cũng như tiêu chuẩn bàn giao sang trọng mà chủ đầu tư cam kết”, anh chia sẻ.

Cũng theo vị khách hàng này, sự kiện ra mắt chính thức Eaton Park được tổ chức rất hoành tráng và công phu, điều đặc biệt ấn tượng nhất là chủ đầu tư đã công bố chính sách bán hàng chính thức cực kỳ hấp dẫn, sẽ được áp dụng khi mở bán sắp tới đây, dự kiến là vào quý III năm nay.

Theo đó, Gamuda Land đã xây dựng đến 4 phương án thanh toán với nhiều lựa chọn tùy biến theo năng lực tài chính và kế hoạch dòng tiền của nhiều khách hàng khác nhau. Điểm chung của các phương án này là tiến độ thanh toán cực kỳ ưu việt lên đến 5 năm, đa phần là trong 3 năm đầu, khách hàng chỉ cần đóng tổng cộng 30% chia thành 6 đợt cho đến lúc nhận thông báo bàn giao nhà. Đến khi nhận nhà, khách hàng mới phải đóng thêm 35%, phần chi phí còn lại được chia thành 2 đợt, mỗi đợt 15% trong một năm tiếp theo. Và khách hàng chỉ cần chi tối thiểu 5% giá trị căn hộ là đã có thể ký hợp đồng mua bán.

Đối với những khách hàng có trường vốn mạnh, sẵn sàng chi trả tỉ trọng lớn trên tổng giá trị hợp đồng, thì sẽ được ưu đãi thêm nhiều chiết khấu hơn, có thể lên đến tối đa là 12%. Bên cạnh đó, ông lớn BĐS Malaysia còn thành công liên kết với các ngân hàng lớn trong và ngoài nước như Vietinbank, BIDV, Vietcombank, Ocean Bank, Hong Leong Bank, Public Bank để thiết kế nên những gói vay với những điều khoản cực kỳ hấp dẫn dành riêng cho Eaton Park.

Ngoài ra, Gamuda Land còn chủ động đưa ra một gói hỗ trợ đặc biệt với mức hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng tối đa lên đến 7%/năm, trong vòng 24 tháng kể từ ngày giải ngân đối với các khoản vay 40%. Cùng với đó, 50 khách hàng đầu tiên sử dụng gói hỗ trợ sẽ được các ngân hàng đối tác ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng. Những ngân hàng nào tham gia vào chương trình này cũng sẽ được công bố vào thời điểm mở bán.

“Tuyệt Tác Sống Sang” Giữa Lòng Thành Phố

Theo chủ đầu tư, Eaton Park được phát triển với tầm nhìn trở thành biểu tượng cho phong cách sống thượng lưu, là nơi an cư lý tưởng cho cộng đồng cư dân thành đạt tại khu vực phía Đông TP.HCM. Tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, khu vực trung tâm quận 2 cũ thuộc Tp. Thủ Đức, đây là một trong những dự án có vị thế đắc địa bậc nhất thị trường BĐS TP.HCM hiện nay.

Trên tổng diện tích đất 3,77ha, dự án được quy hoạch 6 tòa tháp cao từ 29 đến 39 tầng,cung cấp ra thị trường 2,052 sản phẩm với tổng giá trị phát triển (GDV) ước tính lên đến hơn 1,1 tỉ đô.

“Tuyệt tác sang trọng” Eaton Park được săn đón bởi sở hữu vị trí vàng và quy hoạch ấn tượng (Ảnh: Gamuda Land)

Dự án được bao quanh bởi mạng lưới giao thông huyết mạch, bao gồm Xa Lộ Hà Nội, đường song hành cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên sắp hoàn thiện. Nhờ vậy, cư dân Eaton Park sẽ dễ dàng kết nối đến mọi điểm đến trong thành phố và các khu vực lân cận, đồng thời tận hưởng tiềm năng gia tăng giá trị vượt bậc trong tương lai.

Thiết kế kiến trúc Biophilic – “ưa sinh học” tại Eaton Park tạo nên sự hài hòa giữa tính thẩm mỹ và công năng. Từng đường nét, chi tiết đều mang đến cảm giác thư thái, khơi gợi mọi cung bậc cảm xúc, tạo nên trải nghiệm sống đẳng cấp cho gia chủ. Với mật độ xây dựng chỉ 37.4%, Eaton Park dành hơn 22.600m² quỹ đất để phát triển không gian công cộng và cảnh quan mảng xanh, mặt nước. Cư dân sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành, giao hòa với thiên nhiên cùng nhịp sống hiện đại, sôi động tiện nghi tại khu phố thương mại dịch vụ ven sông ở khối đế .

Bên cạnh đó, nhà phát triển BĐS Gamuda Land đã bố trí hơn 100 tiện ích nội khu phong phú tiêu chuẩn 5 sao tại Eaton Park, đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt thường nhật đa dạng của cư dân thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Nổi bật nhất là công viên trung tâm rộng lớn bao trọn con kênh xanh mát mang đến không gian sống hài hòa với thiên nhiên, đường chạy bộ, đạp xe dài 1km giúp khuyến khích lối sống lành mạnh, năng động.

Eaton Park được bố trí hơn 100 tiện ích nội khu nhằm tạo nên một không gian sống sang trọng, đẳng cấp khác biệt giữa lòng thành phố

Sở hữu điều kiện pháp lý vững vàng, Gamuda Land đang tổ chức thi công dự án liên tục 24/7, đảm bảo bàn giao nhà đúng hoặc vượt tiến độ cam kết với khách hàng, dự kiến vào giữa năm 2027.

