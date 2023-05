Nơi duy nhất bạn có thể tắm biển và tắm suối khoáng

Dự án Eco Bangkok Villas Bình Châu nằm tại cung đường biển dài hàng chục km kết nối các trung tâm du lịch nổi tiếng Vũng Tàu – Long Hải – Hồ Tràm – Mũi Né. Đặc biệt, dự án nằm tại Hồ Tràm – Bình Châu, 1 trong 7 địa phương có long mạch suối khoáng tự nhiên lớn nhất Việt Nam, với những bãi tắm nổi tiếng như: bãi biển Suối Ồ, bãi biển Bình Châu, biển Sông Lô Suối Ồ.

Hồ Tràm – Bình Châu hiện sở hữu 3 mạch nước khoáng, trong đó Eco Bangkok Villas Bình Châu may mắn sở hữu 2 mạch nước ngầm. 100% nguồn nước sử dụng tại Eco Bangkok Villas Bình Châu đều được chiết xuất từ nguồn nước khoáng thiên nhiên, qua hệ thống lọc tiêu chuẩn Châu Âu hiện đại, mang đến cho cư dân dòng nước mát lành, giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khoẻ.

Với địa thế tự nhiên chỉ cách biển 2km, Eco Bangkok Villas Bình Châu là nơi duy nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và khu vực Nam Bộ nói chung mà mọi người có thể vừa vui chơi tắm biển, vừa tắm suối khoáng, bùn khoáng để chữa bệnh, xua tan mệt mỏi. Thành phần chứa trong nước khoáng nóng là một dung dịch hỗn hợp chứa nhiều chất ion hóa mạnh, các chất men và hầu hết các nguyên tố hóa học cấu thành vỏ trái đất. Theo đó, khi được tắm và ngâm mình dưới nước khoáng nóng thiên nhiên thuần khiết sẽ có rất nhiều tác dụng.



Bối cảnh tổng thể dự án biệt thự nghỉ dưỡng Eco Bangkok Villas Bình Châu

Ngày 6/10 tới đây, chủ đầu tư sẽ chính thức bàn giao Công viên hồ khoáng duy nhất tại Hồ Tràm – Bình Châu cho đơn vị vận hành. Được biết, công viên hồ khoáng được bàn giao có quy mô lên tới 6.700 m2 bao gồm khu tắm bùn, khu nước khoáng và dòng sông lười dùng nước khoáng. Trong công viên hồ khoáng còn có khu giải trí – hồ bơi sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí của mọi gia đình, mọi lứa tuổi. Vào ngày 20/10, chủ đầu tư cũng tổ chức sự kiện lễ khởi công Dòng Suối khoáng Thuỷ Châu bao quanh dự án và tiện ích Khu vườn cổ tích với quy mô 1,3 ha gồm Vòng quay ngựa gỗ và Lâu đài kẹo ngọt; đây cũng là những tiện ích độc đáo, duy nhất và lần đầu tiên xuất hiện tại Hồ Tràm – Bình Châu.

Lần đầu tiên có khu giải trí Disney 50ha

Hiện nay, tại khu vực Hồ Tràm – Bình Châu, khách lưu trú bị hạn chế rất nhiều, các đơn vị vận hành chỉ đang khai thác chính các dịch vụ tắm bùn khoáng, tắm suối khoáng, massage thư giãn và không gian sinh thái… thiếu các dịch vụ, tiện ích vui chơi dành cho thanh thiếu niên và thiếu nhi.

Nhìn nhận hạn chế này, chủ đầu tư dự án Eco Bangkok Villas Bình Châu đã dành riêng 50 ha xây dựng công viên mô phỏng Disneyland Hongkong. Với công viên giải trí Disney, khách hàng sở hữu không gian sống vừa sinh thái, tốt cho sức khoẻ, vừa có những dịch vụ tiện ích hiện đại, đồng thời giải được bài toán du lịch cho hàng triệu gia đình khi đến với Bình Châu. Ngoài ra, dù Bình Châu là điểm đến quen thuộc của khách hàng trung và cao tuổi nghỉ dưỡng sinh thái. Eco Bangkok Villas Bình Châu như một làn gió mới thổi vào bất động sản Bình Châu, hội tụ được yếu tố sinh thái và dịch vụ tiện ích hiện đại, nâng chuẩn nghỉ dưỡng cho mặt bằng du lịch nơi đây.



Phối cảnh một góc khu công viên giải trí Disney tại dự án Eco Bangkok Villas Bình Châu

Nằm cách TP.HCM với quãng đường chỉ 106 km, Eco Bangkok Villas Bình Châu là một trong những dự án biệt thự nghỉ dưỡng ven biển hiếm hoi sở hữu vị trí vàng không phải dự án nào cũng có được. Dự án nhận được đòn bẩy từ hạ tầng giao thông phát triển của Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận. Bên cạnh đó, Chính phủ và chính quyền tứ giác vàng du lịch “Bình Châu – Vũng Tàu – Long Hải – Phan Thiết” cũng chú trọng đầu tư nhiều hạng mục giao thông trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành, sân bay Lộc An, sân bay Phan Thiết, quốc lộ 51 kết nối Biên Hòa – Vũng Tàu, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu 25.000 tỷ, đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu, đường cao tốc Xuyên Á…

Khi các công trình này lần lượt đi vào hoạt động sẽ là "bệ phóng" đưa giá trị BĐS Bình Châu tăng trưởng mạnh mẽ. Chưa kể vài năm gần đây, sự xuất hiện của nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô như: dự án The Grand Hồ Tràm Strip trị giá 4 tỷ USD, biệt thự mặt tiền biển Melia At The Hamptons, siêu đô thị giải trí và nghỉ dưỡng Novaworld Ho Tram… đã góp phần khiến thị trường bất động sản tại khu vực Hồ Tràm – Bình Châu càng thêm sôi động.

Eco Bangkok Villas Bình Châu có 80% biệt thự đã được xây dựng và hoàn thiện xong, có thể đưa vào khai thác sử dụng ngay. Đặc biệt, tại dự án này, khách hàng được sở hữu vĩnh viễn căn biệt thự của mình. Dự án sẽ là một kênh đầu tư tối ưu và mang lại lợi nhuận bền vững.