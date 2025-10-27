Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Tin tứcEHome Của Nam Long ADC Nhận “Cú Đúp” Giải Thưởng Lớn Tại PropertyGuru Vietnam 2025
Hướng dẫn tìm kiếm

EHome Của Nam Long ADC Nhận “Cú Đúp” Giải Thưởng Lớn Tại PropertyGuru Vietnam 2025

Hải Âu
Được đăng bởi Hải Âu
Cập nhật lần cuối vào 27/10/2025 15:00Đọc trong khoảng 6 phút
Sau 3 tháng Bắc tiến, An Zen Residences – dự án EHome do Nam Long ADC phát triển – đã gây ấn tượng nhờ “cú đúp” danh hiệu “Dự án căn hộ xuất sắc nhất Việt Nam” và “Dự án căn hộ vừa túi tiền xuất sắc miền Bắc” tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 tổ chức ngày 24/10/2025 tại TP. Hồ Chí Minh.
Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế tiên phong của dòng sản phẩm EHome trong phân khúc căn hộ vừa túi tiền, đồng thời thể hiện tầm nhìn, sự kiên định và năng lực của Nam Long ADC trong hành trình nỗ lực đưa nhà ở vừa túi tiền đến gần hơn với người Việt.
Ông Steven Chu – Chủ tịch Nam Long ADC nhận giải thưởng “Dự án căn hộ xuất sắc nhất Việt Nam” dành cho An Zen Residences tại PropertyGuru Vietnam 2025.

Giải thưởng PropertyGuru Vietnam 2025 – Cột mốc khẳng định vị thế “căn hộ vừa túi tiền tốt nhất miền Bắc” của An Zen Residences chỉ sau 3 tháng ra mắt

Ra mắt thị trường Hải Phòng vào tháng 07/2025, An Zen Residences là dự án EHome đầu tiên tại miền Bắc, đánh dấu bước đi chiến lược của Nam Long ADC trong hành trình mở rộng thương hiệu trên bản đồ bất động sản Việt Nam. Chỉ sau 3 tháng, dự án đã nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực từ khách hàng phía Bắc đặc biệt ở Hải Phòng nhờ tiến độ và chất lượng xây dựng đúng cam kết, thiết kế thông minh và giá bán phù hợp với tệp khách hàng muốn sở hữu tổ ấm đầu tiên, trở thành đại diện tiêu biểu của phân khúc nhà ở vừa túi tiền khu vực phía Bắc.
Bên cạnh những tiêu chí khắt khe từ Hội đồng giám khảo, chủ đầu tư cho hạng mục “Dự án căn hộ vừa túi tiền xuất sắc miền Bắc” cần chứng minh được khả năng triển khai và quản lý dự án hiệu quả. Qua quá trình đánh giá khách quan và minh bạch bởi hội đồng chuyên gia độc lập và kiểm toán quốc tế HLB, An Zen Residences còn được vinh danh là “Dự án căn hộ xuất sắc nhất Việt Nam 2025” – danh hiệu tiêu biểu được lựa chọn từ những dự án xuất sắc nhất trong các hạng mục dự án căn hộ năm nay.
An Zen Residences chiến thắng tại hạng mục “Dự án căn hộ vừa túi tiền xuất sắc miền Bắc” tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025.

EHome trong hành trình 18 năm mang tổ ấm cho người có nhu cầu ở thực

Trong hành trình 18 năm qua, Nam Long ADC kiên định với sứ mệnh phát triển giải pháp nhà ở vừa túi tiền, chất lượng, bền vững cho người dân đô thị. Đã đưa ra thị trường miền Nam 5 dự án, EHome vẫn luôn được đánh giá cao bởi thiết kế thông minh, chi phí hợp lý và môi trường sống tiện nghi. An Zen Residences đánh dấu bước đi đầu tiên của EHome tại thị trường miền Bắc, do đó Nam Long ADC đã nghiên cứu và áp dụng nhiều điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu địa phương dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi của dòng EHome.
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Steven Chu – Chủ tịch Nam Long ADC cho biết: “Giải thưởng này một lần nữa khẳng định tầm nhìn và sứ mệnh dài hạn của chúng tôi – kiến tạo những dự án nhà ở chất lượng, giá cả hợp lý, hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà ở cho đông đảo các gia đình Việt Nam”.
Dự án An Zen Residences Hải Phòng công trình đầu tiên của chúng tôi tại miền Bắc đã chứng minh rằng các giá trị cốt lõi của dòng sản phẩm EHome hoàn toàn được đón nhận khi được điều chỉnh phù hợp với văn hóa địa phương. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rằng việc quy hoạch và thiết kế hợp lý, giá trị xứng tầm, tính thực tiễn cùng sự tận tâm với khách hàng có thể tạo nên dấu ấn bền vững để được vinh danh tại giải thưởng này”, ông Steven Chu chia sẻ thêm.
Tọa lạc tại phường An Hải, Hải Phòng, An Zen Residences, dự án EHome đầu tiên của Nam Long ADC tại miền Bắc dự kiến sẽ đưa vào bàn giao 887 căn hộ vào cuối năm 2026.
Với “cú đúp” giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam 2025, EHome của Nam Long ADC đã khẳng định vị thế dòng căn hộ vừa túi tiền dẫn đầu thị trường, đồng thời trở thành biểu tượng mới của mô hình phát triển nhà ở bền vững tại Việt Nam. Không chỉ là sự ghi nhận từ giới chuyên môn, đây còn là minh chứng cho chiến lược phát triển nhân văn, bền vững và đặt con người làm trung tâm mà Nam Long ADC kiên định theo đuổi suốt gần hai thập kỷ qua.
Nam Long ADC – thành viên của Tập đoàn Nam Long – Tập đoàn bất động sản có 33 năm kinh nghiệm kiến tạo đô thị tại Việt Nam. Nam Long ADC tiên phong trong phát triển nhà ở vừa túi tiền được biết đến với dòng sản phẩm EHome mang đến hơn 8,500 căn hộ giúp cho hàng ngàn gia đình thực hiện giấc mơ an cư. Với tầm nhìn “kiến tạo môi trường sống chất lượng với chi phí hợp lý”, Nam Long ADC tiếp tục mở rộng dấu ấn ra thị trường miền Bắc, khẳng định vai trò tiên phong trong việc cung cấp giải pháp nhà ở dành cho người có nhu cầu ở thực, hướng tới hành trình phát triển bền vững, lan tỏa giá trị sống tốt cho cộng đồng.
Dự án An Zen Residences
——
Tác giả: Hải Yến
Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
Thời gian xuất bản: 27/10/2025 14:00
Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/ehome-cua-nam-long-adc-nhan-cu-dup-giai-thuong-lon-tai-propertyguru-vietnam-2025-73424.html
——–
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Bài viết được xem nhiều nhất

1
Trọn Bộ Lãi Suất Vay Mua Nhà Mới Nhất Tháng 10/2025
2
Chung Cư Hưng Yên, Khu Vực Thái Bình Cũ Giảm Tốc
3
Chủ Nhà "Quay Xe" Khi Giá Chung Cư Liên Tục Tăng
4
Giá Nhà Tập Thể Cũ Hà Nội Tăng, Giao Dịch Cầm Chừng
5
Đất Nền Hưng Yên Tiếp Tục Tăng Giá

Bài viết khác

Tin tức Nhà Ở Xã Hội Tiếp Tục Nóng Bỏng

28/10/2025 14:23Nguyễn Nam

Nhà Ở Xã Hội Tiếp Tục Nóng Bỏng

Chính phủ sẽ có nghị quyết đẩy nhanh việc triển khai nhà ở xã hội, với thời gian thực hiện dự án chỉ 2-3 năm. Thông tin này được công bố tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Như vậy, nhà ở xã hội sẽ tiếp tục có sự cất cánh về nguồn cung trong thời gian tới, giải bài toán an sinh tại các đô thị lớn, góp phần đưa giá nhà về mặt bằng hợp lý.

Nhà ở xã hộiThị trường bất động sản 2025
Tin tức Vinhomes Cần Giờ - Đô Thị Sinh Thái Xanh Giữa Rừng Ngập Mặn

28/10/2025 10:02Hải Âu

Vinhomes Cần Giờ - Đô Thị Sinh Thái Xanh Giữa Rừng Ngập Mặn

xanh của thành phố. Nằm giữa không gian sinh thái đó, Vinhomes Cần Giờ – đặc biệt là phân khu Vinhomes Green Paradise – định hình chuẩn mực mới của đô thị xanh ven biển, mang đến trải nghiệm sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên, hiếm có giữa lòng đô thị năng động.

Tin tức Valley Of Dreams II – Luxury Được Vinh Danh Tại Vietnam Property Awards 2025

28/10/2025 08:05Hải Âu

Valley Of Dreams II – Luxury Được Vinh Danh Tại Vietnam Property Awards 2025

Dự án Valley of Dreams II – Luxury do chủ đầu tư SetiaBecamex phát triển vừa được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 ở hạng mục “Best Luxury Housing Development (Greater HCMC)” – giải thưởng uy tín hàng đầu trong ngành bất động sản, tôn vinh những dự án nhà ở cao cấp có thiết kế tinh tế, chất lượng vượt trội và hướng đến giá trị sống bền vững.

Chủ đề nổi bật
Tin tức bất động sảnBất động sản Hà NộiBất động sản Hồ Chí MinhBáo cáo thị trườngMua bất động sảnBán bất động sảnThuê bất động sảnQuy hoạch - Pháp lýTài chínhVideo đánh giá
Bất động sản bán / cho thuê tại Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hà NộiCho thuê nhà riêng Hà NộiCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hà NộiCho thuê nhà mặt phố Hà NộiCho thuê shophouse Hà NộiCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hà NộiCho thuê văn phòng Hà NộiCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hà NộiCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hà NộiCho thuê căn hộ chung cư mini Hà Nội
Bất động sản bán / cho thuê tại Hồ Chí Minh
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hồ Chí MinhCho thuê nhà riêng Hồ Chí MinhCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hồ Chí MinhCho thuê nhà mặt phố Hồ Chí MinhCho thuê shophouse Hồ Chí MinhCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hồ Chí MinhCho thuê văn phòng Hồ Chí MinhCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hồ Chí MinhCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hồ Chí MinhCho thuê căn hộ chung cư mini Hồ Chí Minh
Dự án nổi bật tại
An Lạc Green SymphonyLidaco-Vinaconex 7An Thịnh VillaThanh Bình GardenThe ZurichNetland BuildingEpic TowerThe Melody Residence CiputraHUD Me Linh CentralCenter Point