Epic Town (đất nền Quảng Nam – Đà Nẵng) hâm nóng thị trường mùa dịch

Bất chấp thị trường cả nước đang khá ảm đạm vì dịch bệnh Covid ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Việt Nam, những nhà phát triển và dự án uy tín, được tiếp thị một cách thông minh, bài bản vẫn là điểm sáng, nhận được sự quan tâm của giới đầu tư. Trong đó, Epic Town là một dự án vượt trội khi nhận được nhiều sự quan tâm của thị trường tại khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng nói riêng và toàn quốc nói chung.

Toàn cảnh Epic Town nhìn từ trên cao

Epic Town – Điểm sáng giữa vùng đất hứa

Với hạ tầng hoàn thiện 100%, pháp lý đầy đủ với sổ đỏ từng lô, mức giá phù hợp trong thời điểm hiện tại thì Epic Town là sản phẩm an cư hoặc đầu tư hiệu quả, an toàn và có nhiều giá trị tiện ích hiện hữu.

Epic Town được xác định là khu đô thị chiến lược khi sở hữu vị trí giao thông trọng điểm của phía Nam TP. Đà Nẵng với Quảng Nam và trục đường DH7 nối liền trục giao thương đông tây liền mạch. Đây còn là con đường vành đai huyết mạch phía bắc của Quảng Nam rộng 27m kết nối từ KCN Trảng Nhật qua QL1A xuống các bãi biển Viêm Đông, An Bàng, Hà My, thuận tiện đi về Đà Nẵng, phố cổ Hội An, thông xuống cung đường ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng với nhiều trung dịch vụ, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất, đã được giải ngân và định hướng hình thành trong giai đoạn 2021 – 2024. Đây được xem như khu vực ngã tư trung tâm mới của Khu đô thị Điện Thắng (Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Nam).

Ảnh tổng quan mặt tiền giáp với quốc lộ 1A

Không chỉ có vị trí đắc địa, Epic Town còn nổi bật bởi các tiện ích nội ngoại khu hiện đại trong bán kính 500m như hệ thống giáo dục trường học các cấp, bệnh viên, trung tâm y tế, chợ truyền thống (phố chợ Thanh Quýt), trung tâm mua sắm và khu công viên Mẹ Thứ với tổng diện tích lên đến hơn 6,7ha đang trong quá trình hoàn thiện. Hiện tại, sân bóng trong nội khu đã đi vào hoạt động cùng với đó trường mầm non Montessori và Anh ngữ quốc tế sắp được khởi công, chắc chắn cư dân Epic Town có thêm những tiện ích và thêm sự lựa chọn ngôi trường chất lượng cho con em mình.

Hình ảnh Phố đêm Điện Thắng ngay tại Epic Town

Tọa lạc khu vực sầm uất về thương mại dịch vụ, Epic Town không chỉ giúp cư dân an cư, mà có thể khai thác kinh doanh ngay nhờ hệ sinh thái xung quanh dự án với chuỗi nhà hàng tiệc cưới, tuyến phố mua sắm, ẩm thực, các khách sạn, nhà nghỉ. Ngay khi trung tâm thương mại tại dự án được hoàn thành, Khu đô thị Điện Thắng chắc chắn trở thành tâm điểm của TX. Điện Bàn, thay đổi diện mạo đô thị khu vực, là điểm đến an cư, đầu tư.

Epic Town phân khu trung tâm hiện đại và nhiều ưu đãi mới trong tháng 7

Theo các chuyên gia, nhóm khách hàng cao cấp có nhu cầu khắt khe và luôn đổi mới, nâng cấp tiêu chuẩn nhà ở của họ. Họ mong muốn tìm kiếm dự án ở những vị trí mà tương lai gần sẽ là trung tâm nội đô kết nối linh hoạt với trung tâm, lùi xa các khu vực chịu ảnh hưởng bởi ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường; vừa muốn sôi động nhưng vẫn cần riêng tư, bình yên.

Khu vui chơi giải trí đa dạng trong nội khu

Epic Town trong một thời gian ngắn đã chào đón thêm nhiều cư dân về đây xây dựng tổ ấm. Nhịp sống khu dân cư ngày càng nhộn nhịp với các công trình xây dựng và nhiều hàng kinh doanh các loại hình ăn uống được ra đời.

Hiểu được tầm ảnh hưởng và mong muốn mang đến những sự hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng và nhà đầu tư, đơn vị phát triển dự án Công ty CP Đầu tư Bất động sản Windland đã đưa ra chương trình đặc biệt chỉ có trong tháng 7 này với chủ đề: “MUA ĐẤT HÔM NAY – NHẬN NGAY ƯU ĐÃI” – chi tiết chương trình được Windland chia sẻ tại website và fanpage chính thức của Công ty như sau:

Khi khách hàng mua sản phẩm đất nền ???? ???? Điện Thắng Bắc tại Windland, quý khách sẽ được nhận ngay:

– Tặng gói thiết kế ngoại thất chuyên nghiệp ?? triệu (có thể quy đổi thành tiền mặt)

– Ưu đãi chiết khấu lên đến ?? triệu/1 sản phẩm.

– Hỗ trợ vay vốn lên đến ??% giá trị sản phẩm từ ngân hàng SeaBank

Chương trình này giống như “cá gặp nước”, thật sự quá tốt dành cho những khách hàng, nhà đầu tư thông minh biết nắm bắt thời cơ.

Những khách hàng đã nhận sổ đỏ theo đúng thời gian trong hợp đồng

