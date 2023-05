F0 bất động sản và nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội làm giàu

Bất động sản, chứng khoán, lan đột biến là 3 cụm từ “hot” trong thời gian gần đây, là câu trả lời của rất nhiều người khi được hỏi “Kênh đầu tư nào đang lên ngôi vào thời điểm này?”. Riêng với bất động sản thì sao, sức nóng liệu đã được san sẻ bớt?

Theo dữ liệu lớn (big data) của Batdongsan.com.vn , trong tháng 3/2021, Batdongsan.com.vn ghi nhận kỷ lục mới với 5 triệu người dùng (so với khoảng 4 triệu người dùng trước đây), tăng 60% số lượng người dùng mới so với trung bình tháng của năm 2020 và đạt 12,5 triệu lượt truy cập (so với 10 triệu lượt trước đây). Qua đó có thể thấy nhu cầu về bất động sản đang tăng mạnh và có rất nhiều nhà đầu tư F0 tham gia vào thị trường.