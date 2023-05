Filmore Development Vinh Danh DKRA Realty - Đơn Vị Phân Phối Xuất Sắc Nhất Dự Án Căn Hộ Hạng Sang The Filmore Da Nang

Đội ngũ kinh doanh tinh nhuệ

Được phát triển theo “chiến lược chòm sao” với hệ thống các công ty cung cấp dịch vụ tiếp thị và phân phối, DKRA Realty là mảng dịch vụ chiến lược của Tập đoàn dịch vụ bất động sản DKRA (DKRA Group) trong vai trò Tổng đại lý/Đối tác độc quyền. Với hơn 11 năm kinh nghiệm tiếp thị và phân phối thành công nhiều dự án quy mô lớn, đa dạng về loại hình và phân khúc, DKRA Realty luôn nhận được sự tín nhiệm hợp tác từ nhiều chủ đầu tư lớn trên thị trường.

Danh hiệu “Đại lý xuất sắc nhất The Filmore Da Nang” góp phần viết tiếp hành trình chinh phục bất động sản cao cấp và hạng sang của hệ thống DKRA Realty

Đồng hành cùng chủ đầu tư Filmore Development xuyên suốt quá trình triển khai dự án căn hộ hạng sang The Filmore Da Nang, DKRA Realty luôn chủ động trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên viên tư vấn (CVTV). Theo đó, đối với các chiến dịch dài hơi, mỗi “chiến binh” sẽ được tham gia một lộ trình bán hàng chuyên nghiệp, định hướng đúng đắn về chân dung khách hàng mục tiêu, cũng như kế hoạch bán hàng.

Phát biểu tại Lễ vinh danh đại lý xuất sắc dự án The Filmore Da Nang, ông Andy Han – Tổng Giám đốc Filmore Development cho biết, chủ đầu tư đánh giá cao năng lực, sự chuyên nghiệp và am hiểu thị trường của đội ngũ kinh doanh DKRA Realty. “Vì vậy, những thành quả đạt được trong giai đoạn 1 sẽ là bước đà vững chắc để hệ thống kinh doanh DKRA Realty bứt phá thành công hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo của dự án”, ông Andy Han nhấn mạnh.

Đáp lại sự tín nhiệm của chủ đầu tư, đại diện đơn vị triển khai kinh doanh The Filmore Da Nang, ông Đặng Văn Thạnh – CEO DKRA Da Nang (thành viên DKRA Group) chia sẻ: “CVTV là “trợ thủ đắc lực” của chủ đầu tư và đơn vị phân phối trong quá trình giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Vì vậy, DKRA Da Nang nói riêng và hệ thống DKRA Realty nói chung luôn nỗ lực hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức dự án và thông tin thị trường. Thừa hưởng nội lực vững vàng, hệ sinh thái dịch vụ toàn diện và đồng bộ của tập đoàn, DKRA Da Nang tự tin sẽ triển khai thành công mục tiêu kinh doanh tiếp theo tại The Filmore Da Nang”.

Kiến tạo trải nghiệm sống đẳng cấp giữa trung tâm TP.Đà Nẵng

Định vị là dự án hạng sang chuẩn wellness bậc nhất Đà Thành, căn hộ hạng sang The Filmore Da Nang tôn vinh đặc quyền đẳng cấp của mỗi chủ nhân với 206 căn hộ phiên bản giới hạn.

Dự án tọa lạc trực diện sông Hàn với 3 mặt tiền trung tâm đẹp nhất quận Hải Châu – Đà Nẵng, bao gồm: tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, mặt tiền đường Trần Văn Trứ và Bình Minh 5. Từ The Filmore Da Nang, cư dân chỉ mất từ 5 – 10 phút để kết nối đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, trung tâm hành chính – kinh doanh – du lịch TP.Đà Nẵng, công viên APEC,… cùng hệ thống tiện ích cao cấp đang hiện hữu của thành phố.

The Filmore Da Nang là dự án hiếm hoi thuộc phân khúc bất động sản hạng sang được phát triển tại thị trường miền Trung

Tiên phong kiến tạo không gian sống “sense of life” giữa trung tâm “thành phố đáng sống”, The Filmore Da Nang mở ra cho cư dân đặc quyền trải nghiệm hệ thống dịch vụ, tiện ích đẳng cấp kết hợp công nghệ hiện đại như: công nghệ Nucalm chăm sóc giấc ngủ hàng đầu thế giới, hồ bơi nhiệt vô cực đầu tiên tại Đà Nẵng, công nghệ xông hơi tia hồng ngoại, phòng gym cao cấp được tư vấn và set up bởi công ty trang thiết bị gym nổi tiếng thế giới – Technogym,…

Sở hữu vị trí độc tôn bên bờ sông Hàn, The Filmore Da Nang sẽ là tâm điểm an cư và đầu tư của những chủ nhân thành đạt

Trước đó, tại Lễ giới thiệu dự án The Filmore Da Nang với chủ đề Feel More Sense Of Life, phần lớn các căn hộ hạng sang thuộc giỏ hàng giai đoạn 1 của dự án đã tìm được chủ nhân chỉ sau hơn 2 giờ công bố. Các chuyên gia cho rằng, sự ra mắt thành công của The Filmore Da Nang đã tạo nên làn sóng mới, tích cực cho thị trường bất động sản Đà Nẵng trong những ngày đầu Quý 4/2022. Được biết, The Filmore Da Nang đang được DKRA Realty – Đơn vị phân phối chiến lược và DKRA Da Nang – Đơn vị triển khai kinh doanh giới thiệu ra thị trường với mức giá và các chính sách ưu đãi hỗ trợ thanh toán linh hoạt cho khách hàng, nhà đầu tư.