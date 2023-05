Filmore đoạt 3 giải thưởng Asia Pacific Property Awards

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore vừa được chính thức công bố thắng giải tại Asia Pacific Property Awards cho dự án The Filmore Da Nang với 3 hạng mục lớn là Thiết kế kiến trúc cho công trình căn hộ cao tầng (Residential High-rise Architecture), Căn hộ tốt nhất (Apartment/Condominium) và Dự án phát triển căn hộ cao tầng tốt nhất (Residential High-rise Development). Filmore là một trong số ít nhà phát triển dự án của Việt Nam được Asia Pacific Property Awards xướng tên bên cạnh các tên tuổi nổi tiếng với những công trình độc đáo từ khối Ả Rập, châu Âu, châu Phi, Hoa Kỳ, vùng Caribe…

Căn hộ thông tầng của The Filmore Da Nang được đánh giá xuất sắc về thiết kế không gian.

Đây là năm thứ 29 Asia Pacific Property Awards được tổ chức với sự đồng hành của các nhãn hiệu toàn cầu là American Standard và GROHE. Giải thưởng được thẩm định bởi một hội đồng gồm hơn 80 thành viên là chuyên gia hàng đầu các lĩnh vực trong kiến trúc – phát triển bất động sản với sự chủ trì của Lord Caithness, Lord Best và Lord Waverley – các thành viên của Thượng nghị viện Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Việc đánh giá các hạng mục giải thưởng được căn cứ trên những góc độ quan trọng nhất trong yêu cầu phát triển bất động sản hiện nay như thiết kế, chất lượng, mô hình dịch vụ, tính đổi mới – sáng tạo, tính nguyên bản và đặc biệt là các cơ sở cho phát triển bền vững.

Với lịch sử lâu dài, tiêu chí chặt chẽ và chuyên nghiệp, giải thưởng này có quy mô và uy tín cao, thuộc khuôn khổ International Property Awards, được tôn trọng bởi ngành phát triển bất động sản toàn thế giới. Giới đầu tư và khách hàng của ngành bất động sản cũng xem đây là một bảo chứng đáng tin cậy về chất lượng và giá trị khi một dự án được trao giải.

Kiến trúc độc đáo của The Filmore Da Nang được kết hợp từ phong cách Ý và cảm hứng Á Đông qua giai thoại “Cá chép hóa rồng”.

Asia Pacific Property Awards là giải thưởng quốc tế uy tín tiếp theo dành cho Filmore và The Filmore Da Nang. Trước đó, nhà phát triển bất động sản trẻ này cũng đã chinh phục cả vòng quốc gia và vòng châu Á của giải thưởng PropertyGuru. Các giải thưởng này thêm một lần nữa chứng minh vì sao The Filmore Da Nang được đánh giá là một trong những dự án căn hộ hạng sang đáng mong đợi nhất hiện nay trên thị trường Đà Nẵng.

Với chiến thắng 3 hạng mục quan trọng như trên, Filmore và The Filmore Da Nang sẽ được tiếp tục tiến vào vòng đánh giá tiếp theo cho giải thưởng cấp khu vực và sẽ được Asia Pacific Property Awards công bố vào tháng 6 tới.

Địa thế, tầm nhìn, cảnh quan được tối ưu bằng thiết kế mở với ban-công lồi rộng rãi trên từng căn hộ.

Sự hiện diện tại các giải thưởng quốc tế uy tín là bảo chứng mới nhất cho năng lực sáng tạo mạnh mẽ của Filmore và tiêu chuẩn phát triển mang tính toàn cầu của The Filmore Da Nang. Dự án này được giới quan sát đánh giá là “làn gió mới” của thị trường bất động sản Đà Nẵng khi mang đến rất nhiều sự khác biệt về tư duy tiếp cận, triết lý phát triển, tính chuyên nghiệp… Các yếu tố này được thể hiện cụ thông qua thiết kế kiến trúc, quy hoạch không gian và định hướng vận hành để có được một khu căn hộ hạng sang theo các tiêu chuẩn mới nhất, tương đương với tiêu chuẩn của các dự án trên phân khúc này tại các thị trường phát triển nhất thế giới như Hoa Kỳ, châu Âu, Úc, Hong Kong, Singapore…

Với các lợi thế đó, The Filmore Da Nang hội đủ những giá trị mới nhất để thu hút một cộng đồng cư dân thượng lưu mới tại Đà Nẵng khi đời sống kinh tế – xã hội của thành phố này phục hồi và làn sóng du khách – đầu tư – kinh doanh sôi động trở lại… Được biết, The Filmore Da Nang đã nhận được phản hồi tốt từ các nhà đầu tư tại đây và đang là một yếu tố kích thích sự quan tâm của giới đầu tư nước ngoài đối với Đà Nẵng – được đánh giá là một trong hai mươi thị trường lý tưởng nhất toàn cầu hiện nay để đầu tư bất động sản hạng sang.

Filmore đã chính thức mở cửa sales gallery của The Filmore Da Nang tại lô B10 – B11, đường 2/9, quận Hải Châu

The Filmore Da Nang còn có một ưu thế vượt trội nữa khi là một phần trong hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ đỉnh cao của Tập đoàn Openasia. Tập đoàn này đã tạo nên một môi trường dịch vụ danh tiếng với những thương hiệu thanh thế nhất toàn cầu như Hermes, Patek Philippe, Audi, Chopard, Saint Laurent, Tamson Yachting… Vừa qua, Openasia đã chính thức chọn Filmore để đầu tư chiến lược và đồng hành toàn diện, đưa The Filmore Da Nang trở thành sản phẩm căn hộ hạng sang đầu tiên trong hệ sinh thái hướng đến phong cách sống giàu tính trải nghiệm. Thế nên, The Filmore Da Nang còn là cầu nối đến môi trường trải nghiệm rộng lớn hơn cho cư dân chứ không đơn thuần là một sản phẩm bất động sản có giá trị cao.

Những người quan tâm có thể trực tiếp trải nghiệm một phần sản phẩm – dịch vụ của The Filmore Da Nang tại sales gallery của dự án.

Hiện nay, công chúng có thể trực tiếp trải nghiệm một phần không gian sống của The Filmore Da Nang thông qua sales gallery tại lô B10 – B11, đường 2/9, quận Hải Châu – cách vị trí của The Filmore Da Nang không xa. Sales gallery này thể hiện một phần thiết kế không gian của căn hộ mẫu, những sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu sẽ được ứng dụng trong môi trường sống của The Filmore Da Nang trong tương lai.