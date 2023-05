Do đó, không chỉ kế thừa nền tảng và thành tựu từ doanh nghiệp gia đình, "doanh nghiệp F1" còn có khát vọng rất mạnh mẽ trong việc sáng tạo những giá trị mới cho thị trường chứ không đơn thuần kinh doanh bằng cách làm theo hoặc lặp lại những gì đã có.

The Filmore Da Nang thể hiện đầy đủ khái niệm "high-touch" mà Filmore đã xác lập làm một trong những giá trị trung tâm trong chiến lược sáng tạo của mình. Ngay từ lối vào, The Filmore Da Nang đã có thể tạo cảm giác khác biệt cho một dự án căn hộ.

Filmore có xuất phát điểm từ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt – một trong những doanh nghiệp bất động sản phát triển rất tốc độ trong thời gian qua và đang tiếp tục mở rộng vị thế từ TP.HCM ra Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Phú Quốc… Ông Nguyễn Tấn Danh, người sáng lập Filmore, hiện vẫn đang là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Phát Đạt.

Sau những trải nghiệm qua các dự án bất động sản cao cấp đã thành công của Phát Đạt như The EverRich Infinity, Millennium… ông Nguyễn Tấn Danh sáng lập Filmore để tự kiến tạo một con đường riêng và xây dựng những sản phẩm trên ý niệm và hệ giá trị mới. Trong đó, "high-touch" là một trong những giá trị trọng tâm mà Filmore theo đuổi để tạo nên bản sắc mới của mình.

Để tạo nên tinh thần "high-touch", chất liệu, màu sắc và phong cách thiết kế phải rất hài hòa. The Filmore Da Nang cũng có thiết kế rất phóng khoáng, cởi mở thay cho sự khép kín dễ gây cảm giác tù túng của đô thị.

"High-touch" là một khái niệm mới, vừa được đề cập gần đây, để chỉ nhu cầu về những sản phẩm có chiều sâu về tinh thần, có giá trị cảm xúc cao giữa kỷ nguyên luôn bị khuyến cáo về sự cạn kiệt giá trị tinh thần bởi mặt trái của công nghệ cao (high-tech). Với trải nghiệm khá đa dạng của mình trong quá trình sinh sống và học tập tại nước ngoài, ông Nguyễn Tấn Danh thấy rằng lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam chắc chắn đang và sẽ cần đến những sản phẩm "high-touch".

Trong tinh thần "high-touch" của Filmore, các khu căn hộ phải tạo nên cảm giác được chào đón khi trở về nhà cho cư dân ngay khi họ bước vào sảnh lễ tân.

Cụ thể hơn, ngoài địa thế, đẳng cấp, tiện nghi…, các dự án bất động sản cao cấp tại Việt Nam cần nhiều hơn nữa về giá trị nghệ thuật, tính hài hòa, sự tinh tế… Từ đó, sẽ tạo nên những không gian sống giàu cảm xúc hơn, thúc đẩy phong cách sống giàu tính sáng tạo và nhân văn hơn.

Do vậy, Filmore xác lập định vị là "thương hiệu high-touch trong ngành bất động sản" tại Việt Nam. Theo đó, tiêu chí xuyên suốt mà Filmore sẽ triển khai trong tất cả dự án của mình là sáng tạo những không gian sống giàu tính cảm xúc và tinh thần nghệ thuật. Trong các dự án của Filmore, cư dân không chỉ mua một căn hộ, mà còn thực sự sở hữu một không gian sống trọn vẹn xung quanh mình.

Lounge pavillion – không gian sang trọng và tiện nghi mà cư dân The Filmore Da Nang có thể sử dụng để tiếp khách hoặc phục vụ các nhu cầu thưởng thức của mình.

Dự án chính thức đầu tiên mà Filmore đang thực hiện là The Filmore Da Nang được triển khai trên chiến lược này. Theo đó, The Filmore Da Nang được phát triển trên tinh thần sáng tạo rất mạnh mẽ để trở thành một dự án căn hộ cao cấp rất khác biệt từ thiết kế kiến trúc, nội thất đến bố trí không gian, dịch vụ và tiện ích… Điển hình, The Filmore Da Nang là một trong những dự án hiếm hoi mà các căn hộ được thiết kế ban-công vươn hẳn ra ngoài trời để ôm trọn tầm nhìn, có lounge pavillion trên tầng cao nhất cho cư dân sử dụng làm nơi đón tiếp khách hoặc thưởng tiệc, có hệ thống ánh sáng được đầu tư công phu, do đơn vị chuyên nghiệp về ánh sáng của Singapore tư vấn thực hiện… Đặc biệt, những không gian công cộng của tòa nhà được kiến tạo như những không gian nghệ thuật, bài trí nhiều công trình sáng tạo đặc sắc để truyền đạt những thông điệp tinh tế về cuộc sống.