Four Home Hà Nội chính thức ra mắt Ban đào tạo Power Coach

Với chiến lược tập trung phát triển nguồn lực con người và định hướng cung cấp giải pháp nâng cao năng lực cho cá nhân, tổ chức đam mê lĩnh vực bất động sản, Four Home Hà Nội đã quyết định thành lập Ban đào tạo Power Coach.

Đội ngũ giảng viên của Ban đào tạo Power Coach.

Ban đào tạo Power Coach ra đời với sứ mệnh truyền tải những kiến thức, kỹ năng từ chương trình đào tạo được đầu tư công phu, dựa trên những tình huống hoạt động kinh doanh thực tế, kết hợp mô hình đào tạo và huấn luyện thực chiến cho các chuyên viên bất động sản. Chương trình đào bao gồm các hoạt động: Đào tạo & huấn luyện thường niên chuyên sâu theo tuần, tháng; Xây dựng các tour cung cấp kiến thức & tham quan tại các dự án; Xây dựng lộ trình phát triển thực tiễn & cụ thể cho từng cá nhân.

“Với nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ giảng viên giàu nhiệt huyết sẽ mang đến những kiến thức thực chiến cho các chuyên viên bất động sản. Tôi tin rằng, với chương trình đào tạo bài bản và công phu của chúng tôi, các chuyên viên có thể tự tin với tất cả sản phẩm bất động sản trên thị trường, ngay cả những dòng cao cấp”, TS.Vũ Mạnh Cường – Trưởng Ban đào tạo Power Coach chia sẻ.

TS.Vũ Mạnh Cường – Trưởng Ban đào tạo Power Coach.

Ngoài các chương trình đào tạo chuyên sâu, chuyên viên bất động sản còn được tham dự những chương trình workshop, talkshow, diễn thuyết do những chuyên gia, doanh nhân, best seller thành công và thực chiến hàng đầu trên thị trường.

Hướng tới việc phát triển nguồn nhân lực bền vững và không ngừng phát triển, Ban đào tạo Power Coach mang trong mình những giá trị cốt lõi: Đồng hành phát triển – Định hướng tầm nhìn, Kết nối tri thức – Truyền lửa đam mê.

Power Coach của Four Home Hà Nội cam kết sẽ mang đến cho học viên 1 chương trình đào tạo chất lượng tốt nhất khi quy tụ được những giảng viên hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

Bên cạnh đó, do nhu cầu mở rộng hoạt động, mới đây, Four Home Hà Nội đã thành lập văn phòng mới tại tòa nhà Diamond Flower Tower, 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Đồng thời, chi nhánh phía Đông của Four Home Hà Nội đang được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển lớn mạnh của đội ngũ nhân sự và doanh nghiệp.

Sở hữu đội ngũ nhân sự có năng lực, nền móng vững chắc được xây dựng lâu năm, Four Home Hà Nội đã thành công trên thị trường bất động sản Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phan Thiết với những sản phẩm của chủ đầu tư lớn như: Sun Group, Vin Group, BIM Group, NoavaLand, Flamingo… Cùng với hoạt động mở rộng văn phòng tại các chi nhánh và Ban đào tạo Power Coach, tới đây, Four Home Hà Nội sẽ tiến xa hơn trên con đường chinh phục thị trường bất động sản miền Bắc và trên cả nước.