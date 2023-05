Gác hết âu lo, cặp vợ chồng rủ nhau về ở “vườn trong phố”

Khi tiền bạc chẳng còn là tất cả

Là ông chủ xưởng gốm tại trung tâm TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), ông Tâm trông già dặn hơn cái tuổi tứ tuần bởi mái tóc hoa râm và phong cách ăn mặc giản dị, khác hẳn với diện mạo thường thấy ở những người thành đạt. Lần đầu gặp gỡ, ít ai nghĩ rằng ông có một cơ ngơi bề thế với chuỗi cửa hàng trưng bày gốm mỹ nghệ và một xưởng sản xuất hơn 1 ha tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương.

Thế nhưng, sau ngần ấy năm bám trụ thành phố, chứng kiến những con đường ngày một đông đúc, không gian sống ngày càng thu hẹp lại,… đôi lúc ông chợt nghĩ, cuộc sống đô thị kéo người ta vào một guồng quay không có điểm dừng. Đã lâu rồi, ông chưa được ngắm mặt trời lên, nhìn cây cỏ rung rinh trong làn sương sớm hay mỗi chiều dắt tay vợ đi dạo như thưở còn yêu nhau. Còn vợ ông mơ ước một khoảng không gian xanh mát, trồng những khóm hồng nho nhỏ, đặt một bàn trà để nhâm nhi tách trà thơm buổi sớm hay ngắm nhìn bầu trời cao rộng đầy sao.



Khu vườn xanh mát, thoáng đãng giữa lòng phố thị ồn ào

Bấy nhiêu đó bỗng thôi thúc ông quyết định bán căn nhà mặt tiền gần 100m2 ngay Đại lộ Bình Dương để đưa cả gia đình chuyển đến một nơi an cư mới – khu biệt lập riêng tư cùng nhiều tiện ích nội khu khép kín trên đường Tân Phước Khánh 10. Với hai vợ chồng ông, tổ ấm mới như một khu vườn xanh mát, thoáng đãng giữa lòng phố thị ồn ào. Nơi mà ông và gia đình không còn phải thu mình trong bốn bức tường tẻ nhạt. Thay vào đó là một cuộc sống tiện nghi, an ninh, được làm bạn với thiên nhiên, cây cỏ và tận hưởng những phút giây an yên, chậm rãi lạ thường.

Ở đó, không khói bụi, kẹt xe; không ồn ào, huyên náo; không tấp nập, vội vàng. Cuộc sống với vợ chồng ông Tâm, cứ thế nhẹ tênh và yên bình quá đỗi…

Giấc mơ “xanh” giữa lòng phố thị

Việc tìm thấy khu biệt lập The Standard Bình Dương, ông Tâm vẫn gọi đùa với vợ là “giấc mơ” giữa đời thực. Trong lòng đô thị sầm uất, bất ngờ mở ra một không gian sinh thái, khoáng đạt, giúp cân bằng không gian sinh hoạt và gần gũi với thiên nhiên.

Không những thế, tư gia của vợ chồng ông còn được đảm bảo sự riêng tư và an ninh tuyệt đối với hệ thống camera, bảo vệ nghiêm ngặt 24/7.



Khu biệt lập The Standard Bình Dương – “giấc mơ” xanh giữa lòng phố thị

Hơn nửa đời “ăn ngủ” cùng gốm, giờ đây vợ chồng ông mới có được một cuộc sống thảnh thơi thực sự. Với ông Tâm, chuyển về đây sống, cái được nhất vẫn là sức khỏe. Không gian sống bình yên, thoáng đãng, nhiều cây xanh khiến con người thư thái và bao dung hơn. Ở đây, gia đình ông không hoàn toàn tách mình khỏi guồng quay năng động của cuộc sống mà là lựa chọn tận hưởng những khoảng lặng lý tưởng, nạp đầy năng lượng để rồi trải nghiệm, cảm nhận, yêu thương bằng tất cả trái tim.

Ông đặc biệt yêu thích khoảng thời gian mỗi cuối chiều, trở về từ xưởng gốm, hai vợ chồng chạy bộ quanh khuôn viên hay bơi lội trong làn nước mát. Còn vợ ông, bà thích mê những sớm mai ngắm mặt trời lên, tập yoga đón ngày mới, dạo bộ cầu vọng cảnh hay thưởng trà thư giãn đêm trăng. Hai cô con gái lớn đang du học tại Canada, sau này trở về Việt Nam sẽ không còn bị “nhốt” trong những ngôi nhà ống tù túng. Chúng hẳn sẽ vui lắm khi mỗi ngày được thức dậy giữa cảnh quan thiên nhiên xanh mát và tận hưởng cuộc sống tiện nghi, đủ đầy.



Không gian sống bình yên, thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên khiến con người thư thái và bao dung hơn

Gác hết những lo âu thường ngày nơi ngưỡng cửa, ông ngả lưng trên ghế sofa và cảm nhận hoàng hôn đang dần tắt. Thứ ánh sáng hồng kỳ ảo sóng sánh loang trên mặt hồ bơi, xen qua kẽ lá, làn gió mát thoang thoảng mang đến thứ cảm xúc thư giãn và thăng hoa diệu kỳ. Cuộc sống ở đây quả đang chiều chuộng con người quá đỗi, khi mỗi ngày trôi qua là những trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại nơi sinh sống mà không cần phải bước chân ra bên ngoài.

Không chỉ có ông Tâm mà nhiều bạn bè của ông cũng dần dần rời xa sự ồn ào nơi đô thị để tìm cho mình và gia đình một nơi an cư mới, biệt lập, gần gũi với thiên nhiên trong khi vẫn kết nối dễ dàng tới các khu vực trung tâm. Với ông, ngân sách không còn đóng vai trò tiên quyết nữa, mà sự đầu tư cho không gian sống thoáng đãng và tiện nghi, khép kín mới là yếu tố quyết định.

Vì thế, không quá ngạc nhiên khi các khu biệt lập (compound) với nhiều giá trị vượt trội lại nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của những chủ doanh nghiệp như ông Tâm hay những người có thu nhập cao đang sinh sống và làm việc tại đây. Nơi mà tất cả mọi người không chỉ có sự tương xứng về trình độ, địa vị mà còn cùng quan điểm sống và quy tắc ứng xử để kiến tạo một cộng đồng cư dân văn minh, cùng sẻ chia, tạo giá trị.