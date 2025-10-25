Ngày 24/10, PropertyGuru – Tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu Đông Nam Á – vừa công bố các đơn vị và cá nhân chiến thắng Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 11, trong đêm gala trang trọng diễn ra tại Gem Center, TP.HCM. Đây là một phần của chuỗi Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru có lịch sử 20 năm.

Vinh Danh Các Nhà Phát Triển Và Dự Án Xuất Sắc Trên Toàn Quốc

Được tài trợ bởi Kohler và có sự đồng hành của Dulux Professional cùng V-ZUG Việt Nam, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 11 đã vinh danh những thành tựu xuất sắc nhất của ngành bất động sản Việt Nam trong gần 70 hạng mục, tôn vinh những nhà phát triển đã kiến tạo nên các không gian sống, làm việc và phát triển thịnh vượng hàng đầu cả nước.

Đáng chú ý, CapitaLand Development (Việt Nam) lập kỳ tích với giải thưởng Nhà phát triển xuất sắc lần thứ tư, đồng thời được vinh danh ở 2 hạng mục Nhà phát triển bền vững xuất sắc và Tác động xã hội xuất sắc. Dự án Orchard Mansion mang về cho doanh nghiệp giải thưởng Dự án Nhà ở xuất sắc nhất Việt Nam, cùng với loạt chiến thắng từ Orchard Grand và The Orchard. Dự án cao cấp The Fullton tại Hà Nội mở rộng cũng giúp CapitaLand Development (Việt Nam) mở rộng bảng thành tích ở nhiều hạng mục khác.

Với 13 cúp vàng, Gamuda Land Việt Nam đã vươn lên giành danh hiệu Nhà phát triển vì cộng đồng xuất sắc, trở thành một trong những doanh nghiệp thắng lớn trong mùa giải năm nay. Các dự án Ambience và Central Park của doanh nghiệp này lần lượt đạt 4 giải thưởng mỗi dự án, trong khi Springville mang về 3 giải thưởng.

Đại diện các đơn vị chiến thắng tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 11

Nomura Real Estate Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru và được vinh danh Nhà phát triển hợp tác quốc tế xuất sắc, với 2 dự án thắng giải là The Komorebi và The Miyabi.

Masterise Homes được ghi nhận là Nhà phát triển phân khúc hạng sang xuất sắc, cùng với chiến thắng của dự án Lumière Midtown.

Các doanh nghiệp tiêu biểu khác bao gồm: Kim Oanh Land – được vinh danh là Nhà phát triển dự án nhà ở hợp túi tiền xuất sắc và Tập đoàn KN Holdings – đơn vị đoạt giải Nhà phát triển đa ngành xuất sắc.

Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam lần thứ 11 cũng tôn vinh các dự án khu đô thị tiêu biểu trên cả nước. Dẫn đầu danh sách là Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, được vinh danh là Nhà phát triển khu đô thị toàn diện xuất sắc với dự án khu đô thị Mailand Hanoi City.

Những cái tên đáng chú ý tiếp theo trong danh sách dự án khu đô thị thắng giải năm nay có thể kể tới như: CaraWorld Cam Ranh của Công ty TNHH KN Cam Ranh; Eco Central Park của Nhà sáng lập Ecopark; Kita Airport City của Kita Group và Meyhomes Capital Phú Quốc của MEYGROUP. Riêng dự án One Era của Hoa Lan Township JVC đã giành ba giải thưởng, trong đó có hạng mục Dự án khu đô thị xuất sắc.

Các dự án khác cũng được vinh danh trong mùa giải năm nay bao gồm: Arcadia at Lavila của liên doanh PierreVal và Kiến Á; Eco Retreat và phân khu Đảo Châu Âu thuộc Eco Central Park, đều do Nhà sáng lập Ecopark phát triển; Galia Hanoi của MEYGROUP; Gia và Sky Nexus của Kita Group; Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh của CPG Vietnam; Phân khu La Tiên Villa – Libera Nha Trang và Phân khu Paramount Signature – Libera Nha Trang, đều do KDI Holdings phát triển; Lagoona Bình Châu Resort Village của Công Ty TNHH Tư Vấn và Kinh Doanh Nhà Đạt Gia; Melia Forest Bay Phú Quốc của CityLand Group; Midori Park The Nest của Becamex Tokyu; Oriva Bay của HUD405 Bình Định; Parc Hanoi của Indochina Kajima; Phú Gia Royal Park – Quy Nhơn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Gia; Setia Edenia của Công ty TNHH Một thành viên Setia Lái Thiêu; The Alatus của Sky Venue Land; SLP Park Bắc Ninh của SLP; Sông Town, CaraWorld Cam Ranh của Công ty TNHH KN Cam Ranh; Spectrum Nghệ An của Soilbuild International; Sun Casa Square của Công ty Liên Doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP); và Valley of Dreams II – Luxury (EcoLakes Mỹ Phước) của SetiaBecamex.

Tại mùa giải năm nay, Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long được Tạp chí Property Report của PropertyGuru – ấn phẩm chính thức của giải thưởng – trao tặng danh hiệu Nhân vật bất động sản của năm. Chủ tịch của Nam Long đã gây ấn tượng với Ban Biên tập Tạp chí từ những nỗ lực tiên phong trong việc thúc đẩy phong trào phát triển nhà ở hợp túi tiền, góp phần kiến tạo các khu đô thị đáng sống cho hàng nghìn gia đình Việt Nam. Dự án An Zen Residences, thuộc dòng EHome do Nam Long ADC phát triển cũng đã giành giải Dự án căn hộ xuất sắc Việt Nam trong mùa giải năm nay.

Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam lần thứ 11 cũng tôn vinh 3 chủ đầu tư hàng đầu cả nước với People’s Choice Awards – hạng mục giải thưởng do công chúng bình chọn, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Ba chủ nhân đầu tiên của hạng mục giải thưởng mới này là CapitaLand Development (Việt Nam), Gamuda Land Việt Nam và Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long.

Giải Thưởng Quy Tụ Hội Đồng Giám Khảo Và Đơn Vị Giám Sát Uy Tín Hàng Đầu

Các đơn vị thắng giải năm nay được lựa chọn bởi một Hội đồng Giám khảo độc lập, bao gồm: ông Thiện Dương, Chủ tịch Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam – Tổng Giám đốc GroupGSA Việt Nam; bà Châu Tạ, Giám đốc điều hành, Trưởng bộ phận pháp lý – giao dịch của SC Capital Partners Pte Ltd.; ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam; ông Freek Jansen, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Dewan Architects and Engineers; bà Hằng Đặng, Giám đốc điều hành CBRE (Vietnam); ông Jack Nguyễn, Giám đốc điều hành InCorp Vietnam; ông Jean-François Chevance, Giám đốc phụ trách mảng khách sạn và thiết kế của Archetype Group; và ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels APAC.

Một nhóm chuyên gia độc lập tại Hà Nội cũng tham gia vào quá trình chấm giải, bao gồm: ông Andras Germ, Tổng Giám đốc Astra; ông Douglas Lee Snyder, Giám đốc điều hành Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam; bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao – Chi nhánh Hà Nội, thuộc CBRE (Vietnam); và bà Trần Quỳnh Trang, Giám đốc Sapphire Indochina.

Là đơn vị giám sát chính thức của giải thưởng, HLB International Real Estate Group – do nhóm chuyên gia Paul Ashburn và Sakanphon Fueangwong dẫn dắt – đã giám sát toàn bộ quy trình chấm giải và bình chọn, bảo đảm danh tiếng của giải thưởng về tính công bằng, minh bạch và độ tin cậy.

Ông Jules Kay, Tổng Giám đốc Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru cho biết: “Những dự án nổi bật trong danh sách chiến thắng năm nay bao gồm các khu căn hộ, nhà ở, khu nghỉ dưỡng và khu đô thị, cũng như các dự án thương mại và công nghiệp. Các chủ đầu tư đứng sau những công trình này thực sự xuất sắc trong việc tạo ra không gian dành cho tất cả mọi người: người trẻ và người cao tuổi, gia đình và cá nhân, nhà đầu tư và người thuê. Chúng tôi tự hào được vinh danh những người đã giành được sự tôn trọng của hội đồng giám khảo chuyên môn độc lập và của người dân Việt Nam. Các chủ nhân giải thưởng đã thể hiện rõ nhu cầu và khát vọng của những người tìm kiếm bất động sản trên khắp cả nước.”

Ông Jules Kay – Tổng Giám đốc Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru

Ông Thiện Dương, Chủ tịch Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam và Tổng Giám đốc GroupGSA Việt Nam, chia sẻ: “Xin chúc mừng tất cả các đơn vị thắng giải tại Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam lần thứ 11. Từ những thiết kế mang hơi thở sinh thái đến các khu đô thị quy mô lớn, các chuyên gia của chúng tôi luôn được truyền cảm hứng bởi tinh thần tận tâm của các nhà phát triển trên khắp Việt Nam. Họ đã kiến tạo nên những công trình không chỉ ấn tượng về mặt thị giác mà còn có tính ứng dụng cao và hòa hợp với cảnh quan xung quanh.”

Ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng Giám đốc PropertyGuru Việt Nam nhận định: “Việc tiếp tục mở rộng các hạng mục giải thưởng của mùa giải năm nay phản ánh rõ nét những xu hướng phát triển nổi bật và sự thay đổi trong ưu tiên của thị trường bất động sản Việt Nam. Đặc biệt, sự xuất hiện của giải ‘People’s Choice Awards’ đã nhấn mạnh xu hướng đặt khách hàng làm trung tâm, cho thấy thị trường đang chuyển mình – không chỉ tập trung vào bán sản phẩm mà còn chú trọng đến trải nghiệm sống và sự hài lòng của người mua, từ đó khuyến khích chủ đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm.”

Các nhà phát triển đạt giải cao tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng chung kết Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru (Asia Property Awards Grand Final), diễn ra vào ngày 12/12/2025 tại Bangkok, Thái Lan.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 20 năm hình thành và phát triển của chuỗi Giải thưởng Bất động sản Châu Á PropertyGuru. Chuỗi giải thưởng đã mở rộng phạm vi tới nhiều thị trường bất động sản, bao gồm Việt Nam, Trung Đông, Australia, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Sri Lanka và Thái Lan.

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 11 được tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ bạch kim Kohler; các nhà tài trợ vàng Dulux Professional và V-ZUG Vietnam; đối tác cổng thông tin chính thức Batdongsan.com.vn; tạp chí chính thức Property Report by PropertyGuru; đối tác truyền thông Báo Xây Dựng và đơn vị giám sát chính thức HLB.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ [email protected] hoặc truy cập trang web chính thức: AsiaPropertyAwards.com.

PropertyGuru Group