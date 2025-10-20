Gamuda Land Hợp Tác Chiến Lược Cùng Điền Phúc Thành Phát Triển Kinh Doanh MT Eastmark City

Gamuda Land, thương hiệu phát triển bất động sản hàng đầu Malaysia, vừa chính thức ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành để trở thành đối tác phát triển kinh doanh chiến lược cho dự án MT Eastmark City tọa lạc tại vị trí chiến lược khu Đông TP.HCM.

Gamuda Land ký kết thỏa thuận trở thành đối tác phát triển kinh doanh chiến lược của Điền Phúc Thành ở dự án MT Eastmark City

Theo thỏa thuận hợp tác, Gamuda Land sẽ tham gia hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh, đồng thời phân phối 600 căn hộ cùng các cửa hàng thương mại, văn phòng khối đế thuộc Eastmark 1 – phân khu cao tầng của dự án.

Sở hữu vị thế đắc địa ba mặt tiền đường là Trường Lưu, Lò Lu và Vành đai 3, thuộc địa phận phường Long Trường, TPHCM, MT Eastmark City có quy mô 14,9 ha, được quy hoạch bài bản với các dãy phố nhà ở thấp tầng và ba phân khu cao tầng gồm hơn 1.900 căn hộ và các shophouse thương mại – văn phòng, cùng hệ thống tiện ích nội khu hiện đại và mảng xanh chiếm hơn 20% tổng diện tích. Dự án nằm trong khu vực phát triển sôi động nhất TP. Thủ Đức cũ, chỉ cách Khu Công nghệ cao 5 phút di chuyển và kết nối nhanh với các tuyến giao thông huyết mạch như Vành đai 3, cao tốc Long Thành – Dầu Giây và Xa lộ Hà Nội.

Đến nay, MT Eastmark City đã hoàn thiện hơn 50%, toàn bộ khu nhà phố thấp tầng đã bàn giao, và hơn phân nửa số căn hộ đã có cư dân dọn về sinh sống, đạt tỷ lệ lấp đầy 100% đối với giỏ hàng đã bán ở các giai đoạn trước. Pháp lý dự án đã hoàn thiện đầy đủ, người mua nhà có thể nhận bàn giao và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu (sổ hồng) ngay khi tiếp nhận căn hộ từ chủ đầu tư. Đây là lợi thế hiếm có của MT Eastmark City trong bối cảnh thị trường hiện nay, khi nguồn cung sẵn sàng bàn giao ngày càng khan hiếm.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Vân Khanh – Quyền Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam, chia sẻ: “MT Eastmark City hội tụ đầy đủ những yếu tố mà Gamuda Land luôn tìm kiếm ở một dự án hợp tác: vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch, chất lượng thi công vượt trội và đội ngũ phát triển tận tâm.”

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh – Quyền Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam chia sẻ về tầm nhìn và kỳ vọng cho mối quan hệ hợp tác chiến lược này

Đại diện Gamuda Land cũng nhấn mạnh rằng điều đó phản ánh năng lực và tinh thần trách nhiệm cao của Điền Phúc Thành – một doanh nghiệp nội địa giàu kinh nghiệm và uy tín. Chính vì cùng chia sẻ những giá trị phát triển bền vững đó, Gamuda Land đã quyết định bắt tay cùng Điền Phúc Thành để cùng kiến tạo nên các cộng đồng cư dân tinh hoa của thời đại mới, trước mắt là tại MT Eastmark City, và tương lai là những dự án ấn tượng khác.

Thành lập từ năm 2004, với hơn 21 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản chủ yếu tại khu vực Tp. Thủ Đức cũ, Điền Phúc Thành tuy khá kín tiếng nhưng thực tế là một chủ đầu tư nội địa có tiềm lực mạnh mẽ tại TPHCM. Doanh nghiệp này đã ghi dấu ấn với nhiều dự án nổi bật như Centana Thủ Thiêm, D’Lusso, Precia, Ricca và MT Eastmark City.

Các dự án do Điền Phúc Thành đầu tư đều sở hữu vị trí chiến lược ở khu Đông, nơi hội tụ hạ tầng giao thông hoàn thiện và giàu tiềm năng phát triển. Tất cả các dự án đều được triển khai với pháp lý minh bạch, tiến độ chuẩn mực, cư dân có thể nhận nhà và được cấp sổ hồng ngay khi dọn về. Chính nhờ vậy, dù ít quảng bá rầm rộ, các dự án của Điền Phúc Thành vẫn luôn thu hút lượng khách hàng ổn định, đặc biệt là nhóm khách mua ở thật.

MT Eastmark City sở hữu vị thế đắc địa ba mặt tiền đường cùng tình trạng pháp lý hoàn thiện hấp dẫn đông đảo người mua ở thực

Gamuda Land là nhánh đầu tư bất động sản trực thuộc Gamuda Berhad – tập đoàn xây dựng và phát triển hạ tầng hàng đầu Malaysia. Với nền tảng vững chắc 30 năm kinh nghiệm hoạt động khắp các châu lục, Gamuda Land được đánh giá là một trong những chủ đầu tư ngoại lớn nhất Việt Nam hiện nay. Khi thâm nhập thị trường vào năm 2007, Gamuda Land đã “mạnh tay” bỏ ra tổng vốn đầu tư ban đầu gần 12.200 tỷ đồng cho hai dự án đô thị quy mô lớn là Gamuda City (292 ha) tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Celadon City (82 ha) tại quận Tân Phú, TP.HCM.

Đến nay, cả hai dự án đều đã trở thành những khu đô thị xanh kiểu mẫu, minh chứng cho tầm nhìn và năng lực triển khai của nhà phát triển bất động sản số một Malasyia trong việc kiến tạo những cộng đồng sống bền vững, hòa hợp với thiên nhiên. Tiếp nối đà thành công đó, trong ba năm gần đây, Gamuda Land đã triển khai chiến lược “Quay vòng vốn nhanh” (Quick Turnaround Project – QTP), liên tục thâu tóm và ra mắt thêm sáu dự án mới tại TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai và Hải Phòng. Nhờ đó, tổng số dự án của doanh nghiệp này tại Việt Nam đã nâng lên tám, với tổng vốn đầu tư đạt 5 tỷ USD tính đến nay.

Lãnh đạo cấp cao của Gamuda Land cho biết tập đoàn đang có kế hoạch tiếp tục rót thêm 6 tỷ USD vào Việt Nam trong thời gian tới để mở rộng quy mô đầu tư. Bên cạnh bất động sản, Gamuda Land cũng bày tỏ mong muốn được tham gia vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đặc biệt là các dự án metro và đường sắt đô thị trọng điểm – khẳng định tầm nhìn dài hạn và cam kết phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

_ _ _ _

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 20/10/2025 – 15:00

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/gamuda-land-hop-tac-chien-luoc-cung-dien-phuc-thanh-phat-trien-kinh-doanh-mt-eastmark-city-72263.html