Gần 800 Căn Hộ Do Lê Phong Và Coteccons Hợp Tác Sắp Ra Mắt Thị Trường

The Emerald 68 có tổng mức đầu tư hơn 2000 tỷ đồng, gồm 02 tòa tháp 37 tầng (tháp A) và 39 tầng (tháp B), trong đó có 3 tầng hầm, 2 tầng thương mại. Dự án có quy mô hơn 7000m2, cung cấp ra thị trường gần 800 căn hộ đa dạng loại hình 1 phòng ngủ + 1, 2 và 3 phòng ngủ.

The Emerald 68 tọa lạc trên đại lộ Bình Dương, cách cổng chào Bình Dương chỉ 1km. Đây cũng là khu vực dân cư hiện hữu lâu đời, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế TP. Thuận An.

The Emerald 68 sở hữu 2 mặt tiền đại lộ Bình Dương và đường Vĩnh Phú 16, được lấy cảm hứng từ Ngọc Lục Bảo mang đến tài vận và may mắn. Dự án được thiết kế theo phong cách nhiệt đới đầu tiên TP. Thuận An với 70% căn hộ có tầm nhìn thoáng đãng ra sông. Ảnh: The Emerald 68.

Từ vị trí dự án The Emerald 68, cư dân dễ dàng kết nối trực tiếp qua các trục đường quan trọng như Đại lộ Bình Dương, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Thủ Khoa Huân, Phạm Văn Đồng,… hình thành liên kết vùng liền mạch, nhanh chóng đến các trung tâm giải trí, văn hóa, giáo dục, hành chính, chính trị của TP. Thuận An và TP. HCM trong thời gian ngắn.

Chia sẻ từ đại diện chủ đầu tư, dự án The Emerald 68 sẽ được xây dựng hệ thống tiện ích đa dạng nhằm đáp ứng các tiêu chí về nơi an cư chất lượng của giới chuyên gia và người lao động thu nhập từ tầm trung đến cao tại TP. Thuận An nói riêng và các quận, thành phố lân cận thuộc TP. HCM nói chung.

The Emerald 68 được thiết kế dựa trên cảm hứng từ ngọc lục bảo giúp gia chủ thêm may mắn, thịnh vượng, đây cũng là căn hộ mang phong cách nhiệt đới đầu tiên của TP. Thuận An. Với chuỗi 25 tiện ích nội khu như: khu phố shophouse thương mại – dịch vụ, khu vui chơi, hồ bơi bốn mùa, bể sục Jacuzzi, hệ thống vườn và mảng xanh trên cao,… Trong tương lai, đối với cư dân sinh sống tại đây, nhà sẽ không chỉ là nơi để trở về, mà còn là chốn yên bình để cư dân có thể nghỉ dưỡng phục hồi thể chất và tinh thần.

The Emerald 68 sở hữu hệ tiện ích đa dạng và “riêng tư”, nâng tầm chất lượng sống và cảnh quan đô thị khu vực dọc quốc lộ 13 đoạn qua TP. Thuận An. Ảnh: The Emerald 68.

The Emerald 68 nằm cách sông Sài Gòn 350m, dự án sở hữu lợi thế 2 mặt giáp sông. Nhờ đó, hơn 70% căn hộ sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp hướng sông nước thơ mộng, giúp cư dân của dự án có thể tận hưởng những phút giây thư thái trong không gian thoáng đãng. Với lợi thế này, các căn hộ của The Emerald 68 vừa có giá trị cao về mặt phong thủy, vừa mang đến giá trị tận hưởng cuộc sống độc đáo và khác biệt dành cho cộng đồng cư dân tương lai.

Bằng cái tâm của người làm sản phẩm, các nhà phát triển dự án hiểu rằng việc sở hữu căn hộ tại The Emerald 68 là kết quả của sự mong ước và nỗ lực tích lũy lâu dài. Vì thế, mỗi căn hộ tại dự án đều được thiết kế và đặt để một cách khoa học nhằm kết nối không gian bên trong và thiên nhiên bên ngoài căn hộ một cách hài hòa, mang lại không gian sống trong lành, giàu năng lượng cho cư dân. Dự án sẽ là tập hợp những tinh hoa đúc kết từ kinh nghiệm phát triển, xây dựng dự án của cả hai Tập đoàn Lê Phong và Coteccons.

Đây là dự án đầu tiên Tập đoàn Lê Phong và Coteccons hợp tác trong vai trò đồng chủ đầu tư. Trước đó, cả hai đơn vị đã hợp tác qua dự án The Emerald Golf View (Lái Thiêu, TP. Thuận An) do Lê Phong làm chủ đầu tư, Coteccons giữ vai trò tổng thầu xây dựng.

Thuận An từ năm 2020 đã chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương, kể từ bước tiến đó, địa phương này đã đạt được thêm nhiều thành tựu ấn tượng về kinh tế – sản xuất, tuy nhiên cảnh quan đô thị và hạ tầng vẫn chưa phát triển đồng bộ. Theo đề án phát triển đến 2040, TP. Thuận An định hướng thành đô thị loại I theo hướng phát triển dịch vụ – công nghiệp quy mô lớn, TP. Thuận An chuẩn bị đón loạt các thay đổi về môi trường sống với nhiều không gian xanh, nâng cấp bộ mặt đô thị. Theo đó, sự có mặt của những dự án chất lượng cao, nâng cao tiêu chuẩn sống cho cư dân không chỉ cấp thiết về chất lượng mà còn cả về số lượng.

Dự án The Emerald 68 dự kiến sẽ ra mắt thị trường trong thời gian tới với số lượng gần 800 căn hộ, kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu ở thực của làn sóng giãn dân từ TP. HCM và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ của TP. Thuận An.

