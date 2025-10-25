Garden Villa The Fullton Edition: Tuyệt Tác Sống Giữa Thiên Nhiên Đa Tầng

Trong cuộc sống hiện đại, con người luôn kiếm tìm một nguồn sống an lành, giúp nuôi dưỡng cơ thể, tâm trí, và cảm xúc cân bằng. Garden Villa (Biệt thự đơn lập vườn) tại phân khu The Fullton Editon trở thành tổ ấm khơi dậy chiều sâu tĩnh tại, nơi cảnh quan thiên nhiên đa tầng và tiện ích được khéo léo lồng ghép trong từng nhịp sống thường nhật.

Kiến Trúc Và Thiên Nhiên Hòa Điệu

Garden Villa là mảnh ghép kế tiếp trong bộ sưu tập biệt thự tinh tuyển của dự án The Fullton và phân khu The Fullton Edition. Với số lượng chỉ 46 căn và sở hữu diện tích đất lên đến 289m² cùng diện tích xây dựng 364m² trên kết cấu 4 tầng, Garden Villa là hiện thân của miền an trú an nhiên.

Với vị trí đắc địa sắp đặt có chủ đích, các căn Garden Villa ẩn mình giữa không gian xanh gần kề, từ công viên trung tâm ~2ha đến bộ sưu tập pocket park phủ kín khắp dự án, mang đến nhịp sống chan hòa cùng thiên nhiên.

Garden Villa – tuyệt tác giao hòa giữa kiến trúc đương đại gặp gỡ thiên nhiên khoáng đạt. Ảnh: CapitaLand.

Không chỉ sở hữu tầm view “triệu đô”, Garden Villa còn được thiết kế với mặt bằng tối ưu cho không gian xanh. Với thiết kế bốn mặt thoáng, Garden Villa được bao bọc bởi hệ sinh thái vườn xanh mướt như một “lớp đệm” thanh lọc, tách biệt tổ ấm với mạch sống phố thị tấp nập. Không gian mặt tiền rộng tới 17m, tích hợp 2-3 chỗ đỗ xe và cổng riêng biệt, tôn vinh phong cách sống riêng tư và quyền thế của chủ nhân tương lai.

Điểm nhấn kiến trúc của Garden Villa còn nằm ở mặt bằng tinh tế, phòng khách đặt ở mẳ sau nhà, đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ. Hệ kính chạm trần ở phòng khách, phòng ngủ, ban công, kết hợp cùng khoảng thông tầng cao lên đến 6,7m, mở ra tầm nhìn đường chân trời thênh thang.

Thiên Nhiên Đan Cài Trong Từng Nhịp Sống

An trú tại Garden Villa tựa hành trình chuyển giao giữa nhịp điệu và cảm xúc, nơi mỗi mét vuông bên hiên nhà đều trở thành chất liệu cho phút giây tĩnh tại và riêng tư.

Thong dong dạo bước trong khu vườn riêng, tận hưởng niềm vui giản đơn tưới cây, chăm hoa, nhâm nhi thưởng trà, lật dở vài trang sách.

Ngay cả con trẻ cũng vẽ nên tuổi thơ trong veo nảy nở giữa miền xanh. Những bước chân tự do trên thảm cỏ, hay cùng cha mẹ vun trồng khu vườn nhỏ, tất cả trở thành bài học đầu tiên về tình yêu và gìn giữ thiên nhiên.

Khi bình minh vừa ló rạng, hay lúc hoàng hôn buông xuống, khu vườn trên cao mở ra viễn cảnh sống thi vị. Một bữa tiệc BBQ ấm cúng, hay giây phút thả hồn theo khung cảnh panorama rực vàng, chạm khẽ vào khoảng xanh yên bình.

Từ Garden Villa, tầm nhìn ôm trọn thiên nhiên trước mắt là công viên trung tâm ~2ha. Ảnh: CapitaLand.

Hóa ra bình yên không ở đâu xa, mà vẫn luôn quanh ta, mỗi khi để tâm hồn chậm lại là mọi giác quan lại như được đánh thức vẹn tròn.

Nhịp Xanh Nối Dài Cho Hệ Sinh Thái Vẹn Tròn

Với triết lý kiến tạo không gian an nhiên và đem thiên nhiên gần hơn tới ngưỡng cửa mỗi tư gia, mảng xanh tại Garden Villa còn được khéo léo mở rộng, nổi bật là bộ ba Pocket Parks – các công viên nhỏ được thiết kế theo chủ đề trước biệt thự Garden Villa.

Mô hình Pocket Park – Mảnh ghép xanh trong hệ sinh thái nuôi dưỡng lối sống bền vững. Ảnh: CapitaLand.

Amaze pocket park (Góc sân háo hức) dành riêng cho “cư dân nhí”, được thiết kế như một thế giới thu nhỏ đầy màu sắc, khơi gợi trí tò mò, tinh thần khám phá, và phát triển toàn diện cho thiên thần nhỏ.

Trong khi đó, Social pocket park (Góc sân giao lưu) là không gian lý tưởng để người hàng xóm tương lai kết nối và sẻ chia bằng buổi gặp gỡ thân mật, tạo nên cộng đồng văn minh.

Energy pocket park (Góc sân năng lượng) lại là chốn hội tụ chuỗi tiện ích thể thao ngoài trời, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất và tinh thần cho cư dân yêu thích lối sống năng động.

Hoàn thiện hệ sinh thái xanh chính là công viên trung tâm gần 2ha, trải dài như dải lụa xanh mềm mại giữa lòng khu dân cư. Chuỗi trải nghiệm tiện ích ở công viên được quy hoạch phù hợp cho mọi lứa tuổi: trạm phiêu lưu, sân tập đa năng, sân Pickleball, khu thể thao ngoài trời, và nhà hát hội ngộ.

Giữa những tầng xanh uốn lượn, công viên trung tâm mở ra khoảng lặng của thiên nhiên, nơi mỗi bước chân chạm đến sự an yên. Ảnh: CapitaLand.

Từ không gian trong biệt thự, qua thềm nhà, cho tới khuôn viên tổng thể, chủ nhân tương lai Garden Villa có thể tìm thấy khoảnh khắc tĩnh tại và an nhiên giữa thiên nhiên nguyên bản. Một chuẩn sống thượng lưu toàn diện, nơi riêng tư và kết nối, thiên nhiên và con người hòa quyện, tạo bản sắc sống kiêu hãnh của cộng đồng ưu tú đang dần hiện hữu phía Đông Thủ đô.

Về dự án The Fullton:



The Fullton – dự án thấp tầng hạng sang khép kín đầu tiên của CapitaLand Development Việt Nam tại phía Đông Thủ đô, nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Giai đoạn 1 cung cấp 342 căn nhà ở trên tổng diện tích gần 12ha, tích hợp đa dạng tiện ích cùng công viên trung tâm ~2ha



– Vị trí: Đại lộ Hừng Đông, Vinhomes Ocean Park 3

– Hotline: 1800 400 088

– Website: thefullton.com.vn

– Facebook: CapitaLand Vietnam

– TikTok: @thefullton.cld

