Giá bán 1,5 tỷ đồng, Bcons Garden là lựa chọn đầu tư và an cư lý tưởng

Báo cáo khảo sát thị trường của Batdongsan.com.vn cho thấy, bất chấp đại dịch bất động sản vẫn là kênh đầu tư được lựa chọn nhiều nhất khi có đến 29% số người được hỏi vẫn lựa chọn bất động sản như một kênh đầu tư hữu hiệu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tỷ lệ này áp đảo so với các kênh đầu tư khác. Từ trước đến nay, nhà đất luôn đứng đầu trong lựa chọn về đầu tư. Điều này không khó hiểu bởi từ lâu, với người Việt Nam, bất động sản không chỉ là tài sản có thể tăng giá theo thời gian mà còn là một kênh tích trữ và đảm bảo giá trị tài sản.



Theo phân tích của DKRA Việt Nam, triển vọng của thị trường bất động sản vẫn khả quan. Dù trong quý 2/2020, mất đến một tháng dừng mọi hoạt động để cách ly toàn xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhưng tỷ lệ tiêu thụ trên thị trường căn hộ vẫn đạt 72,8%, tăng 54% so với quý 1/2020. Điều này cho thấy chỉ vì do tâm lý của người dân e ngại dịch bệnh nên trì hoãn các giao dịch bất động sản, còn lại nhu cầu của thị trường vẫn cao. Đại diện đơn vị phân phối sản phẩm căn hộ Bcons cho biết, những sản phẩm căn hộ vừa khả năng tài chính của số đông mua nhà vẫn đón nhận được sự quan tâm lớn.

Trong khi nhu cầu cao nhưng nguồn cung không nhiều, đây là điều ảnh hưởng mạnh đến mặt bằng giá nhà ở trên thị trường. Như DKRA thống kê rằng, tại TP.HCM dù quý 2/2020 có đến 15 dự án bung hàng ra thị trường, nhưng có đến 10 dự án cũ đã triển khai trước đó. Giao dịch các căn hộ trên thị trường thứ cấp với giá từ 1,8 tỷ đồng đến 2,5 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ. Nguồn cung căn hộ có mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 gần như biến mất khỏi thị trường kể đầu năm 2019.



Trong suốt hơn 1 năm qua, nguồn cung giá căn hộ trên dưới 1,5 tỷ đồng cũng chỉ xuất hiện ở thị trường vùng ven TP.HCM. Mặt bằng giá nhà ở tại Dĩ An cũng đang điều chỉnh mạnh. Tìm hiểu thực tế cho thấy, giá đất tại Dĩ An đã có sự biến động khá mạnh trong những năm qua. Hiện, giá căn hộ ở địa phương này cũng liên tục tăng mạnh. Từ năm 2019, thị trường bất động sản trở thành tâm điểm khi xuất hiện nguồn cung mới và giá nhà đất điều chỉnh tăng cao. Theo ghi nhận trong hơn một năm qua, mức giá trung bình tại thị trường Dĩ An đã tăng khoảng 40%. Những dự án công bố gần đây đã ghi nhận mức giá lên đến 30 – 35 triệu đồng/m2, tương đương với nhiều dự án ở một số quận tại TP.HCM.

Chính vì những lý do trên mà ngay từ khi ra mắt, dự án căn hộ Bcons Garden đã thu hút được sự quan tâm của thị trường. Dự án có thiết kế hiện đại, vị trí đắc địa, quy mô 1815 căn hộ do Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons đầu tư. Bcons Garden nằm trong khu dân cư hiện hữu, ngay khu trung tâm TP. Dĩ An, khu vực có nhu cầu an cư cao bởi hệ thống hạ tầng tiện ích đầy đủ. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối liền mạch đến hàng loạt các tuyến đường lớn nội đô như Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo,…



Các căn hộ Bcons Garden có diện tích trung bình 50m2/căn, thiết kế không gian sống tiện nghi với phòng khách rộng rãi, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, ban công thông thoáng. Ngay trong khuôn viên nội khu, được trang bị hàng loạt tiện ích như: Hồ bơi rộng hơn 500m2; khu shophouse,… cùng nhà sinh hoạt cộng đồng rộng rãi, nhà trẻ, khuôn viên cây xanh lớn, an ninh bảo vệ 24/7…

Bình Dương là một trong những tỉnh có lợi thế nhất trong các địa phương giáp ranh với TP.HCM, do có hạ tầng kết nối tốt, đồng bộ, tốc độ đô thị hóa cao… Do đó, khách hàng có thể mua đầu tư, cho thuê, thậm chí rất nhiều người đang chọn Bình Dương để định cư nhưng vẫn có thể làm việc tại TP.HCM. Đây cũng chính là lý do mà mặt bằng giá căn hộ ở khu vực này liên tục bị đẩy lên cao. Nhiều nhà đầu tư cá nhân có kinh nghiệm đầu tư bất động sản lâu năm vì thế cũng thu được biên lợi nhuận khá tốt ở thị trường này trong những năm qua.



Với mức giá trên dưới 1,5 tỷ đồng, biên độ tăng giá của các căn hộ Bcons Garden còn rất lớn. Đặc biệt, thanh khoản và giá trị gia tăng được hậu thuẫn từ lượng lớn nhu cầu thuê nhà ở của bộ phận chuyên gia và người lao động đang làm việc tại Dĩ An hiện nay. Với đà tăng trưởng của sản xuất kinh tế địa phương, mỗi năm sẽ có thêm lượng lớn người dân đến đây làm việc. Và vấn đề lựa chọn nơi an cư gần chỗ làm sẽ được mọi người cân nhắc. Với giá nhà ở còn mềm hơn TP.HCM, Dĩ An chắc chắn sẽ trở thành nơi sinh sống lý tưởng của nhiều người.