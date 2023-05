Dưới đây là 5 trong số 10 dự án, khu đô thị có căn hộ chung cư bán tại Hà Nội được tìm kiếm nhiều nhất trên Batdongsan.com.vn trong quý 1/2022:

1. Dự án Vinhomes Smart City Đại Mỗ – VinGroup

Vinhomes Smart City thuộc chuỗi quy hoạch dự án Vincity Hà Nội, vị trí tại mặt đường Lê Trọng Tấn và Đại Lộ Thăng Long, thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dự án gồm 58 tòa căn hộ, với 3 dòng sản phẩm chính là Vinhomes Sapphire (trung cấp); Vinhomes Ruby (cao cấp) và Vinhomes Diamond (hạng sang).

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, cuối 2018 đầu năm 2019 khi mới mở bán, các căn hộ đầu tiên tại Vinhomes Smart City có giá chào bán từ 29 triệu/m2 nhưng thanh khoản không cao do bị chê đắt và các tiện ích dịch vụ chưa thành hình. Tuy nhiên từ nửa cuối 2021, khi dự án hoàn thiện các hạng mục tiện ích, cảnh quan, cư dân về sinh sống và trong bối cảnh Hà Nội khát dự án mới thì các căn hộ trong dự án "hot" trở lại, giá cũng đã tăng 20-25% so với khi mở bán.

Căn hộ Vinhomes Smart City diện tích 59m2 đang được rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá 1,85 tỷ đồng.

Các sản phẩm rao bán hiện tại chủ yếu thuộc phân khu The Sapphire, gồm 4 tòa nhà S1, S2, S3, S4 đã hoàn thiện và bàn giao. Sản phẩm của phân khu này thuộc phân khúc căn hộ trung cấp, có diện tích từ 30-75m2, có giá căn hộ rẻ nhất dự án, hướng tới nhóm đối tượng thu nhập trung bình tại Hà Nội. Theo khảo sát tin rao trên Batdongsan.com.vn, giá rao bán căn hộ The Sapphire vào đầu tháng 5/2022 trung bình khoảng 34-36 triệu/m2. Căn studio diện tích 25-37m2 có giá từ 1-1,5 tỷ đồng, căn 1 PN diện tích 32-34m2 có giá từ 1,2 tỷ đồng. Các căn 2 PN diện tích từ 63m2 có giá rao bán từ 2,3-2,5 tỷ đồng/căn.

Một số phân khu khác như The Sakura, The Tonkin cũng đang có các căn hộ rao bán trên Batdongsan.com.vn, giá trung bình khoảng trên 40 triệu/m2, những căn hộ vị trí đẹp phân khu The Tonkin có mức giá trên 50 triệu/m2.

2. Dự án Vinhomes Green Bay Mễ Trì – VinGroup

Ảnh thực tế một căn hộ Vinhomes Green Bay Mễ Trì

Vinhomes Green Bay Mễ Trì nằm ở mặt đường đại lộ Thăng Long, ngay chân cầu vượt Mễ Trì. Dự án khởi công năm 2016, hoàn thành xây dựng và bàn giao vào năm 2019. Dự án gồm 3 tòa chung cư và 398 căn biệt thự, liền kề, shophouse.

Các tòa chung cư trong dự án có loại căn hộ từ 1 đến 4 phòng ngủ và căn duplex. Thời điểm giữa năm 2021, các căn hộ tại đây được rao bán với giá từ 36 triệu đồng/m2, các căn diện tích lớn, vị trí đẹp giá có thể lên mốc trên 50 triệu/m2. Giữa tháng 5/2022, trên Batdongsan.com.vn vẫn có nhiều căn hộ Vinhomes Green Bay rao bán với giá thứ cấp các căn diện tích nhỏ từ 38 triệu/m2, các căn diện tích tầm trung từ 42 triệu/m2, căn góc diện tích lớn, vị trí đẹp có giá trên 50 triệu/m2.

3. Khu đô thị mới Xa La – Xí nghiệp Xây dựng Tư nhân số 1 Lai Châu

Khu đô thị mới Xa La khởi công năm 2007, nằm ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội hiện đã hoàn thiện và đông cư dân. Quy mô dự án gồm 10 tòa nhà cao 21-34 tầng với 2.200 căn hộ, ngoài ra còn có hơn 700 căn liền kề và biệt thự.

Với giá từ 1,2 tỷ đồng/căn, chung cư trong Khu đô thị mới Xa La được tìm kiếm nhiều trên Batdongsan.com.vn

Thời điểm mới mở bán, các căn hộ có giá chỉ từ 700 triệu đồng/căn. Giữa năm 2021, các căn hộ thứ cấp được rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá từ 1-2,5 tỷ đồng/căn. Thời điểm giữa tháng 5/2022, không có căn hộ nào rao bán mức giá 1 tỷ đồng, căn nhỏ nhất khoảng 53m2 được rao bán với giá từ 1,2 tỷ đồng/căn, các căn diện tích 63-67m2 có giá rao bán từ 1,3 tỷ đồng/căn, các căn diện tích 73-79m2 có giá rao bán từ 1,6 tỷ đồng/căn.

Như vậy dù đã hoàn thiện nhiều năm nhưng với mức giá khá mềm so với mặt bằng các dự án mới hiện nay, chung cư trong khu đô thị mới Xa La vẫn được quan tâm, thị trường chuyển nhượng khá sôi động với giá tăng 30-40% so với khi mở bán.

4. Khu đô thị Thanh Hà – Tập đoàn Mường Thanh

Khu đô thị Thanh Hà là 1 trong 5 khu đô thị xanh lớn nhất Hà Nội tính đến thời điểm này. Dự án có tổng diện tích lên tới 426ha. Hiện tại dự án đã hoàn thành khoảng hơn 30 tòa chung cư với một số tiện ích cho cư dân như bể bơi, trường mầm non, trường tiểu học, hồ điều hòa… Khu thấp tầng đa số vẫn là các lô đất trống, chỉ có một số ít đã được người dân xây dựng về ở.

Các block chung cư giáp trục đường Tây Nam trong khu đô thị Thanh Hà. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Với hạng mục chung cư, theo quy hoạch dự án sẽ có khoảng 100 tòa căn hộ tuy nhiên đến hết năm 2021 mới chỉ có hơn 30 tòa hoàn thành đưa vào sử dụng. Trước đó dự án cũng đã chậm tiến độ nhiều năm khi Cienco 5 còn làm chủ đầu tư. Sau khi Tập đoàn Mường Thanh nhận lại dự án, đến năm 2018 đã bàn giao các tòa căn hộ đầu tiên với giá từ 9,5-10,5 triệu đồng/m2. Khi đó các căn hộ 60m2 trong dự án có giá từ 700 triệu đồng/m2. Khoảng giữa năm 2021, các căn hộ được rao bán trên Batdongsan.com.vn với giá từ 13-17 triệu/m2, tương đương từ 800-1,2 tỷ đồng/căn. Đây cũng là một trong những dự án có căn hộ giá rẻ nhất thị trường Hà Nội.

Năm 2022, cùng với cơn sốt giá nhà tại nhiều thành phố lớn, giá căn hộ chung cư Thanh Hà cũng tăng 10-15%. Trên Batdongsan.com.vn không tìm thấy căn hộ nào có giá rao bán từ 800 triệu đồng, căn rẻ nhất có giá 910 triệu đồng, còn lại được rao bán trung bình từ 1,1-1,3 tỷ đồng/căn trở lên. Nếu mua căn hộ tại đây, khách hàng nên tìm hiểu kỹ về pháp lý căn hộ, kiểm tra căn hộ có đủ điều kiện cấp sổ hồng hay không cũng như cẩn trọng trong khâu làm hợp đồng mua bán hoặc chuyển nhượng.

Ngoài chung cư, gần đây đất nền khu đô thị Thanh Hà cũng "sốt" trở lại trước thông tin chủ đầu tư khởi công xây dựng khu nhà ở thấp tầng. Tuy nhiên cơ quan chức năng Hà Nội đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động xây dựng tại đây do dự án còn vướng nhiều sai phạm chưa được giải quyết.

5. Khu đô thị mới Dương Nội – Tập đoàn Nam Cường

Khu đô thị mới Dương Nội nằm gần mặt đường Tố Hữu, Hà Đông, tổng diện tích 197ha, gồm 3 phân khu A, B, C. Với loại hình chung cư, phân khu A có 3 dự án là Anland Complex, Anland Premium, Anland LakeView; phân khu B có dự án The Spark gồm hai tòa CT7, CT8; phân khu C có dự án Xuân Mai Complex (HH2) với 3 block A, B, C. Tất cả các chung cư này hiện đã bàn giao và đưa vào sử dụng. Theo quy hoạch, khu đô thị Dương Nội sẽ có thêm một số tòa chung cư nữa nằm gần Anland LakeView, hiện chưa triển khai.

Ảnh thực tế công viên Thiên Văn Học, một hạng mục tiện ích của KĐT Dương Nội

Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, các tòa chung cư thuộc phân khu A có vị trí đẹp nhất so với phần còn lại, giá bán cũng cao hơn, thuộc phân khúc tầm trung dao động từ 30 triệu đồng/m2. Cụ thể, Anland Complex (Anland 1) hoàn thành và bàn giao năm 2018 với giá mở bán từ 22 triệu/m2 hiện tại dao động 28-31 triệu/m2; Anland Premium hoàn thành và bàn giao năm 2020, giá mở bán từ 24,5 triệu/m2 hiện tại dao động từ 30-32 triệu/m2; Anland LakeView hoàn thành và bàn giao năm 2021, giá mở bán từ 28 triệu/m2 hiện tại dao động từ 32-35 triệu/m2.

Phân khu B các căn hộ CT7, CT8 The Spark hiện có giá rao bán từ 22-25 triệu/m2; phân khu C các căn hộ Xuân Mai Complex có giá rao bán từ 24-26 triệu/m2, tăng khoảng 10-20% so với năm 2020.

