Giá Bán 27 Dự Án Căn Hộ Mới Nhất Tại TP.HCM 2023

Batdongsan.com.vn tổng hợp giá bán 27 dự án căn hộ mới nhất tại TP.HCM theo danh sách dưới đây. Để xem thông tin chi tiết hơn về tiến độ, tình trạng mở bán, bạn đọc có thể click vào link từng dự án trong bảng hoặc kéo xuống phần nội dung chi tiết bên dưới:

Giá thống kê trong bảng trên có thể thay đổi theo từng đợt mở bán và là giá trung bình của các sản phẩm trong dự án, không phải giá giao dịch cụ thể.

Thông Tin Mở Bán Và Tiến Độ 27 Dự Án Căn Hộ Mới Nhất Tại TP.HCM 2023

Dự án Grand Marina Saigon tọa lạc tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1 do Masterise Homes làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gồm 5 tòa chung cư với 3.000 căn hộ cao cấp. Dự án hiện vẫn đang có sản phẩm mở bán và dự kiến sẽ bán tiếp qua năm 2023.

Về tiến độ dự án, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, thời điểm tháng 1/2023 tòa Lake đang làm nội thất, chuẩn bị hoàn thiện để bàn giao vào quý 2/2023. Các tòa Sea, Cove, Lagoon đều đang xây tiếp phần thô.

Giá các căn hộ tại Grand Marina Saigon dao động từ 350-415 triệu/m2.

Dự án The Grand Manhattan của Novaland có vị trí tại số 100 Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1. Quy mô dự án gồm 3 tòa cung cấp 1.037 căn hộ cao cấp, hạng sang. The Grand Manhattan đã mở booking vào tháng 7/2022 và dự kiến sẽ mở bán các đợt mới trong năm 2023. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, thời điểm tháng 1/2022 dự án đã xây thô đến tầng 13-14.

Giá các căn hộ trong dự án hiện dao động từ 200-266 triệu/m2.

Dự án Salto Residence tọa lạc tại đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2 do SCC Group làm chủ đầu tư. Quy mô gồm 2 tòa với 483 căn hộ cao cấp. Dự kiến năm 2023 dự án sẽ mở bán thêm các đợt mới. Về tiến độ, theo khảo sát của Batdongsan.com.vn thời điểm cuối tháng 12/2022 dự án vẫn quây tôn với các pano giới thiệu bên ngoài, chưa khởi công. Theo kế hoạch, Salto Residence sẽ bàn giao vào quý 3/2024.

Giá các căn hộ Salto Residence dự kiến từ 59 triệu/m2. Dưới đây là review thực tế một số dự án tại quận 2, trong đó có Salto Residence được Batdongsan.com.vn thực hiện vào tháng 12/2022:

The OpusK Residence là giai đoạn 4 The Metropole Thủ Thiêm. Dự án nằm tại Lô 1.17 Khu chức năng số 01, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 do SonKim Land làm chủ đầu tư. The OpusK Residence gồm 2 tòa với 300 căn hộ hạng sang. Dự án đã san lấp xong mặt bằng chuẩn bị khởi công.

Giá nhận booking vào tháng 11/2022 là 10.000 USD/m2

Datxanh Homes Riverside là một dự án của Tập đoàn Đất Xanh, tọa lạc tại đường Song Hành, phường An Phú, quận 2. Quy mô dự án 12 tòa cung cấp 3.175 căn hộ. Dự kiến chủ đầu tư sẽ ra mắt dự án và mở bán đợt đầu tiên trong năm 2023. Hiện tại dự án chưa khởi công.

Giá rumor Datxanh Homes Riverside dự kiến dao động từ 100-120 triệu/m2.



Khu vực triển khai dự án Datxanh Homes Riverside

Dự án D Homme do DHA Corp làm chủ đầu ưt, tọa lạc tại vị trí 765 Hồng Bàng, phường 6, quận 6. Dự án này có quy mô khá nhỏ, chỉ gồm 1 tòa nhà với 437 căn hộ. Theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, thời điểm đầu năm 2023 dự án đang xây thô tầng 4-5.

Giá bán các căn hộ tại D Homme dao động từ 59-69 triệu/m2.

Dự án Delasol tọa lạc tại số 1, Tôn Thất Thuyết, quận 4 do CapitaLand làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 3 toà với 870 căn hộ. Tính đến thời điểm cuối tháng 12/2022, dự án đã hoàn thành cất nóc cả 3 tòa, có thể bàn giao trong năm 2023.

Delasol hiện đang được bán với giá từ 96 triệu/m2.



Dự án Delason thời điểm cuối tháng 12/2022 đã cất nóc cả 3 tòa.

Dự án The Horizon do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư, vị trí tại Lô CR8-3, Trần Văn Trà, phường Tân Phú, quận 7. The Horizon có quy mô khá nhỏ, gồm 2 tòa với 166 căn hộ. Thời điểm đầu tháng 1/2023 dự án đã sơn mặt ngoài đang làm nội thất căn hộ.

Giá bán tại The Horizon hiện dao động từ 130-150 triệu/m2.



Dự án The Horizon tại thời điểm đầu tháng 1/2023

Dự án Sunshine Diamond River tọa lạc tại đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7. Đây là một trong những dự án của Sunshine Group, có quy mô 8 tòa với 3.215 căn hộ. Dự án khởi công vào quý 3/2019, hiện đang hoàn thiện các hạng mục cuối để bàn giao trong năm 2023.

Giá bán Sunshine Diamond theo cập nhật từ một số sàn là từ 100-125 triệu/m2.



Dự án Sunshine Diamond River đang trong quá trình hoàn thiện.

Dự án D Aqua do DHA Corp làm chủ đầu tư có vị trí tại số 301 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8. Quy mô dự án gồm 2 tòa nhà với 600 căn hộ. D Aqua hiện đã đóng nắp hầm và đang triển khai tiếp, dự kiến bàn giao vào quý 3/2024.

Giá bán tại D Aqua dao động từ 40-56 triệu/m2

Dưới đây là video review 3 dự án khu Tây trong đó có D Aqua được Batdongsan.com.vn cập nhật vào tháng 12/2022:

Dự án Dream Home Riverside tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Linh, phường 7, quận 8 do Công ty CP Nhà Mơ làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gồm 6 tòa nhà với 2.000 căn hộ. Dream Home Riverside khởi công vào tháng 10/2020, sau khi tạm dừng vì lùm xùm về giấy phép xây dựng, dự án đã được thi công trở lại. Năm 2023 dự án sẽ tiếp tục mở bán các đợt tiếp theo.

Giá mở bán giai đoạn 1 từ 27-28 triệu/m2, giá mở bán giai đoạn 2 từ 32 triệu/m2.



4 tòa căn hộ dự án Dream Home Riverside đã cất nóc, 2 tòa còn lại đang thi công móng

Dự án MT Eastmark City có vị trí tại đường Trường Lưu, phường Long Trường, quận 9 do Rio Land phát triển. Quy mô dự án gồm 7 tòa với 1.720 căn hộ. Dự án mở bán giai đoạn 2 ngày 25/9/2022, dự kiến sẽ mở bán tiếp giai đoạn 3 trong năm 2023. Về tiến, theo tìm hiểu của Batdongsan.com.vn, thời điểm cuối năm 2022, dự án đã xong móng hầm một số tòa, một số tòa bắt đầu xây thô.

Giá bán căn hộ MT Eastmark City dao động từ 39-45 triệu/m2.



Tiến độ dự án MT Eastmark City thời điểm cuối năm 2022.

Dự án Lumiere Boulevard nằm trong KĐT Vinhomes Grand Park, đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9. Đây là dự án do Masterise Homes làm chủ đầu tư, gồm 4 tòa nhà với 2.422 căn hộ. Hiện Lumiere Boulevard đã bán gần hết giỏ hàng, dự kiến mở bán thêm các đợt mới trong năm 2023. Tại thời điểm đầu tháng 1/2023, dự án đã cất nóc cả 4 tòa căn hộ, tiếp tục làm nội thất và hoàn thiện mặt ngoài.

Giá bán các căn hộ Lumiere Boulevard dao động từ 50-80 triệu/m2.



Đến tháng 1/2023, dự án Lumiere Boulevard đã cất nóc cả 4 tòa.

Dự án The Park Avenue tọa lạc tại số 586 đường 3/2, phường 15, quận 11 do Novaland làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 2 tòa với 702 căn hộ. Khởi công năm 2016 nhưng dự án tạm dừng thi công, mới đây Novaland dự kiến triển khai tiếp và sắp mở bán lại vào năm 2023 với giỏ hàng 169 căn. Hiện tại The Park Avenue mới hoàn thành san lấp và lên cột móng.

Giá bán các căn hộ The Park Avenue vào khoảng 140 triệu/m2.



Dự án The Park Avenue dự kiến mở bán và khởi công trở lại trong năm 2023.

The Grand Sentosa nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, đơn vị phát triển là Tập đoàn Novaland. Dự án gồm 9 tòa với 2.700 căn hộ. Ban đầu dự án có tên là Kenton Residences do Công ty TNHH Xây dựng SXTM Tài Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án khởi công năm 2008, dự kiến bàn giao vào năm 2011. Tuy nhiên khi đã xây xong thô một phần thì thị trường đóng băng, dự án tạm ngừng. Đến năm 2013, chủ đầu tư trả lại tiền cho khách hàng, dừng dự án. Năm 2017 dự án đổi tên thành Keton Node, tái khởi động sau đó lại tạm dừng vào năm 2018 khi đã xây xong thô. Đến năm 2022, dự án được Novaland đổi tên mới là The Grand Sentosa, kick off trở lại vào tháng 8/2022 dự kiến sẽ mở bán trở lại trong thời gian tới.

Giá bán các căn hộ The Grand Sentosa dự kiến khoảng 100 triệu/m2.



Dự án The Grand Sentosa sau nhiều lần tái khởi động vẫn chưa thể hoàn thành.

Dự án Essenia Nam Sài Gòn tọa lạc tại đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do Phú Long Group làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2 tòa, quy mô 424 căn hộ. Ngày 17/9/2022 Essenia Nam Sài Gòn đã bắt đầu nhận booking, dự kiến sẽ mở bán các đợt tiếp trong năm 2023. Thời điểm cuối năm 2022 dự án vẫn chưa khởi công.

Giá nhận booking dao động từ 60-70 triệu/m2.



Khu đất triển khai dự án Essensia Nam Sài Gòn

Dự án Celesta Rise có vị trí tại đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do Keppel Land làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 5 tòa với 2.400 căn hộ. Celesta Rise đã có kế hoạch mở bán đợt mới trong năm 2023. Cuối tháng 12/2022 dự án đang san lấp mặt bằng, tập trung máy móc, vật liệu xây dựng để thi công.

Giá bán căn hộ Celesta dao động từ 54-76 triệu/m2.

Dự án Celesta Heights nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, đơn vị phát triển là Keppel Land & Phú Long. Quy mô dự án gồm 4 tòa với 752 căn hộ. Dự án có thời gian bàn giao dự kiến vào quý 4/2024 nhưng hiện chưa khởi công.

Giá căn hộ Celesta Heights dao động từ 51-67 triệu/m2.

Video đánh giá dự án Celesta Heights:

Dự án Sakura Heights có vị trí tại đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh do FIFA Investment làm chủ đầu tư. Sakura Heights chỉ gồm 1 tòa căn hộ duy nhất với 300 căn. Dự án vẫn đang trong giai đoạn rumor, chưa khởi công, dự kiến sẽ mở bán trong năm 2023.

Giá bán rumor của căn hộ Sakura Heights từ 45 triệu/m2.

Dự án Mizuki Park tọa lạc tại đường số 1, huyện Bình Chánh do Nam Long và 2 đối tác Nhật Bản làm chủ đầu tư. Đây là dự án có quy mô lớn, diện tích đất triển khai lên tới 26ha, chia thành 3 giai đoạn với tổng cộng 13 tòa. Cả 3 giai đoạn của Mizuki Park đều sắp hoàn thiện, nhiều tòa đã bàn giao. Đầu năm 2023 dự án đang bán những căn cuối cùng của Block Panorama.

Giá bán các căn hộ 55-60triệu/m2



Dự án Mizuki Park thời điểm tháng 11/2022

Dự án Akari City tọa lạc tại địa chỉ số 77 Võ Văn Kiệt, An Lạc, quận Bình Tân, do Nam Long làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô: 8,8 ha với 5.000 căn hộ. Về tiến độ, thời điểm tháng 12/2022, dự án đã đóng nắp hầm giai đoạn 2 và đang thi công tiếp phần thô.

Akari City đang bán giai đoạn 2, 3 với giá từ 45 triệu/m2.



Dự án Akari City giai đoạn 2 thời điểm tháng 12/2022

Dự án The Privia tọa lạc trên đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, chủ đầu tư là Tập đoàn Khang Điền. Dự án có quy mô gồm 3 tòa với 1.045 căn hộ. Cuối năm 2022 dự án bắt đầu nhận booking, dự kiến sẽ mở bán đợt đầu trong năm 2023. Hiện dự án vẫn chưa khởi công.

Giá bán rumor của The Privia là từ 59 triệu/m2.

Dự án Aio City nằm trên Đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân do Công ty CP đầu tư phát triển Hoa Lâm làm chủ đầu tư. Dự án gồm 4 tòa với quy mô 2.060 căn hộ. Thời điểm cuối năm 2022, đã có 2 tòa 0 và I2 sắp cất nóc, tòa A xây đến tầng 3-4, tòa I1 xây đến tầng 2-3 thì tạm ngừng thi công. Theo kế hoạch của chủ đầu tư, dự án sẽ được mở bán các đợt tiếp theo vào năm 2023, dự kiến bàn giao vào quý 2/2024.

Giá bán căn hộ Aio City dao động từ 55-59 triệu/m2.



Tiến độ dự án Aio City thời điểm tháng 10/2022

Dự án Inner Stella có vị trí tại số 79 Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, quận Bình Tân do Kita Group làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 5 tòa với 1.500 căn hộ. Dự án có kế hoạch mở bán trong năm 2023 nhưng chưa có thông tin về giá rumor.

Dự án King Crown Infinity tọa lạc tại số 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức. Chủ đầu tư dự án là Công ty Gia Khang, đơn vị phát triển dự án là BCG Land. Quy mô dự án gồm 2 tòa với 724 căn hộ. King Crown Infinity sắp mở bán đợt 3, dự kiến sẽ bán tiếp trong năm 2023. Về tiến độ, dự án khởi công đầu năm 2022 nhưng đến cuối năm vẫn đang thi công hầm.

Giá bán căn hộ King Crown Infinity dao động từ 94-100 triệu/m2.



Tiến độ dự án King Crown Infinity thời điểm cuối năm 2022

Dự án Urban Green tọa lạc tại đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức do Kusto Home làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 3 tòa với 735 căn hộ. Dự án khởi công vào cuối năm 2021 nhưng tiến độ khá chậm. Theo cập nhật của Batdongsan.com.vn, đến cuối tháng 12/2022 Urban Green vẫn đang thi công phần móng hầm. Urban Green đã mở bán đợt 2 vào tháng 7/2022, dự kiến sẽ bán tiếp giai đoạn 3 trong năm 2023.

Giá bán các căn hộ tại Urban Green dao động từ 55-67 triệu/m2.



Tiến độ dự án Urban Green thời điểm cuối tháng 12/2022.

Dự án Moonlight Avenue tọa lạc trên đường 4, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức do Hưng Thịnh Land làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 2 tòa với 1.000 căn hộ. Thời gian dự kiến khởi công của dự án là vào quý 4/2022 tuy nhiên tại thời điểm giữa tháng 12, Moonlight Avenue vẫn chưa thi công, mới chỉ san lấp mặt bằng.

Dự án đã nhận booking từ tháng 10/2022 với giá từ 68-77 triệu/m2.

Dưới đây là video review 3 dự án mới tại Thủ Đức, trong đó có Moonlighte Avenue do Batdongsan.com.vn thực hiện vào tháng 12/2022:

Hải Âu (TH)

Xem thêm: