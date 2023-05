Giá bán các chung cư gần tuyến metro số 1

Tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên hay Tuyến Sài Gòn được khởi công xây dựng năm 2012, dự kiến vận hành thử toàn tuyến và khai thác thương mại trong năm 2022. Tuyến metro số 1 có tổng chiều dài 19,7km, gồm 2,6km đi ngầm và 17,1km trên cao, bắt đầu từ Bến Thành (quận 1) và kết thúc ở depot Long Bình (quận 9), đi qua 14 nhà ga. Dự án có tổng mức đầu tư lên tới 2,48 tỷ USD, do ngân hàng Nhật Bản cho vay theo hình thức ODA.

Khi đi vào hoạt động, tuyến metro số 1 có nhiệm vụ giải tỏa nạn kẹt xe tại TP.HCM trong những giờ cao điểm, tiết kiệm thời gian khi di chuyển trong thành phố, từ đó tiết kiệm chi phí, nguyên liệu và góp phần bảo vệ môi trường. Dự án cũng góp phần nâng cao quy hoạch hạ tầng đô thị, nâng cao giá trị khu vực, làm thay đổi diện mạo vùng, kéo theo sự hình thành của nhiều tiện ích ngoại khu như trung tâm thương mại, nhà hàng, cửa hàng tiện ích, siêu thị… Vài năm gần đây, tuyến metro số 1 giống như thỏi nam châm hút hàng loạt dự án bất động sản với sự xuất hiện của hàng chục dự án chung cư gần tuyến metro số 1.

Điểm mặt các chung cư gần tuyến metro số 1

Vinhomes Golden River

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vinhomes

Vị trí: Đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM

Quy mô: 22.8ha, gồm 16 tháp cao 36 – 50 tầng với khoảng 3.000 căn hộ

Giá bán tham khảo: 95 – 130 triệu/m2



Vinhomes Golden River là một trong những chung cư gần tuyến metro số 1 sở hữu lợi thế về vị trí và giao thông.

Vinhomes Golden River được đánh giá là khu đô thị hiện đại, đẳng cấp bậc nhất TP.HCM khi vừa nằm giữa lòng quận 1, vừa tọa lạc ven sông Sài Gòn. Đây cũng là khu đô thị duy nhất kết nối trực tiếp tuyến metro 1 vì ga Ba Son chạy ngầm hóa ngay dưới quảng trường nội khu. Nhờ đó, cư dân Vinhomes Golden River dễ dàng tiếp cận tuyến giao thông hiện đại bậc nhất thành phố chỉ với vài bước chân.

Vinhomes Central Park

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vinhomes

Vị trí: Mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM

Quy mô: 43.91ha, gồm 17 tháp cao 38 – 50 tầng, riêng tòa Landmark 81 cao 81 tầng

Giá bán tham khảo: 60 – 68 triệu/m2

Vinhomes Central Park sở hữu vị trí đắc địa với mặt tiền hướng sông Sài Gòn, chỉ cách tuyến metro số 1 khoảng 2 phút lái xe, cách Khu đô thị Thủ Thiêm 3 phút và cách trung tâm quận 1 khoảng 5 phút. Đặc biệt, ngay bên trong nội khu Vinhomes Central Park còn sở hữu công viên ven sông có quy mô và giá trị đầu tư lớn nhất từ trước tới nay. Đáng chú ý nhất là tòa tháp Landmark 81, nơi tập hợp các dịch vụ cao cấp, trung tâm thương mại hiện đại, khách sạn sang trọng, văn phòng cao cấp.

Sunwah Pearl

Chủ đầu tư: Sunwah Group

Vị trí: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Quy mô: 19.071m2 gồm 3 tháp cao 45 – 50 tầng với khoảng 1.342 căn hộ

Giá bán tham khảo: 72 – 80 triệu/m2

Nằm ở vị trí liền kề tuyến metro số 1, ngay chân cầu Thủ Thiêm, từ khu căn hộ Sunwah Pearl, cư dân nhanh chóng di chuyển vào trung tâm TP.HCM và trung tâm khu đô thị Thủ Thiêm. Sunwah Pearl có đủ mọi tiện ích để trở thành khu căn hộ đáng sống cho cư dân tại TP.HCM như vườn thư giãn, siêu thị, gym, hồ bơi… Lợi thế ven sông Sài Gòn cũng tạo nên quang cảnh đẹp mắt cho các căn hộ nơi đây.

Saigon Pearl

Chủ đầu tư: Liên doanh SSG Group và Sunwah Group

Vị trí: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Quy mô: 10,37ha, gồm 4 tháp cao 37 – 41 tầng

Giá bán tham khảo: 45 – 50 triệu/m2

Saigon Pearl là một trong những khu phức hợp căn hộ chung cư cao cấp, biệt thự, văn phòng và trung tâm thương mại rất được chú ý. Với vị trí nằm cận kề bên sông Sài Gòn, gần cầu Thủ Thiêm và có tuyến metro số 1 đi qua, từ Saigon Pearl, cư dân dễ dàng di chuyển đến các quận trong thành phố. Ngoài các tiện ích đẳng cấp giống như nhiều dự án hạng sang khác, Saigon Pearl còn ghi dấu ấn với khu công viên dọc bờ sông Sài Gòn và bến du thuyền trên sông.

Thảo Điền Pearl

Chủ đầu tư: Tập đoàn SSG

Vị trí: Đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM

Quy mô: 12,855m2, gồm 2 tháp cao 33 tầng

Giá bán tham khảo: 47 – 55 triệu/m2

Tọa lạc ngay gần khu biệt thự Thảo Điền – An Phú, cách chân cầu Sài Gòn chỉ 500m, Thảo Điền Pearl kết nối thuận tiện với các trục giao thông chính, các tuyến xe buýt dọc theo xa lộ Hà Nội. Công trình với 3 mặt view sông Sài Gòn cho phép cư dân cảm nhận vẻ đẹp của dòng sông Sài Gòn bao quanh và vẻ đẹp của thành phố khi đêm về. Đặc biệt, cư dân Thảo Điền Pearl cũng dễ dàng tiếp cận nhà ga số 6 của tuyến metro 1 chỉ với vài bước chân.

Masteri Thảo Điền

Chủ đầu tư: Công ty Phát triển Bất động sản Masterise Homes

Vị trí: Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Quy mô: Khu đất rộng 79,839m2 gồm 4 tòa tháp đôi căn hộ cao từ 41 đến 45 tầng, 1 tòa nhà Căn hộ – Dịch Vụ – Thương Mại cao 44 tầng

Giá bán tham khảo: 50 – 60 triệu/m2

Masteri Thảo Điền sở hữu lợi thế về vị trí và giao thông khi cách sông Sài Gòn chỉ 200m, lại nằm giữa ga số 6 và ga số 7 của tuyến metro số 1. Ngay khi tuyến metro số 1 chính thức được đưa vào vận hành, cư dân nơi đây chỉ mất 7 phút để di chuyển đến các quận lân cận và khoảng 17 phút di chuyển đến cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Cư dân Thảo Điền Masteri cũng được thừa hưởng tiện ích, dịch vụ hiện hữu khi tọa lạc ngay trung tâm Thảo Điền, mặt tiền tiếp giáp Xa lộ Hà Nội.

The Nassim

Chủ đầu tư: Liên doanh Sonkim Land và Hongkong Land

Vị trí: Đường 11, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Quy mô: Khu đất rộng 6.464m2 gồm 1 tháp cao 29 tầng với 238 căn hộ

Giá bán tham khảo: 80 – 100 triệu/m2

The Nassim là khu căn hộ cao cấp nằm trong khu dân cư Thảo Điền, gần ga số 7 của tuyến metro số 1 và gần trục đường song hành Xa lộ Hà Nội. Từ The Nassim, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút lái xe vào trung tâm TP.HCM. Điểm nổi bật của khu căn hộ The Nassim là tất cả các căn đều được thiết kế theo phong cách thượng lưu cao cấp, vô cùng thoáng sáng với tầm nhìn về phía sông Sài Gòn. Tại đây có đầy đủ các tiện ích như công viên, hồ bơi, khu vui chơi, trung tâm mua sắm, gym… Đặc biệt, các căn hộ penthouse, căn 3 và 4 phòng ngủ tại đây còn có sảnh thang máy riêng.

Gateway Thảo Điền

Chủ đầu tư: Liên doanh Hamon Developments và Sonkim Land

Vị trí: Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Quy mô: Khu đất rộng 11.000m2 gồm 4 tòa tháp với 439 căn hộ sang trọng, 85 căn hộ dịch vụ và 22 căn hộ siêu sang

Giá bán tham khảo: 65 – 75 triệu/m2



Gateway Thảo Điền có tầm nhìn ôm trọn cảnh quan sông nước.

Khu căn hộ Gateway Thảo Điền sở hữu hạ tầng đồng bộ cùng giao thông thuận tiện khi nằm rất gần ga số 7 của tuyến metro số 1. Cư dân tại Gateway Thảo Điền còn được tận hưởng bầu không khí trong lành, tầm nhìn thoáng đãng bởi khu căn hộ nằm trong khu biệt thự Thảo Điền và chỉ cách sông Sài Gòn khoảng 200m. Tiện ích tại Gateway Thảo Điền đều đạt chuẩn 5 sao, gồm khu cà phê quốc tế, khu ẩm thực ở tầng trệt.

Masteri An Phú

Chủ đầu tư: Công ty Phát triển Bất động sản Masterise Homes

Vị trí: Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Quy mô: Khu đất rộng 12.526m2 gồm 2 tòa tháp đôi cao 42 tầng với khoảng 900 căn hộ

Giá bán tham khảo: 50 – 60 triệu/m2

Masteri An Phú nằm trong cụm dự án cao cấp tại quận 2, tiếp giáp Xa lộ Hà Nội, đường số 9 và Võ Trường Toản. Từ vị trí khu chung cư Masteri An Phú, cư dân chỉ mất 5 phút để di chuyển tới ga số 7 của tuyến metro số 1, trường học quốc tế, nhà hàng cao cấp, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại… Điểm nhấn của Masteri An Phú chính là phong cách thiết kế theo xu hướng tạo không gian xanh với 76% diện tích cây xanh được quy hoạch, bố trí rộng khắp các khu vực.

Q2 Thao Dien

Chủ đầu tư: Frasers Property

Vị trí: Đường Võ Trường Toản, phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

Quy mô: Khu đất rộng 9.642m2 gồm 1 tòa tháp cao 32 tầng với 315 căn hộ

Giá bán tham khảo: 72 – 85 triệu/m2

Q2 Thao Dien nằm trong khu dân cư Thảo Điền, quận 2, tiếp giáp 3 mặt tiền đường Võ Trường Toản, đường số 10, đường số 9. Từ Q Thao Dien, cư dân chỉ đi bộ 500m là đến ga số 7 tuyến metro số 1. Công trình được trang bị các tiện ích cao cấp và tiêu chuẩn ban giao sang trọng, hứa hẹn mang lại trải nghiệm thượng lưu cho khách hàng. Một điểm thú vị của Q2 Thao Dien là khu [email protected] dành cho các hoạt động năng động và khu [email protected] để thư giãn. Các căn hộ Premium 3-4 phòng ngủ với số lượng có hạn còn được trang bị thang máy riêng.

The Vista

Chủ đầu tư: CapitaLand

Vị trí: Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Quy mô: Khu đất rộng 23.643m2 gồm 5 tòa tháp với khoảng 850 căn hộ

Giá bán tham khảo: 40 – 50 triệu/m2

Với vị trí gần Ngã 3 Cát Lái, cách ga An Phú thuộc tuyến metro số 1 chỉ 10m, khu căn hộ The Vista kết nối thuận tiện với trung tâm TP.HCM và các vùng lân cận bằng nhiều tuyến giao thông khác nhau như đại lộ Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội hay tuyến metro số 1 trong tương lai. Ngoài cung ứng căn hộ để ở, The Vista còn có 100 căn hộ dịch vụ và hơn 11.000m2 văn phòng cho thuê. Ngoài lợi thế về giao thông, các căn hộ The Vista cũng thừa hưởng tầm nhìn thông thoáng về phía sông Sài Gòn cũng như cảnh quan tuyệt đẹp về khu trung tâm và khu Đông TP.HCM.

Cantavil Premier

Chủ đầu tư: Tập đoàn Daewon (Hàn Quốc) và Thủ Đức House

Vị trí: Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Quy mô: Khu đất rộng 11.195m2 gồm 2 tòa tháp cao 36 tầng với khoảng 405 căn hộ

Giá bán tham khảo: 40 – 45 triệu/m2

Cantavil Premier sở hữu vị trí đắc địa khi kết nối trực tiếp với các tuyến đường huyết mạch của cửa đông Sài Gòn, cho phép cư dân sống tại đây nhanh chóng di chuyển đến ga số 7 của tuyến metro số 1. Nét trẻ trung của kiến trúc hiện đại kết hợp cùng nét quý phái của kiến trúc cổ điển tạo nên dáng vẻ sang trọng, lịch lãm cho Cantavil Premier. Cantavil Premier còn thừa hưởng nhiều tiện ích hiện hữu như trung tâm thương mại, nhà trẻ, khu ẩm thực, khu vui chơi, văn phòng cho thuê và cụm rạp chiếu phim tầm cỡ quốc tế.

Estella Heights

Chủ đầu tư: Liên doanh Keppel Land và Tập đoàn Tiến Phước

Vị trí: Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Quy mô: Khu đất rộng 47.905m2 gồm 4 tòa tháp cao từ 33 – 34 tầng với 872 căn hộ

Giá bán tham khảo: 70 – 85 triệu/m2

Khu căn hộ nghỉ dưỡng Estella Heights của ông lớp Keppel Land gồm 4 cụm tháp cao 33 và 34 tầng, nằm ngay mặt tiền Xa lộ Hà Nội, chỉ cách trung tâm TP.HCM chưa đến 15 phút đi xe và cách ga số 7 của tuyến metro 1 vài phút đi bộ. Đi kèm khu căn hộ Estella Heights là hàng loạt tiện ích cao cấp như hai bồ bơi dài 50m, hồ bơi lười cho trẻ em, sân tennis, đường chạy bộ dài 400m, phòng tập thể dục, vườn trên cao… Khu căn hộ được thiết kế hài hòa, ưu tiên không gian xanh với mật độ xây dựng chỉ 28,5% trên khu đất rộng 4,7ha.

Saigon Sports City

Chủ đầu tư: Liên doanh Keppel Land và Keppel Urban Solutions

Vị trí: Đường song hành, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Quy mô: Khu đất rộng 64ha, gồm 10 block cao tối đa 30 tầng với khoảng 4.300 căn hộ

Giá bán tham khảo: 80 – 90 triệu/m2

Saigon Sports City là khu phức hợp gồm nhà ở cao cấp, khu thương mại dịch vụ và khu thể thao công cộng. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, Saigon Sports City sẽ cung ứng cho thị trường 4.300 căn hộ hạng sang đi kèm nhiều tiện ích cao cấp như trung tâm đào tạo tennis, trung tâm huấn luyện thể thao, hội trường… Dự án nằm ngay mặt tiền đường Song hành Cao tốc với khả năng kết nối liên vùng thuận tiện, cách ga Rạch Chiếc của tuyến metro số 1 chỉ 7 phút đi xe.

Him Lam Phú An

Chủ đầu tư: Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam

Vị trí: Đường Thủy Lợi, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM

Quy mô: Khu đất rộng 1.8ha gồm 4 block cao 17 tầng với khoảng 1.092 căn hộ

Giá bán tham khảo: 30 – 38 triệu/m2

Him Lam Phú An sở hữu vị trí đắc địa ngay cửa ngõ khu Đông Sài Gòn, kết nối với tuyến metro số 1 ở trạm số 8, số 9 nên các cư dân ở đây sẽ di chuyển nhanh chóng và thuận tiện. Him Lam Phú An còn có nhiều tiện ích đi kèm như khu tập gym, khu tắm nắng, hồ bơi, quảng trường nước và đặc biệt là công viên với rất nhiều cây xanh.

Metro Star

Chủ đầu tư: Liên doanh C.T Group và Soldbuild Singapore

Vị trí: Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM

Quy mô: Khu đất rộng 18.337m2 gồm 6 block cao 25 – 30 tầng với 1.600 căn hộ

Giá bán tham khảo: 40 – 50 triệu/m2



Là chung cư gần tuyến metro số 1, Metro Star có lợi thế về giao thông ngay khi tuyến metro 1 đi vào vận hành.

Metro Star có vị trí thuận lợi khi nằm ngay mặt tiền Xa lộ Hà Nội. Trong tương lai, ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM sẽ xây 1 cây cầu vượt bộ hành từ dự án kết nối với ga số 10 của tuyến metro 1, như vậy, việc di chuyển của cư dân nơi đây sẽ rất thuận lợi. Toàn bộ căn hộ tại đây đều được thiết kế theo tiêu chuẩn căn hộ xanh LEED của Mỹ với phong cách trẻ trung, tối giản, tối ưu diện tích sử dụng, mang lại cảm giác thoáng đãng, sáng sủa, tận dụng tốt gió và ánh sáng tự nhiên.

Lavita Garden

Chủ đầu tư: Tập đoàn Hưng Thịnh

Vị trí: Đường số 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM

Quy mô: Khu đất rộng 15.314m2 gồm 2 block cao 21 tầng với 648 căn hộ

Giá bán tham khảo: 32 – 38 triệu/m2

Khu căn hộ Lavita Garden cách ga số 10 của tuyến metro số 1 chỉ vài bước chân, cho phép cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm TP.HCM và các quận lân cận. Điểm nhấn của Lavita Garden là khu vui chơi trẻ em theo tiêu chuẩn Singapore rộng hơn 1.000m2, cùng nhiều tiện ích hàng đầu như spa, gym, nhà hàng, hồ bơi…

Moonlight Residences

Chủ đầu tư: Tập đoàn Hưng Thịnh

Vị trí: đường Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM

Quy mô: Khu đất rộng 18.099m2 gồm 2 block cao 22 tầng với khoảng 535 căn hộ

Giá bán tham khảo: 34 – 40 triệu/m2

Moonlight Residences nằm ngay trung tâm sầm uất và đang phát triển của quận Thủ Đức. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển đến ga số 10 của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên. Bên cạnh đó, Moonlight Residences được tích hợp hàng loạt tiện ích như hồ bơi trên cao, phòng gym, café, spa, công viên nội khu…

Saigon Gateway

Chủ đầu tư: Công ty CP BĐS Hiệp Phú Land

Vị trí: Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM

Quy mô: Khu đất rộng 14.388m2 gồm 2 block cao 25 tầng với 942 căn hộ

Giá bán tham khảo: 29 – 37 triệu/m2

Saigon Gateway có nhiều lợi thế về vị trí như gần khu đô thị An Phú – An Khánh, cách ga số 11 khoảng 200m. Dự án còn nằm trên mặt tiền Xa lộ Hà Nội và đường Song Hành. Theo giới thiệu từ chủ đầu tư, mỗi căn hộ tại dự án đều sở hữu tầm nhìn thông thoáng, không bị che chắn. Các tiện ích ngoại khu cận kề dự án gồm có: Bến xe miền Đông, siêu thị Co.opmart, Vincom quận 9, Vincom Thủ Đức…

Centum Wealth

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bách Phú Thịnh

Vị trí: đường Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM

Quy mô: Khu đất rộng 11.582m2 gồm 3 block cao 30 tầng với khoảng 518 căn hộ

Giá bán tham khảo: 34 – 40 triệu/m2

Centum Wealth nằm ngay trung tâm hành hành chính quận 4, ở vị trí giao lộ giữa đường Song Hành xa lộ Hà Nội và đường Phan Chu Trinh nên dễ dàng kết nối giao thông với các khu vực lân cận. Centum Wealth là khu phức hợp gồm khu thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp, khu thể thục, thể thao, hồ bơi… với đầy đủ mọi tiện nghi nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.

The East Gate

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Lợi

Vị trí: đường Tân Lập, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Quy mô: Khu đất rộng 6.564m2 gồm 2 block cao 19 tầng với khoảng 712 căn hộ

Giá bán tham khảo: 25 – 30 triệu/m2

The East Gate sở hữu lợi thế khi nằm gần ga số 12 và 13 của tuyến metro số 1, liền kề Xa lộ Hà Nội, tạo điều kiện cho cư dân dễ dàng di chuyển đến Khu du lịch Suối Tiên, bến xe miền Đông, Đại học Quốc gia TP.HCM, Khu Công nghệ cao TP.HCM…