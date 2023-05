Giá bán căn hộ Bình Dương không ngừng leo thang

Mỏi mắt tìm không ra nhà giá dưới 25 triệu/m2

“Căn hộ Bình Dương giờ không còn rẻ, nhiều khu vực giá chung cư còn đắt hơn cả mua đất nền, nhà phố”. Đây là kết luận được rút ra sau gần 1 tuần cùng môi giới tìm kiếm căn hộ an cư của anh Mạnh, một khách hàng đang có nhu cầu mua nhà tại Bình Dương để tiện cho việc đi làm tại một KCN gần trung tâm TP.Thủ Dầu Một.

Anh Mạnh cho biết trước đó không rành về giá chung cư tại Bình Dương, chỉ nghe vài người quen thông tin rằng căn hộ cao cấp giá tầm 1,5-2 tỷ đồng/căn. Với nhu cầu mua một căn hộ trung bình, diện tích nhỏ ở gần trung tâm, anh Mạnh dự đoán giá tầm 1 tỷ đổ lại. Tuy nhiên, sau vài ngày đi trực tiếp xem dự án với môi giới, anh không ngờ một căn hộ tầm 50m2 ở gần Thủ Dầu Một giờ giá mềm nhất cũng 1,4 tỷ đồng.

Chỉ cách đây khoảng 3 năm, loại hình căn hộ vẫn chưa phải là hàng hot tại thị trường Bình Dương, loạt dự án chung cư triển khai trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào khu vực TP.Thủ Dầu Một. Đối tượng mua chủ yếu phục vụ nhu cầu lưu trú của đội ngũ chuyên gia làm việc tại các TTTM, văn phòng hay KCN trên địa bàn. Ngay trên khu vực mặt tiền Đại Lộ Bình Dương, quốc lộ 13, giá các chung cư rơi vào tầm 20-24 triệu/m2. Nhiều chung cư với thiết kế đẹp, hệ thống tiện ích tốt chào hàng giá chưa đến 25 triệu/m2 vẫn không hút khách. Tuy nhiên hiện nay, hầu hết các chung cư triển khai tại các khu vực mới phát triển như Dĩ An, Thuận An giá bán ngót nghét 30-37 triệu/m2. Riêng ở các vùng trung tâm kinh tế của Bình Dương, căn hộ chào giá gần 40 triệu/m2 thậm chí còn có hiện tượng cháy hàng. Bình Dương dần trở thành thị trường căn hộ sôi động nhất khu vực phía Nam, chỉ sau TP.HCM và vượt qua cả thị trường Vũng Tàu.

Theo lãnh đạo một doanh nghiệp BĐS tại TP.Thủ Dầu Một, điểm chung của các dự án có giá chào bán cao và giao dịch sôi động tại Bình Dương là đều có vị trí đẹp, có kết nối tốt với hạ tầng giao thông, giáp ranh TP.HCM và thuộc khu vực gần các KCN trọng điểm của tỉnh. Ngoài ra chung cư tại Bình Dương có biên độ tăng giá ngày càng cao nhưng khách hàng vẫn chấp nhận xuống tiền mua, bên cạnh vị trí thuận lợi còn do thị trường này đang có biên độ lợi nhuận cho thuê căn hộ khá tốt, thậm chí cao hơn so với TP.HCM. Nếu tại TP.HCM, lợi nhuận từ cho thuê căn hộ hiện chỉ từ 5-5,2% thì tại Bình Dương, lợi nhuận từ cho thuê nhiều khu vực có thể đạt 6%.



Không chỉ tăng mạnh nguồn căn hộ, giá nhà đất tại Bình Dương đã gần

đạt ngưỡng ngang với TP.HCM. Ảnh minh họa

Xuất hiện nhiều dự án tầm giá 40 triệu/m2

Thị trường căn hộ tại Bình Dương đang thiết lập mặt bằng giá mới, trung bình tiệm cận mức 33-40 triệu/m2 thay cho mức cao 27-35 triệu/m2 cùng kỳ 2019. Nhiều dự án trong đợt mở bán lần đầu còn đưa ra mức giá thấp nhất rơi vào 35 triệu đồng/m2, tăng tới 20-30% so với cùng thời điểm 2019.

Tìm hiểu thực tế của Batdongsan.com.vn tại một số dự án mới công bố triển khai gần đây tại Bình Dương cho thấy, mức giá bán căn hộ trung bình tại TP. Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An vào khoảng 33-40 triệu/m2, một số dự án hiện hữu giao dịch thứ cấp có giá chênh khá cao, nhiều căn ghi nhận chênh từ 400-500 triệu so với giá gốc.

Cụ thể, dự án Bcons Green View trên mặt tiền quốc lộ 1K đang chuẩn bị chào bán trong quý 3 tới đây có giá khởi điểm từ 33-35 triệu/m2, cách đây 1 năm giá bán nhà tại khu vực này mới chỉ rơi vào tầm 27-30 triệu/m2. Một dự án cao tầng đang được triển khai tại trung tâm TP. Thủ Dầu Một dù chưa có giá chào bán chính thức nhưng theo nhiều môi giới thì giá cũng dao động quanh mức 35-40 triệu/m2 (chưa VAT). Khu vực Dĩ An, một dự án khu đô thị cao cấp chuẩn bị khởi công chưa có giá chính thức được môi giới quảng bá thấp nhất cũng gần 37 triệu/m2, tăng gần 2-3 triệu/m2 so với giá chào bán thời điểm đầu năm 2019.

Nguồn cung mới hạn chế cũng kéo giá bán loạt dự án hiện hữu trên địa bàn tăng giá khá nhanh. Đơn cử, dự án căn hộ Habitat tại Thuận An có giá chào bán sơ cấp năm 2019 từ 29-35 triệu/m2 hiện giao dịch lại từ 33-42 triệu/m2. Dự án Compass One chào bán sơ cấp lúc mở bán giá 30-35 triệu/m2 hiện cũng tăng lên gần 32-40 triệu/m2, tức khoảng 2,1-3,2 tỷ đồng/căn. Dự án căn hộ Opal Boulevard trên đường Phạm Văn Đồng của Đất Xanh tại Dĩ An năm 2019 có giá sơ cấp khoảng 30-33 triệu/m2 (chưa VAT), hiện tại các suất đầu tư tại đây đang sang nhượng lại giá ngót nghét 40-45 triệu/m2. Hai dự án của Phú Đông Group chào bán tại Bình Dương là Phú Đông Premier, Him Lam Phú Đông có giá thứ cấp tăng thêm gần 400-500 triệu/căn so với giá mua vào thời điểm 2018.

Quỹ đất phát triển dự án tại TP.HCM ngày càng khan hiếm, trong khi Bình Dương là “sân sau” của TP.HCM với tỷ lệ dân nhập cư đứng đầu các tỉnh phía Nam, nhu cầu nhà ở tăng đột biến. Việc hàng loạt đại gia địa ốc đang đổ bộ vào thị trường này hứa hẹn biến nơi đây thành thị trường nhà ở cao tầng sôi động nhất phía Nam, chỉ sau TP.HCM.

Phương Uyên