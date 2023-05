Giá bán căn hộ đang đi ngang và khó có chuyện giảm sâu

Báo cáo thị trường tháng 4/2020 của Batdongsan.com.vn công bố gần đây cho thấy, thị trường chung cư tại TP.HCM ngay trong thời gian tạm ngừng giao dịch vì Covid-19, giá bán và nhu cầu tìm mua BĐS vẫn tăng cao với cả sản phẩm sơ cấp và thứ cấp. Cụ thể, trong tháng 4 vừa qua, dù tổng lượng tin rao bán căn hộ giảm đến 34% nhưng nhu cầu mua phân khúc này lại tăng thêm 7,1% so với tháng 3. Mức độ quan tâm loại hình căn hộ cao cấp còn tăng thêm gần 12,3%, căn hộ bình dân tăng 6,4% do tháng vừa qua có thêm 3 dự án chung cư cao cấp thông báo kế hoạch chào bán. Mức giá bán căn hộ trung bình chào bán trên thị trường tăng đến 9,4% so với cùng kỳ 2019 và tăng thêm 0,5% so với 1 tháng trước đó.