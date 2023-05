Theo số liệu từ Sở Xây dựng TP. HCM, năm 2020 có 31 dự án được phê duyệt có sản phẩm đủ điều kiện bán hàng ra thị trường với 15.275 căn hộ và 1.620 căn thấp tầng. Lượng cung đủ điều kiện chỉ đạt 59,7% so với năm 2018 (77 Dự án) và 68,1% so với năm 2019 (47 Dự án).

Sản phẩm chào bán trên toàn thị trường (bao gồm cả hàng tồn) đạt 27.390 sản phẩm. Trong đó, có 25.069 căn hộ và 2.321 thấp tầng. Tổng số giao dịch đạt được là 23.833 sản phẩm (gồm 21.650 căn hộ và 2.183 thấp tầng). Tỉ lệ hấp thụ đạt 87%.

Tính riêng căn hộ mới chào bán trên thị trường thì tổng căn hộ mới chào bán năm 2020 đạt 21.312 sản phẩm, giao dịch đạt 13.043 sản phẩm. Tỉ lệ hấp thụ đạt 61,2%. Lượng cung mới chào bán năm 2020 chỉ đạt 47,5% so với năm 2018 và 84,9% so với năm 2019. Lượng giao dịch chỉ đạt 42,1% so với năm 2018 và 61,1% so với năm 2019. 6 tháng cuối năm 2020 là thời điểm TP.HCM có lượng cung và giao dịch tăng mạnh so với 6 tháng đầu năm, tỉ lệ hấp thụ tốt.

Tại TP.HCM, giá bán căn hộ bình dân đã được đẩy lên thành phân khúc trung cấp. Giá bán căn hộ trung cấp tăng mạnh. Cụ thể, so với năm 2019, giá tăng 26,5% và so với năm 2018 tăng 50,7%. Giá bán trung bình căn hộ cao cấp là 72,9 triệu/m².

Giá bán căn hộ TP.HCM tăng mạnh trong năm 2020

Trong cơ cấu nguồn cung chào bán ra thị trường, căn hộ giá thấp không còn xuất hiện. Nhiều dự án thuộc phân khúc bình dân trước đó đều bị đẩy giá tương đương phân khúc trung – cao cấp. Đáng chú ý, Covid-19 dường như không làm ảnh hưởng đến việc đầu tư, giao dịch bất động sản tại TP.HCM. Những thông tin tích cực mang tính chất vĩ mô cho thấy nhiều dấu hiệu TP.HCM sẽ tăng tốc phát triển mạnh kinh tế trong năm tới như: thành phố nhiều cơ chế đặc thù để chủ động phát triển, cải tổ mạnh mẽ để nâng cao chất lượng điều hành, nhiều dự án hạ tầng đô thị đặc biệt đang dần hình thành. Cộng với đó là việc đầu tư xây dựng sân bay Quốc tế Long Thành tại Đồng Nai và đặc biệt là việc thành lập TP. Thủ Đức đã tạo lực hút đầu tư rất mạnh vào TP.HCM.

Lực cầu của thị trường bất động sản tăng mạnh do sự chuyển dịch đầu tư từ các ngành kinh tế khác sang bất động sản. Hiện lực cầu tại TP.HCM đang dồn phần lớn về khu vực thành lập TP. Thủ Đức như: quận 9, quận 2, quận Thủ Đức và lan tỏa sang cả khu vực Miền Đông Nam bộ. Lực cầu này hấp thụ rất nhanh những bất động sản có giá tốt ở các phân khúc đất nền, căn hộ trung cấp, căn hộ cao cấp có diện tích nhỏ. Những căn hộ cao cấp có giá trị cao (trên 70 triệu/m2) thì hấp thụ yếu hơn hẳn.

Đặc biệt lực cầu ngoài ngành đang chuyển hướng mạnh vào thị trường bất động sản TP.HCM, ước đạt 30-40% tổng cầu đầu tư thị trường bất động sản tại TP.HCM. Tuy nhiên, cầu này là ngắn hạn chỉ tham gia với mục đích sinh lời nhanh rồi rút vốn, tạo tính ảo của thị trường.

Chính bởi thực tế trên mà trong khoảng thời gian rất ngắn, mặt bằng giá mới tại TP.HCM đã được thiết lập. Các dự án thuộc phân khúc bình dân đã biến thành phân khúc trung cấp, dự án thuộc phân khúc trung cấp biến thành cao cấp… “Đáng nói, sự thay đổi phân khúc là vì tăng giá chứ không phải vì tăng chất lượng của dự án cho phù hợp. Điều này là bất thường khi không phản ánh đúng giá trị của bất động sản, rất dễ xảy ra bong bóng bất động sản. Một thị trường như vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát triển không bền vững, gây nên những bất ổn về kinh tế, tài chính…”, ông Đính nhấn mạnh.

Duy Bách