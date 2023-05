Không Còn Là Vùng Trũng

Cụ thể, mới đây CĐT Khang Điền có kế hoạch chào bán ra thị trường dự án căn hộ Privia tại đường An Dương Vương, P. An Lạc. Dự án này có quy mô 1.84 ha gồm 3 block với 1.045 căn hộ diện tích từ 58 – 103m2 với giá dự kiến thấp nhất từ 60-65 triệu đồng/m2. Một dự án khác cũng đang chào bán tại đây dịp cuối năm là Aio City của CĐT Hoa Lâm với quy mô hơn 2.000 căn hộ. Theo đó, mức giá bán hiện tại của Aio City là vào khoảng từ 65 triệu đồng/m2. Tập đoàn Kita Group tham gia vào thị trường căn hộ Bình Tân với dự án chung cư cao cấp Stella En Tropic trên đường Võ Văn Kiệt, P. An Lạc. Dự án này có khoảng 1,200 căn hộ có diện tích trung bình 49m2 – 83m2 giá chào bán từ 60-70 triệu đồng/m2. Một dự án căn hộ khác đã triển khai từ trước đó là Moonlight Centre Point do Công ty địa ốc Vĩnh Tiến làm CĐT cũng đang rao bán sơ cấp giá từ 65-70 triệu đồng/m2.