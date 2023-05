Giá bán đất nền, căn hộ thứ cấp tại Đà Nẵng giảm sâu

Chia sẻ về thị trường BĐS Đà Nẵng và Quảng Nam trong 7 tháng đầu năm 2021, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc R&D của DKRA Việt Nam cho biết, dưới tác động từ đại dịch covid 19 lần 3 và lần 4, thị trường đất nền, nhà phố và căn hộ Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận khó khăn với thanh khoản thấp và giá bán có động thái giảm trên thị trường thứ cấp.

Cụ thể, theo tìm hiểu từ DKRA Việt Nam, tính riêng 7 tháng đầu năm 2021, thị trường Đà Nẵng chỉ có một dự án đất nền mở bán, cung cấp khoảng 218 sản phẩm, tăng 1,19 lần so với năm trước nhưng tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới chỉ khoảng 23% (91 sản phẩm), giảm 12,5% so với lượng tiêu thụ năm 2020. Nguồn cung chủ yếu tập trung dọc theo 2 bên sông Cổ Cò. Hoạt động giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng kém sôi động với lượng khoản khá thấp. Không chỉ vậy, giá bán thứ cấp đất nền tại thị trường Đà Nẵng ghi nhận mức giảm trung bình khoảng 5 – 10% so với năm 2020.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với phân khúc đất nền tại tỉnh lân cận Đà Nẵng là Quảng Nam, do khác biệt về sự phát triển cũng như quỹ đất, nguồn cung thị trường có xu hướng dịch chuyển về khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Nam với khoảng 9 dự án mở bán, cung cấp khoảng 718 sản phẩm ra thị trường, giảm 17% so với nguồn cung năm 2020. Tỷ lệ tiêu thụ cũng đạt khoảng 67%, giảm 17,5% so với cùng kỳ. Nguồn cung đất nền tại Quảng Nam chủ yếu đến từ các dự án đã mở bán trước đó, nhưng vẫn khá thấp so với giai đoạn trước năm 2019.

Giá bán thứ cấp căn hộ và đất nền tại TP. Đà Nẵng có xu hướng giảm do tác động từ đại dịch covid 19. Ảnh minh họa

Với dòng sản phẩm căn hộ, trong 7 tháng đầu năm 2021, nguồn cung căn hộ mới tại Đà Nẵng đến từ 4 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường khoảng 236 căn chỉ bằng 46% năm 2020. Tỷ lệ tiêu thụ căn hộ cũng chỉ bằng 49% so với cùng kỳ. Nguồn cung mới tập trung chủ yếu ở quận Ngũ Hành Sơn. Sức tiêu thụ khá thấp trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Mặt bằng giá bán thứ cấp căn hộ tại Đà Nẵng tiếp tục có sự điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, mức giảm giá thứ cấp bình quân khoảng 1,4% so với đầu năm.

Riêng phân khúc nhà phố/ biệt thự, do nguồn cung và lượng tiêu thụ không biến động nên giá bán sơ cấp phân khúc này không mấy thay đổi so với những đợt mở bán trước, nhiều chính sách bán hàng với mức chiết khấu cao được áp dụng nhằm kích cầu trước đà suy giảm chung của thị trường. Riêng phân khúc biệt thự biển vẫn ghi nhận sức mua chung rất thấp. Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cùng sự khan hiếm nguồn cung kéo dài từ cuối năm 2019, hiện nay, thị trường biệt thự biển Đà Nẵng rơi vào trạng thái trầm lắng, sức cầu thị trường rất thấp. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng ghi nhận phân khúc biệt thự biển không có nguồn cung mới.

Riêng khu vực tỉnh Quảng Nam, dù đón nhận 2 dự án mở bán với nguồn cung khoảng 55 căn, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020 nhưng tỷ lệ tiêu thụ chỉ khoảng 5% (3 căn), giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. Quảng Nam được xem là thị trường mới, phát triển muộn hơn Đà Nẵng, Khánh Hòa do đó số lượng dự án biệt thự biển không nhiều. Nguồn cung chủ yếu tập trung dọc trục đường ven biển Trường Sa – Lạc Long Quân. Mặt bằng giá bán sơ cấp không biến động nhiều.

Dự báo về thị trường trong các tháng cuối năm, ông Nguyễn Hoàng cho rằng , Đà Nẵng là một trong các thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút du lịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2021, lượng khách tham quan, du lịch sụt giảm chỉ còn khoảng 1,052,300 lượt khách, bằng 38% so với năm 2020. M ặc dù diễn biến kéo dài của dịch bệnh và việc áp dụng các biện pháp giãn cách đã ảnh hưởng chung đến tình hình kinh tế – xã hội, nhưng một số dự án vẫn được giới thiệu ra thị trường, vẫn được khách hàng đón nhận. Điều này cho thấy thị trường khu vực miền Trung còn nhiều tiềm năng và cơ hội để phục hồi, phát triển ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Đa phần các phân khúc sẽ tiếp tục xu hướng giảm nguồn cung từ đầu năm 2021. Sức cầu thị trường có thể sẽ phục hồi nhẹ tùy vào tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên mức độ phục hồi sẽ khác nhau ở từng phân khúc.

Cụ thể, ở phân khúc đất nền, nguồn cung ở cả 2 thị trường Đà Nẵng và Quảng Nam có thể sẽ tiếp tục giảm so với đầu năm 2021 và cùng kỳ năm 2020. Nguồn cung chủ yếu tập trung dọc 2 trục ven sông Cổ Cò kéo dài từ Đà Nẵng đến Quảng Nam. Sức tiêu thụ sẽ phục hồi nhẹ vào cuối năm nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Những dự án có pháp lý hoàn thiện và hạ tầng xây dựng đồng bộ, tiến độ rõ ràng tiếp tục thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Một dự án đất nền tại Đà Nẵng

Với phân khúc căn hộ, nguồn cung tiếp tục xu hướng giảm từ đầu năm 2021, tập trung chủ yếu ở Đà Nẵng với các quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu và Liên Chiểu. Phân khúc hạng A tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn cung mới mở bán. Mặt bằng giá thứ cấp không có nhiều biến động, tuy nhiên xu hướng giảm sẽ diễn ra nếu dịch bệnh không được kiểm soát tốt.

Riêng phân khúc nhà phố/biệt thự, nguồn cung mới đang khá khan hiếm và có thể sẽ tiếp tục duy trì đà giảm cung nếu dịch bệnh không được kiểm soát. Sức tiêu thụ chung toàn thị trường có thể sự hồi phục và mặt bằng giá bán thứ cấp sẽ không biến động nhiều. Tuy nhiên nếu tình hình dịch bệnh kéo dài có thể giá thứ cấp biệt thự, nhà phố sẽ giảm nhưng khó xảy ra tình trạng bán tháo.

Với bất động sản nghỉ dưỡng, nguồn cung có thể sẽ tăng nếu dịch bệnh được kiểm soát sớm. Các dự án chủ yếu tập trung dọc theo trục đường ven biển Võ Nguyên Giáp – Trường Sa – Lạc Long Quân nối dài từ Đà Nẵng đến Quảng Nam. Sức tiêu thụ toàn thị trường có thể hồi phục nhưng vẫn ở mức thấp và khó có sự đột biến trong ngắn hạn. Giao dịch tập trung ở những dự án mới mở bán, được phát triển bởi những chủ đầu tư lớn, uy tín. Khách hàng kỳ vọng và gửi niềm tin vào thương hiệu quản lý vận hành quốc tế 5 sao hơn là những chương trình cam kết lợi nhuận.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, số lượng các dự án bất động sản tại Đà Nẵng tăng đều qua các năm, điều này phần nào thể hiện được sự hồi phục và sức phát triển mạnh mẽ của thị trường nơi đây. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có khoảng gần 160 dự án đã hoạt động hoặc đang triển khai, trong đó phân bổ nhiều nhất vào loại hình khu đô thị mới, tiếp đến là các dự án căn hộ, khu nghỉ dưỡng. Các dự án còn lại bao gồm khu phức hợp, trung tâm thương mại, nhà ở xã hội,… Độc giả có thể tìm kiếm thêm các bài viết thuộc chủ đề "Bất động sản Đà Nẵng" do Batdongsan.com.vn thực hiện để cập nhật thêm các diễn biến mới nhất về thị trường bất động sản khu vực này.

Phương Uyên