Giá Bán Masterie Centre Point Bao Nhiêu?

Theo dữ liệu tin rao trên Batdongsan.com.vn mới nhất, các căn hộ Masteri Centre Point đang được rao bán với giá từ 58,6 triệu/m² – 89,9 triệu/m².

Bên cạnh đó, chính sách bán hàng của dự án Masteri Centre Point có nhiều ưu đãi như ân hạn nợ gốc 30 tháng và hỗ trợ lãi suất 0%, miễn phí phí dịch vụ – quản lý trong vòng 60 tháng cho mỗi căn hộ.



– Giá bán căn hộ 1 phòng ngủ: từ 2,8 – 3,8 tỷ

– Giá bán căn hộ 2 phòng ngủ: từ 4,1 – 6,2 tỷ

– Giá căn hộ 3 phòng ngủ: từ 6,5 tỷ (đã bao gồm thuế)

Dự án Masteri Centre Pointđược khởi công xây dựng từ quý IV năm 2020, dự kiến bàn giao nhà vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trước đó, nên dự án cũng phải tạm ngừng thi công. Do đó, thời gian bàn giao nhà phải lùi lại trễ hơn so với dự kiến ban đầu.