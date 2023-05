Số liệu mới đây về thị trường BĐS TP.HCM của DKRA Việt Nam cho thấy, nguồn cung căn hộ hạng sang và cao cấp tiếp tục chiếm đa số, trong khi loại hình căn hộ vừa túi tiền thiếu vắng nghiêm trọng. Tính đến năm 2021, TP.HCM đã liên tục trong 3 năm vắng bóng căn hộ hạng bình dân có mức giá dưới 30 triệu đồng/m2.

Cụ thể, trong năm 2021, TP.HCM có khoảng 22 dự án chung cư mở bán, 13 dự án trong số là nguồn hàng hiện hữu mở bán các giai đoạn tiếp theo, chỉ có khoảng 9 dự án mới. Tổng nguồn cung thị trường vào khoảng 13.583 căn, giảm 23% so với năm 2020. Trong đó, thị trường TP.Thủ Đức chiếm 58% nguồn cung, khu Nam và khu Tây chiếm khoảng 37% và 83% nguồn cung tập trung phân khúc cao cấp và hạng sang, chỉ có 17% nguồn cung thuộc dòng sản phẩm trung cấp và không có dự án nào giá mềm dưới 30 triệu đồng/m2. Tình hình như vậy có thể nói cơ hội mua nhà cho người trẻ sống tại TP.HCM gần như bít cửa.

Số liệu của Cushman & Wakefield cũng cho thấy, trong quý 4/2021 dù các hoạt động mở bán đã sôi động trở lại tại TP.HCM sau 5 tháng giãn cách xã hội nhưng lượng mở bán mới chỉ được 2.600 căn, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2020. 90% tổng nguồn cung mới thuộc phân khúc trung -cao cấp đến từ các dự án đáng chú ý như Vinhomes Grand Park_Beverly, Celesta Heights, Moonlight Centre Point. Dự án hạng sang chiếm 10% với các dự án mở bán mới như Thảo Điền Green và Define. Trong khi đó, căn hộ bình dân không ghi nhận nguồn cung mới trong quý này. Về thanh khoản, tổng số căn bán được ghi nhận ở mức gần 3.000 căn. Thị trường có nguồn cầu tốt đến từ cả nhu cầu ở và đầu tư. Căn hộ trung cấp vẫn là phân khúc hấp dẫn, chiếm 82% tổng lượng giao dịch nhờ sản phẩm đa dạng và chiến lược bán tốt của chủ đầu tư.

Nguồn cung căn hộ tại TP.HCM nghiêng về loại hình trung – cao cấp, tiếp tục thiếu vắng phân khúc căn hộ bình dân.

Quý 4/2021 thị trường căn hộ TP.HCM tiếp tục chứng kiến giá trung bình tăng 9% theo quý và 15,3% theo năm. Căn hộ cao cấp ghi nhận mức giá trung bình đạt 143,6 triệu/m2, tăng 36% so với quý 3/2021 và 23% so với cùng kỳ 2020. Phân khúc trung cấp ghi nhận tầm giá vào khoảng 56,7 triệu/m2 tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc R&D DKRA Việt Nam, nguồn cung và lượng tiêu thụ căn hộ tại TP.HCM vẫn tiếp tục xu hướng giảm trong năm 2021 do thị trường chịu những khó khăn nhất định như tỷ trọng nguồn cung theo phân khúc phân bổ không đều, những vướng mắc trong thủ tục cấp phép dự án chưa được cải thiện triệt để, tình hình dịch bệnh phức tạp, khan hiếm nguồn cung khiến mức giá tăng cao.

Nhận định về xu hướng giao dịch trong thời gian tới đây, chuyên gia Cushman & Wakefield dự báo, các chương trình, chính sách bán hàng hấp dẫn tiếp tục được tung ra thời điểm cận Tết Âm lịch sẽ giúp sức tiêu thụ của thị trường gia tăng. Các công cụ trực tuyến vẫn được sử dụng để duy trì hiện diện thương hiệu, nhưng một số chủ đầu tư đã dự đoán được “bình thường mới” sau Covid-19 và đầu tư mạnh vào xây dựng nhà mẫu bán hàng, để nâng cao trải nghiệm của khách hàng, vốn là điều rất quan trọng để dẫn đến quyết định mua hàng. Trong năm 2022 thị trường sẽ rất sáng sủa với khoảng 25.000 – 30.000 căn được mở bán. Gần đây, 4 khu đất ở Thủ Thiêm đã được đấu giá thành công với mức giá kỷ lục sẽ mở đầu cho thủ tục đấu giá các lô đất còn lại ở Thủ Thiêm và tạo ra nhiều cơ hội để mời gọi thêm các nhà đầu tư vào khu vực này, từ đó nâng cao bộ mặt tổng thể cho thị trường TP.HCM.

Phương Uyên