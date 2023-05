Giá bán thấp, căn hộ Bcons được người mua nhà săn đón

Giá nhà Dĩ An đang đuổi theo thị trường TP.HCM

Mặc dù vị trí kề bên các quận có tốc độ phát triển sôi động của khu Đông Tp.HCM gồm quận 9, Thủ Đức, nhưng thị trường Dĩ An đến thời điểm từ 2019 mới thật sự trỗi dậy. Với tốc độ tăng giá trong thời gian qua có thể thấy giá nhà khu vực Dĩ An đang trên đà đuổi theo mặt bằng giá nhà ở TP.HCM. Hàng loạt các dự án mới cung cấp nguồn cung cho thị trường nhà ở vào thời điểm khởi phát của thị trường như Bcons Garden, Bcons Green View nhận được sự quan tâm lớn của người dân.

Căn hộ Bcons thiết kế hài hoà, khai thác tối ưu diện

Điểm lợi thế của các dự án Bcons là vị trí tốt cả cho an cư và đầu tư cho thuê, nhờ vậy giá trị các căn hộ được dự báo tăng cao trong thời gian ngắn. Tốc độ tăng giá của thị trường nhà ở Dĩ An dễ dàng nhận thấy triển vọng qua các dự án đã bàn giao. Đơn cử như dự án Bcons Suối Tiên tọa lạc trên đường Tân Lập, phường Đông Hoà, Dĩ An có mức tăng gây sốc cho người mua. Ở thời điểm bàn giao căn hộ (tháng 6/2020), chủ các căn hộ chào bán ra thị trường với mức chênh cao hơn giá thời điểm ban đầu (cuối năm 2018) mà chủ đầu tư bán ra thị trường đến gần 500 triệu đồng/căn hộ 2 phòng ngủ.

Căn hộ Bcons vị trí ngay trung tâm, giá mềm

Với vị trí nằm ngay khu trung tâm, dân cư sầm uất, ngay vùng lõi sản xuất với cả trăm ngàn người đang làm việc mỗi ngày nên các căn hộ dự án Bcons Garden, Bcons Green View được định giá trị tiềm năng vượt trội.

Dự án khu căn hộ Bcons Garden của Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons đầu tư có quy mô 1.815 căn hộ nằm ngay mặt tiền đường Mì Hòa Hợp, ngay khu trung tâm TP. Dĩ An. Từ dự án, kết nối liền mạch đến hàng loạt các tuyến đường lớn nội đô như Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo,… Từ đây, cũng chỉ mất 15 phút là vào đến quận Thủ Đức (TP.HCM).

Bcons Garden xây dựng trên khuôn viên 1,6 ha, cung cấp không gian sống hiện đại, văn minh

Còn dự án Bcons Green View quy mô 916 căn hộ do Công ty Cổ phần Bất Động Sản Phú Mỹ Hiệp (công ty thành viên của Bcons) đầu tư lại nằm ngay trên đường Quốc lộ 1K nối tiếp với đường Phạm Văn Đồng (Thủ Đức), đối diện với trung tâm thương mại Big C Dĩ An. Từ Bcons Green View, cư dân bước qua bên kia đường quốc lộ 1K là đã đặt chân vào khu vực thương mại sầm uất bật nhất của Dĩ An.

Theo khảo sát mặt bằng giá nhà đất ở Dĩ An trong 3 năm trở lại đây, mức giá đã không ngừng thiết lập ngưỡng mới. Giá đất giao dịch trên thị trường tại Dĩ An tăng theo nhu cầu mua bán, thêm vào đó, với quyết định điều chỉnh khung giá đất 5 năm của UBND tỉnh Bình Dương đã tác động mạnh đến giá nhà ở hiện tại và trong thời gian tới.

Trong khi giá đất trên đà tăng hàng năm thì giá căn hộ cũng sẽ không ngừng điều chỉnh tăng. Giá các căn hộ Bcons Garden, Bcons Green View hiện được đánh giá có mức thấp so với mặt bằng giá của thị trường khu vực. Điều này hỗ trợ tốt cho đầu tư cũng như tạo cơ hội cho người mua để ở. Các căn hộ có thiết kế tầm 50m2, có giá từ 1,5 tỷ đồng được xem là mức giá không dễ kiếm trên thị trường hiện nay. Ngay tại khu vực Thủ Đức cách dự án không xa, giá căn hộ chung cư đang giao dịch với ngưỡng giá thấp nhất cũng trên 2 tỷ đồng. Vậy cho nên, các căn hộ Bcons được đánh giá có tiềm năng lớn thu hút được các nhà đầu tư.

Với uy tín và tiến độ thi công của đơn vị chủ đầu tư sẽ đảm bảo về thời gian nhận nhà của khách hàng. Theo kế hoạch, dự án Bcons Green View sẽ bàn giao nhà cho khách mua vào quý 4/2021 và Bcons Garden sẽ bàn giao vào quý 2/2022.