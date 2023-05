Giá bất động sản Hà Nội tiếp tục tăng thời điểm đầu năm

Phía Tây Hà Nội áp đảo về số lượng dự án được quan tâm lớn nhất thị trường

Theo báo cáo thị trường quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn , thị trường bất động sản Hà Nội vẫn đang trên đà khởi sắc. Mức độ quan tâm đến bất động sản Hà Nội tăng chủ yếu ở phân khúc cho thuê, ổn định ở phân khúc bán. Nhìn chung, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận mức độ quan tâm tăng 2% so với quý 1/2021 và tăng 33% so với quý 1/2019. Riêng phân khúc bất động sản bán trong quý 1/2022 giảm 1% mức độ quan tâm so với quý 1/2021. Tuy nhiên, bất động sản cho thuê của quý 1/2022 lại ghi nhận mức tăng ấn tượng 19% so với cùng kì năm ngoái.

Chung cư – loại hình nhà ở phổ biến nhất Hà Nội tiếp tục đà tăng giá. Giá chung cư bán và cho thuê ở tất cả các phân khúc được thiết lập mặt bằng mới. Cụ thể, mặt bằng giá rao bán chung cư quý 1/2022 ở phân khúc cao cấp tăng 5%, từ 46 triệu đồng/m2 lên 48 triệu đồng/m2, phân khúc trung cấp tăng 7%, từ 33 triệu đồng/m2 lên 35 triệu đồng/m2, phân khúc bình dân tăng 8%, từ 24 triệu đồng/m2 lên 25 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá thuê chung cư quý 1/2022 cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Ở phân khúc cao cấp, giá thuê tăng 4%, từ 14,4 triệu đồng/m2 lên 14,9 triệu đồng/m2. Phân khúc trung cấp tăng 3%, từ 10,7 triệu đồng/m2 lên 11,1 triệu đồng/m2. Phân khúc bình dân tăng 7%, từ 8,6 triệu đồng/m2 lên mức 9,2 triệu đồng/m2.

Báo cáo thị trường quý 1/2022 của Batdongsan.com.vn nêu thông tin 10 dự án chung cư được quan tâm nhất trên thị trường mua bán gồm Vinhomes Smartcity Vinhomes Greenbay Mễ Trì (Nam Từ Liêm), khu đô thị mới Xa La, khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh, khu đô thị mới Dương Nội (Hà Đông), khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (Golden Silk), khu đô thị mới Linh Đàm (Hoàng Mai), Goldmark City (Bắc Từ Liêm), khu đô thị Kim Chung – Di Trạch (Hoài Đức), Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm).

10 chung cư cho thuê được quan tâm nhất phải kể đến Vinhomes Smartcity, Vinhomes Greenbay Mễ Trì (Nam Từ Liêm), khu đô thị Ngoại giao đoàn, Goldmark City (Bắc Từ Liêm), Vinhomes D’capitale, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (Cầu Giấy), Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm), D’. El Dorado (Tây Hồ), Times City (Hai Bà Trưng), khu đô thị mới Linh Đàm (Hoàng Mai).

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn cho biết trong danh sách 10 chung cư bán và 10 chung cư cho thuê được quan tâm lớn nhất thị trường thì phía Tây đang áp đảo về số lượng dự án. Ông Hiếu cho rằng điều này không khó hiểu bởi trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, phía Tây được quy hoạch thành trung tâm hành chính, thương mại quốc gia mới. Chính bởi vậy mà khu vực này chứng kiến sự phát triển mạnh của nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản. Phía Tây Hà Nội là nơi bùng nổ và luôn giữ vị trí top đầu về nguồn cung căn hộ hơn 10 năm qua.

Giá thuê nhà riêng, nhà mặt phố tăng tại các quận ngoài trung tâm

Phân khúc nhà riêng, nhà mặt phố Hà Nội có sự ổn định trên thị trường mua bán so với quý 1/2021 khi không ghi nhận sự tăng giảm đáng kể. Nếu so với quý 1/2019 thì mức độ quan tâm tăng 26%. Riêng thị trường cho thuê, mức độ quan tâm tới bất động sản cho thuê của quý 1/2022 tăng 19% so với quý 1/2021 và tăng 12% so với quý 1/2019.

Đáng chú ý, giá cho thuê nhà mặt phố có sự sụt giảm ở các quận trung tâm, ổn định và tăng giá tại một số quận ngoài trung tâm. Giá thuê nhà mặt phố ở quận Hai Bà Trưng giảm 9% và quận Tây Hồ giảm 65% so với mức giá thuê trung bình của năm 2021. Ở khu vực ngoài trung tâm, giá thuê nhà mặt phố tăng 5% ở quận Cầu Giấy, 10% ở quận Thanh Xuân và giảm nhẹ 2% ở quận Hà Đông.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết sở dĩ giá thuê nhà mặt phố các quận trung tâm vẫn ghi nhận mức giảm so với năm ngoái vì nguồn khách nước ngoài – nhóm khách tiêu dùng mạnh tại các quận trung tâm vẫn chưa quay lại Việt Nam đông đảo do dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn. Trái ngược với thực trạng giảm ở các quận trung tâm, giá thuê nhà mặt phố khu vực ngoài trung tâm ghi nhận mức tăng do lượng người lao động, sinh viên bắt đầu quay trở lại Hà Nội làm việc sau thời gian bị gián đoạn vì dịch bệnh. Thị trường nhà cho thuê các quận trung tâm và ngoài trung tâm được dự báo sẽ có sự tăng trưởng trong các quý kế tiếp.

Duy Bách