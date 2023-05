"Giá bất động sản Hồ Tràm có thể tăng 20-50% trong vài năm tới"

Tại thời điểm này, ông Quang nhận định giá BĐS không có xu hướng giảm do đại dịch, ngược lại, 3 tháng đầu sau khi hết dịch giá có thể đi ngang và 3 tháng tiếp theo thị trường có thể có một đợt sốt nhẹ.

Khi đặt câu hỏi, sau dịch thì nên đầu tư BĐS ở khu vực nào? phân tích trên quan điểm cá nhân, ông Trần Khánh Quang cho rằng, vùng ven Sài Gòn có nhiều nơi để đầu tư. "Riêng tôi, thời điểm này nếu quyết định đầu tư, tôi sẽ mua khoảng 3000-5000m2 tại Hồ Tràm, hiện giá tại khu vực này đang tốt", ông Quang cho hay.

Theo phân tích của vị chuyên gia này, 2 – 3 năm tới, BĐS Hồ Tràm tiềm năng khá lớn. Hiện hầu hết các CĐT phía Nam đều đầu tư BĐS dọc bãi biển, với các BĐS cách TP HCM khoảng 2 giờ di chuyển như Hồ Tràm sẽ có cơ hội phát triển mạnh về BĐS nghỉ dưỡng. Giá có thể tăng 20-50% trong vòng 2 – 3 năm tới.

BĐS Hồ Tràm được đánh giá cao bởi tiềm năng về giao thông và vị trí địa lý

Vị chuyên giá này cho rằng, có khoảng 80% người Việt Nam đi du lịch biển. Hiện thị trường du lịch đang bị đè nén bởi dịch bệnh, vừa hết dịch người đi du lịch sẽ cực kì khủng khiếp. Vì thế BĐS du lịch nghỉ dưỡng còn nhiều cơ hội phát triển.

"Tuy nhiên, nói như vậy không phải dễ mua. Một tài sản lớn không dễ mua đúng giá trị, đúng pháp lý, phải là người có kinh nghiệm", ông Quang lưu ý.

Trước đó, tại hội thảo “Thị trường BĐS nghỉ dưỡng – cơ hội nào cho second home” , bà Dương Thùy Dung, giám đốc cấp cao CBRE nhận định, các thị trường nổi tiếng về BĐS du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc… đã có sự tăng trưởng vượt bậc suốt thời gian dài. Chính vì là điểm du lịch nổi tiếng lâu đời, nhiều người đổ xô đến trong thời gian dài nên chắc chắn sự cạnh tranh khốc liệt là không thể tránh khỏi. Giá bán ra sẽ ở ngưỡng cao.

Còn xét ở góc độ vừa nghỉ dưỡng gần Tp.HCM, vừa có thể khai thác cho thuê thì vị chuyên gia này cho rằng, các thị trường nghỉ dưỡng mới nổi như Hồ Tràm, Bà Rịa- Vũng Tàu… sẽ phù hợp với những NĐT có dòng tài chính khiêm tốn hơn. Theo bà Dung, khoảng cách di chuyển gần Tp.HCM (khoảng 2-3 giờ đồng hồ) sẽ là lợi thế cho các khu vực này, vừa có thể nghỉ dưỡng thường xuyên, vừa khai thác cho thuê khi không sử dụng. Những sản phẩm nghỉ dưỡng đáp ứng được yêu cầu này dự báo sẽ là xu hướng chủ đạo trên thị trường BĐS trong thời gian tới.

Hồ Tràm có tầm nhìn quy hoạch trở thành thủ phủ nghỉ dưỡng đẳng cấp đón giới thượng lưu

Bên cạnh câu chuyện về khoảng cách di chuyển và giá là lợi thế thì các thị trường BĐS nghỉ dưỡng liền kề Tp.HCM nhu khu vực hồ Tràm còn được tạo đà bởi hạ tầng giao thông phát triển mạnh cùng tầm nhìn quy hoạch tốt.

Theo nghị quyết quy hoạch chung của khu vực Hồ Tràm vừa được thông qua, một phần dải đất ven biển dài 12 km bắt đầu từ xã Phước Thuận kéo dài tới Bình Châu sẽ là khu chức năng đặc thù với chức năng chính là du lịch hỗn hợp và đa dạng các loại hình nghỉ dưỡng. Với quy hoạch này, về phía biển Hồ Tràm sẽ tập trung phát triển resort và tổ hợp nghỉ dưỡng lớn, phía trong giữ nguyên hiện trạng tự nhiên trên 12km đường trọng điểm. So với các thành phố biển đã phát triển xen kẽ cụm dân cư, quy hoạch này được đánh giá đồng bộ, thông minh. Từ đây có cơ sở để Hồ Tràm phát triển thành một thủ phủ nghỉ dưỡng đẳng cấp liền mạch, nơi tập trung đón dòng du khách thượng lưu cao cấp. Đáng chú ý, Hồ Tràm được CNNGo (Mỹ) bình chọn là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới, với cung đường biển trải dài chạy dọc cánh rừng nguyên sinh Phước Bửu – Bình Châu.

Về hạ tầng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đề xuất nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven biển Vũng Tàu – Hồ Tràm – Bình Châu lên 6 làn xe, có chiều dài gần 78 km, kinh phí hơn 7.000 tỉ đồng, góp phần thay đổi diện mạo du lịch của Hồ Tràm xứng tầm điểm đến quốc tế.

Hồ Tràm sắp đón tuyến cao tốc cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường hầm xuyên biển nối Cần Giờ – Vũng Tàu rút ngắn tối đa thời gian di chuyển từ TP.HCM tới nơi đây, tuyến Vành Đai 4 kết nối thông suốt khu Đông Nam Bộ đến Bà Rịa Vũng Tàu.

Hướng từ Tây Nam Bộ có tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành sẽ kết nối 13 tỉnh miền Tây với Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Đặc biệt, với du khách từ các tỉnh phía Bắc và Quốc Tế, Hồ Tràm được thừa hưởng từ dự án trọng điểm sân bay Quốc tế Long Thành cách nơi đây chỉ 40 phút di chuyển. Sân bay dự báo sẽ là động lực tăng trưởng mạnh cho nền du lịch Bà Rịa Vũng Tàu nói chung và thị trường Hồ Tràm nói riêng.

Sân bay Long Thành là một trọng điểm cho thị trường BĐS khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu

Đây cũng chính là lý do thời gian qua nhiều doanh nghiệp, dự án BĐS cùng lúc tiến về thị trường này để khai thác tiềm năng.

Theo thống kê, huyện Xuyên Mộc có 83 dự án du lịch còn hiệu lực, 4 dự án đang hoạt động, 15 dự án tầm cỡ khác đã và đang triển khai giai đoạn 1, đồng thời khẩn trương xây dựng giai đoạn 2, 33 dự án đã bàn giao mặt bằng và đang triển khai xây dựng.

Điểm danh tên các dự án không khó để nhận ra đều là các dự án quy mô với chủ đầu tư đều là những “ông lớn” như sân golf The Bluffs Hồ Tràm Strip, Hyatt Regency của Tập đoàn Hyatt, Hồ Tràm Complex (Hưng Thịnh), Melia Hồ Tràm at the Hamptons (Tanzanite International), The Grand Ho Tram Strip Novaworld Hồ Tràm,… Các tổ hợp trên đều đi theo chiến lược riêng góp phần tạo ra các dịch vụ du lịch kéo khách đến Hồ Tràm.

Cuối Quý 4 năm nay, thị trường này ghi nhận thêm sự góp mặt của tập đoàn Charm Group với siêu dự án Charm Resort Hồ Tràm (40ha) trải dài trên 3km mặt tiền biển, nằm ngay điểm đầu quy hoạch cung đường nghỉ dưỡng. Trong đó, tại phân kỳ đầu tiên Best Western Premier với quy mô 7,2 ha, Charm Group tập trung phát triển tổ hợp trị liệu và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu có quy mô lớn nhất khu vực. Tổ hợp này cung cấp ra thị trường 1,086 căn condotel và 90 căn villa và 9 phân khu trị liệu chuyên sâu hướng tới dòng khách thượng lưu, đón nhu cầu wellness travel. Theo các chuyên gia, sự góp mặt của tổ hợp trị liệu chuyên sâu trên cung đường nghỉ dưỡng, giữa lúc nguồn cung cho dịch vụ du lịch này khan hiếm là cơ hội lớn của thị trường Hồ Tràm, góp phần bổ sung một dịch vụ khá ăn khách và dự báo đang bùng nổ toàn cầu.

Tổ hợp trị liệu sức khỏe là hướng đi được đánh giá rất tiềm năng và hợp xu thế phát triển của Hồ Tràm

Vừa qua, thị trường Bà Rịa Vũng Tàu còn có biến động mạnh với làn sóng mua gom quỹ đất trước nguy cơ lạm phát. Cụ thể, trái ngược với tình trạng ảm đạm hồi giữa năm, chỉ trong vài tuần qua, nhiều thị trường biển vùng ven TP.HCM như Hồ Tràm (Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ (BR-VT)… liên tục ghi nhận sự đổ bộ của nhà đầu tư, gây ra hiện tượng ùn ứ trên nhiều tuyến đường và các phòng công chứng nhà đất.

Tại tọa đàm trực tuyến mới đây, TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho hay, về kinh tế học khi lạm phát xảy ra, các nhà đầu tư trên thế giới sẽ neo vào các kênh như vàng, dầu và BĐS. Nếu mua một căn nhà với giá 1 tỷ đồng, khi lạm phát xảy ra, giá sẽ tăng lên 1,2-1,5 tỷ đồng.

Theo khảo sát "Nhu cầu second home" do VnExpress thực hiện, gần 80% người được hỏi cho rằng thích mua second home tại các khu nghỉ dưỡng hoàn chỉnh có đầy đủ tiện ích nội khu. Đồng thời tỷ lệ tương đương người tham gia khảo sát cho rằng thích nhà nghỉ dưỡng gần biển, hướng biển..

Giới chuyên gia nhận định, đổ tiền về bờ biển ở thị trường biến động mạnh và đang trong thời kỳ sơ khởi như Hồ Tràm là hướng đi thông minh khi đồng tiền mất giá. Tuy nhiên nếu đất nền nhỏ lẻ chỉ đơn thuần giữ tiền thì các BĐS trong các siêu tổ hợp lại có ưu thế vượt trội hơn khi vừa đón dòng giá trị gia tăng BĐS, vừa an nhàn thu nguồn lợi nhuận ròng đến từ kênh khai thác lưu trú, vừa có thể nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe khi có nhu cầu.