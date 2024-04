Đà giảm giá bất động sản được dự báo sẽ "hãm phanh" trong năm 2024 nhưng cũng khó xuất hiện sóng tăng mạnh trong năm nay.

Giá Bất Động Sản Không Còn Giảm Sâu

Số liệu mới đây của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (Vars) cho thấy, chỉ số giá căn hộ Hà Nội năm 2023 tăng khoảng 38 điểm phần trăm so với năm 2019, còn tại TP. HCM giá nhà tăng 16 điểm phần trăm. Theo đó, căn hộ Hà Nội liên tục ghi nhận xu hướng tăng trên cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Còn giá căn hộ TP.HCM cũng bắt đầu bước vào chu kỳ tăng trở lại, ở giao dịch thứ cấp, đà giảm chậm dần ở các dự án cao cấp, hạng sang.

Giá bất động sản dự báo sẽ ngừng đà giảm vào nửa cuối năm 2024. Ảnh: Nam Long Group

Theo ghi nhận từ Batdongsan.com.vn, thị trường thứ cấp đã không còn xuất hiện nhiều các “deal” giảm trên 30% như giai đoạn cùng kỳ 2023. Hầu hết các giao dịch nhà đất thời điểm này đều giữ nguyên khoảng giá rao bán thời điểm cuối năm. Không có động thái điều chỉnh tăng nhưng cũng không còn những màn “ép giá” giảm xuống bất chấp như cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, lượng tin đăng bán cắt lỗ đã giảm mạnh so với cùng kỳ. Nhu cầu tìm mua nhà đất tăng trở lại trong 2 tháng qua. Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm chung cư bán toàn quốc tháng 1/2024 tăng 66% so cùng kỳ 2023, lượng tin đăng bán bất động sản tăng 46%. Lượng tìm kiếm chung cư Hà Nội tháng 1 tăng 71%, TP.HCM tăng 59%. Xu hướng này cũng diễn ra trên hầu hết các tỉnh, thành khác.

Diễn biến tháng 2 có sự sụt giảm nhẹ so với tháng trước do rơi vào giai đoạn thị trường đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán. Dù vậy những ngày cuối tháng 2 sau kỳ nghỉ, nhà đầu tư đã trở lại giao dịch từ sớm, thị trường sôi động hơn. Nhu cầu tìm kiếm đất nền và chung cư phục hồi tích cực. Diễn biến này cho thấy tâm lý người mua đối với sự hồi phục của thị trường đang “tươi sáng” hơn so với dự báo trước đó.

Khảo sát tại một số sàn môi giới nhà đất phía Nam, ghi nhận xu hướng giảm giá bất động sản chậm lại rõ nét, ngoại trừ một số phân khúc nhà đất vườn, đất nông nghiệp hay đất nền xa trung tâm, thanh khoản kém nên bán ra khó khăn, phải điều chỉnh giá.

Chia sẻ về biến động giá bất động sản 2 tháng đầu năm, anh Trần Phúc Thiện, Giám đốc Công ty BĐS Thiên Phúc (TP. Thủ Đức), cho hay thị trường vẫn còn khó khăn, thanh khoản chưa phục hồi nhiều nên hầu như không có tình trạng tăng giá bán trở lại ở cả giao dịch sơ cấp và thứ cấp.

Dù vậy thời điểm này cũng không còn tình trạng cắt lỗ, thoát hàng rầm rộ, giảm giá sâu 30-40%. Giá bất động sản đứng im so với cuối năm, giao dịch cải thiện nhờ người mua đã chấp nhận xuống tiền, không “đứng nhìn” mà tham gia săn đất. Người mua nhà dần chấp nhận thực tế giá bất động sản đã chạm đáy và khó có thể đi xuống thêm nữa. Vì vậy, tâm lý “chờ giảm thêm” thường trực trong năm 2023 đang được thay thế bởi xu hướng “bắt đáy” từ 2024.

Theo ông Thiện, kỳ vọng tăng trưởng kinh tế năm 2024 ổn định, thị trường bất động sản cũng xuất hiện tín hiệu phục hồi thanh khoản, hành lang pháp lý hỗ trợ thị trường đang hoàn thiện, tạo ra những tín hiệu tích cực đến người mua nhà. Thị trường đang ở giai đoạn giao thời, chuẩn bị cho đà hồi phục xuất hiện.

Tâm Lý Chờ Giá Giảm Thêm Không Còn Phổ Biến

Lực cầu mua nhà được dự báo sẽ bắt đầu tăng nhanh hơn từ sau tháng Giêng khi hoạt động du xuân chính thức kết thúc. Đây cũng là giai đoạn các chuyên gia nhận định bất động sản sẽ bước vào giai đoạn phục hồi mạnh hơn và làn sóng giảm giá có thể kết thúc.

Đại diện Vars nhận định, trong năm 2024 nguồn cung bất động sản có sự phục hồi nhưng khó để tăng trưởng vượt bậc. Việc nguồn cung căn hộ sụt giảm do số lượng dự án bất động sản được phê duyệt mới ngày càng khan hiếm, trong khi nhu cầu mua phục hồi sẽ là động lực khiến xu hướng giảm giá bất động sản ngừng lại. Giao dịch bất động sản sơ cấp vẫn sẽ vận hành cơ chế giảm giá gián tiếp thông qua các chính sách khuyến mãi, ưu đãi lãi suất, ân hạn nợ gốc, quà tặng giá trị bán kèm sản phẩm. Còn thị trường thứ cấp duy trì xu hướng giá đi ngang, chưa tăng trở lại nhưng cũng không còn giảm sâu như 2022-2023.

Video đánh giá dự án của Batdongsan.com.vn

Còn theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn , thị trường bất động sản đang xuất hiện các tín hiệu hồi phục rõ rệt gồm: thanh khoản tăng trở lại; lãi suất cho vay bất động sản giảm, lãi suất huy động xuống mức dưới 5% và cuộc thanh lọc doanh nghiệp địa ốc yếu kém đang đi vào thời điểm hoàn tất.

Khi các tín hiệu phục hồi xuất hiện, niềm tin của người mua/ thuê bất động sản sẽ dần cải thiện, các nhà đầu tư cá nhân sẽ dừng việc giảm giá tài sản và chuyển sang giữ giá thứ cấp. Trong khi đó, nhà đầu tư, tổ chức sẽ bắt đầu chu kỳ thăm dò trên thị trường sơ cấp, bán giá mềm giai đoạn đầu và tăng giá nhẹ vào giai đoạn sau của dự án. Các chương trình khuyến mãi cũng sẽ ngắn hạn hơn. Vì vậy đà giảm giá nhà đất có thể sẽ dừng hẳn từ nửa cuối năm 2024 trở đi.

Còn theo bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, khi thanh khoản bật tăng là lúc chỉ số bất động sản quay đầu đi lên. Chính phủ đã tích cực gỡ vướng và thúc đẩy bất động sản. Các bộ luật quan trọng về thị trường này cũng đã thông qua, hạ tầng được đẩy nhanh sẽ thúc đẩy tiến trình phục hồi của bất động sản.

Những yếu tố trên dần giúp thị trường vượt qua mùa trầm lắng và phục hồi. Nhờ đó, nhiều tổ chức đầu tư lớn toàn cầu sẽ tham gia vào bất động sản Việt Nam trong giai đoạn 2024 – 2026. Bà Trang dự báo đây cũng là thời điểm thị trường được kỳ vọng tăng trưởng, bước vào chu kỳ tăng giá mới.

Dự báo năm 2024, giới chuyên môn đồng thuận đây có thể là năm cuối cùng của quá trình “vượt chướng ngại vật” của thị trường bất động sản. Mặc dù khó “bùng nổ” song thị trường sẽ đi dần vào ổn định. Nửa đầu năm, thị trường tiếp tục duy trì tín hiệu tốt từ thời điểm cuối năm 2023, nhưng từ cuối quý 3/2024 trở đi, sự phục hồi mới thể hiện rõ rệt.

Đông Phong

Xem thêm: