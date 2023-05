Giá bất động sản sơ cấp Hà Nội tiếp tục leo thang

Giá liên tục tăng

Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2022 của các đơn vị nghiên cứu thị trường đều chung nhận định về thực trạng căn hộ chung cư Hà Nội . Đó là, thị trường không có dự án mới nào được chào bán. Toàn bộ nguồn cung mới trên thị trường đến từ giai đoạn tiếp theo của các dự án mở bán từ các năm trước. Số ít dự án chung cư Hà Nội đang mở bán có thể kể đến như TheLink345 Ciputra Hanoi. Đây là tổ hợp khu căn hộ thương mại bao gồm ba khối tòa nhà (L3, L4, L5) đã được mở bán từ các năm trước. Trong đợt mở bán này, chủ đầu tư dự án mở bán các căn hộ cạnh sân tập golf với mức giá khoảng 50 triệu đồng/m2. Mức giá ở thời điểm mở bán này đã tăng 10% so với các đợt mở bán trước.

Giá căn hộ Hà Nội trên thị trường sơ cấp liên tục leo thang

Cuối tháng 3, Vinhomes ra mắt phân khu The Tonkin thuộc Vinhomes Smart City . Phân khu Tonkin gồm 2 tòa là TK1 và TK2 với chiều cao 38 tầng với gần 1.200 căn hộ có diện tích đa dạng từ 25-82m2. Giá bán trên thị trường là khoảng 55 triệu đồng/m2. Đây là một mức giá đã tăng mạnh, bỏ xa mức giá khoảng 30 triệu đồng/m2 của những tòa mở bán đầu tiên. Dự án Feliz Homes (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng chính thức mở bán tòa Zen Tower trong tháng 4/2022. Tòa Zen Tower cao 27 tầng, 1 tầng khối đế shophouse và 26 tầng căn hộ, cung cấp cho thị trường 520 căn hộ. Giá bán các căn hộ trong lần mở bán này là khoảng 45 triệu đồng/m2. Hai tòa trước đó của dự án chỉ có khoảng giá 35 triệu đồng/m2.

Dự án The Jade Orchid thuộc Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm cũng đang mở bán đợt tiếp theo với khoảng 1.300 căn hộ chung cư, gồm các diện tích đa dạng từ 67,8-129m2 với khoảng giá 40 triệu đồng/m2, tăng 2-3 giá so với đợt mở bán trước.

Giá có đang bị ảo?

Nguồn cung mới hạn hẹp nhưng thị trường vẫn sở hữu nguồn cầu cao. Đặc biệt, tỷ lệ đô thị hóa, tốc độ tăng trưởng dân số tự nhiên và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu được coi là những động lực chính giúp thúc đẩy nguồn cầu về căn hộ trong thời gian tới. Đây là nguyên nhân đẩy mặt bằng giá căn hộ tăng cao.

Nhìn nhận về hiện tượng giá căn hộ chung cư và giá bất động sản tăng cao thời gian qua, ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc không cho rằng đây là hiện tượng sốt ảo mà là sự tăng giá thật. Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc chỉ ra 3 nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.

Nguyên nhân thứ nhất là do thị trường đang thiếu hụt nguồn cung trầm trọng. Các dự án mới mở bán trên thị trường gần như không có. Các cơ quan chức năng vẫn chặt chẽ trong việc cấp phép dự án mới khiến nguồn cung ra thị trường vô cùng khan hiếm. Trong khi đó, nhu cầu an cư liên tục tăng do sự gia tăng dân số và nhu cầu tách khẩu của các gia đình đã khiến giá bất động sản thiết lập mặt bằng mới.

Thứ hai, bất động sản được người Việt lựa chọn như một kênh đầu tư trú ẩn an toàn của dòng tiền. Nếu như cách đây 20 – 30 năm, người dân thường có thói quen giữ vàng thì hiện nay, thói quen đầu tư và tích trữ tài sản đã thay đổi. Trải qua giai đoạn dịch bệnh Covid-19, bất động sản tiếp tục chứng minh được tính ưu thế trong việc bảo toàn và gia tăng giá trị bất động sản.

Thứ ba, ông Quyết cho biết giai đoạn 2017 – 2019, thị trường bất động sản chứng kiến sự trái ngược giữa miền Nam và miền Bắc. Giai đoạn đó, giá bất động sản phía Bắc mỗi năm chỉ tăng từ 5 – 8%, trong khi đó, bất động sản tại khu vực phía Nam, TP. HCM, Đà Nẵng, Nha Trang liên tục lập đỉnh. Chính bởi vậy mà dư địa tăng giá của thị trường Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung hiện đang rất lớn. Sự bật tăng của bất động sản trong hai năm 2021 – 2022 đã chứng minh điều này. Cùng với đó, đầu tư công được đẩy mạnh, thúc đẩy hạ tầng phát triển đã khiến bất động sản Hà Nội và các tỉnh lân cận ngày càng hấp dẫn hơn.

Duy Bách