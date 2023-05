Giá bán ổn định và bắt đầu có xu hướng tăng

Ít nhiều chịu tác động từ khó khăn chung của thị trường, giao dịch nhà đất tại Hồ Tràm trong quý 1 và tháng đầu quý 2/2020 khá chững. Tuy nhiên diễn biến này không mấy ảnh hưởng tới giá BĐS tại đây. Tìm hiểu thực tế từ Batdongsan.com.vn cho thấy, giá đất ở Bà Rịa – Vũng Tàu luôn giữ mức ổn định trong 6 tháng đầu năm và có xu hướng tăng trở lại trong các tháng cuối quý 2. Ngoại trừ xã Bình Ba vừa đi qua cơn sốt cục bộ với giá đất tăng phi mã, hầu hết các điểm nóng về BĐS tại Bà Rịa – Vũng Tàu là TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải đều giữ mức giá ổn định và có hiện tượng tăng giá cục bộ tại một số khu vực ven biển hay gần các dự án quy mô lớn. Cung đường ven biển khu vực Xuyên Mộc, Hồ Tràm, nơi có những dự án lớn được công bố đầu tư giá tăng từ 5-10% so với mức rao bán cuối năm 2019.

Cụ thể, đất ven biển khu vực Xuyên Mộc – Hồ Tràm hiện có giá từ 35,7-43 triệu/m2, tăng từ 7-10% so với cuối năm ngoái. Khu vực ven biển trong vòng bán kính 1km, thời điểm khảo sát cuối năm 2019 các lô đất biệt thự diện tích 300-450m2 có giá từ 5-7 tỷ đồng (tương đương 16-17,5 triệu/m2). Tuy nhiên, đến đầu tháng 6, khi thị trường dần hồi phục, các nền ven biển diện tích từ 120-300m2 có giá từ 2,4-5,4 tỷ đồng, với diện tích từ 350m2 trở lên giá trung bình từ 7-9 tỷ đồng. Riêng các khu biệt thự biển nằm trong các đại dự án quy hoạch nhiều tiện ích giải trí lớn thì mức giá lên đến trên 25-40 tỷ.



Cung đường ven biển Hồ Tràm ghi nhận mức tăng giá 5-10% so với cuối 2019.

Với đất bán tự do cách biển khoảng 3-5 km, giá từ 13-15,5 triệu/m2 thời điểm cuối năm 2019 hiện đã neo ở mức từ 14,5-17 triệu/m2. Khu vực thị trấn Long Hải, Long Điền, Phước Hải gần như không chịu ảnh hưởng từ Covid-19, nhà đất chào bán quanh đây vẫn giữ nguyên giá từ 8-15 triệu/m2 trong suốt 6 tháng đầu năm 2020. Riêng đất khu vực lân cận những dự án lớn như NovaWorld Hồ Tràm, The Hamptons Hồ Tràm, Edenia Resort, Lagoona Bình Châu, nhờ ăn theo hạ tầng chung mà giá tăng từ 1-1,5 triệu/m2 so với cuối năm 2019.

Xu hướng tăng giá của thị trường Xuyên Mộc – Hồ Tràm được cho là xuất phát từ nhu cầu giao dịch nhà đất tại đây đang dần ấm lên ngay khi kết thúc giãn cách xã hội. Báo cáo thị trường BĐS tháng 5/2020 của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu tăng gần 25% so với tháng 4. Trong đó Xuyên Mộc, TP. Vũng Tàu và Bà Rịa là 3 địa phương đứng đầu về lượng quan tâm tìm mua.

Hạ tầng góp phần thúc đẩy thị trường phục hồi nhanh

Ngay sau dịch Covid-19, các chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án tại Hồ Tràm đều nhanh chóng trở lại "đường đua". Đại diện Tập đoàn Novaland chia sẻ: “Suốt những tháng đầu năm vừa qua, công trường dự án của chúng tôi vẫn hoạt động ngày đêm để đảm bảo tiến độ. Trong thời gian tới, Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu mở rộng và giới thiệu ra thị trường những phân kỳ tiếp theo của Tổ hợp đáp ứng xu hướng, thị hiếu mới của khách hàng”. Đây cũng là định hướng phát triển của nhiều chủ đầu tư khác ở khu vực Hồ Tràm.



Dòng sản phẩm biệt thự biển tại các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Hồ Tràm dù giá cao nhưng thanh khoản tốt.

Có thể thấy sự phục hồi nhanh chóng của khu vực này chủ yếu là nhờ vào lợi thế hạ tầng và tăng trưởng du lịch. Theo khảo sát từ Savills Việt Nam, Hồ Tràm, Vũng Tàu và Đà Lạt là 3 thị trường có lượng khách du lịch cư trú cao nhất trong tháng 5 và 6 vừa qua. Gần 80% nhu cầu du lịch nội địa các tỉnh phía Nam, đặc biệt là TP. HCM tập trung ở 3 địa phương này. Đây cũng là thị trường có giá thuê khách sạn, nghỉ dưỡng ít bị biến động và luôn giữ mức lấp đầy cao từ 70-80% trong quý 2 vừa qua.

Bên cạnh tiềm năng phát triển du lịch, Hồ Tràm còn sở hữu lợi thế đặc biệt là khả năng kết nối nhanh chóng với TP.HCM. Qua cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, chỉ mất khoảng 90 phút để di chuyển từ thành phố trung tâm khu vực phía Nam đến Hồ Tràm. Chính hạ tầng giao thông là thế mạnh giúp Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành sân chơi BĐS được dân đầu tư ưa chuộng nhất.

Trong năm 2020, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục thực hiện 11 công trình trọng điểm. Điển hình như Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; Dự án đầu tư nâng cấp sân bay Côn Đảo; Cảng tàu khách quốc tế Vũng Tàu; sân bay Quốc tế Long Thành. Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề xuất triển khai đồ án quy hoạch chung đến năm 2030, biến Hồ Tràm thành một trung tâm hành chính, khu vực quan trọng trong hành lang phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch.

Nhiều dự án có quy mô lớn như NovaWorld Hồ Tràm (khoảng 1.000ha), Edenia Resort (hơn 40ha), Lagoona Bình Châu (27,5ha), The Hamptons Hồ Tràm (16,8ha)… trên dải bờ biển từ Long Hải đến Hồ Tràm giúp nơi đây trở thành cung đường của những dự án bất động sản nghỉ dưỡng.

Với hàng loạt dự án nghỉ dưỡng khủng cùng hệ thống hạ tầng phát triển đồng bộ, Hồ Tràm được đưa vào danh sách các địa phương có mặt bằng giá đất tăng nhanh nhất khu vực phía Nam.

Phương Uyên