Giá bất động sản tăng nóng: bong bóng hay nhu cầu thực?

Thị trường BĐS chưa lo bong bóng

Năm 2020, dù tác động từ dịch Covid-19 khiến hoạt động mở bán dự án BĐS gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ lực cầu lớn, giá BĐS nhiều phân khúc vẫn diễn biến theo xu hướng tăng. Năm 2021, khi tâm lý thị trường ổn định hơn, dịch bệnh được kiểm soát tốt, thị trường BĐS được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng. Thực tế từ đầu năm đến nay, hiện tượng sốt nóng về giá đất đã diễn ra ở nhiều địa phương, nhất là phân khúc đất nền vùng ven. Căn hộ, nhà liền thổ tại TP.HCM cũng ghi nhận tình trạng tăng giá, đặc biệt từ cuối năm 2020.

Theo CBRE, giá bán căn hộ trung bình trên thị trường sơ cấp tăng ở tất cả các phân khúc, đạt mức 2.219 USD/m2, cao hơn quý trước 2,9% và cao hơn năm trước 14,6%. Mức giá trung bình tiếp tục tăng do các dự án mới mở bán có vị trí tốt gần trung tâm, tiện ích tốt và được hỗ trợ thanh toán… Đơn vị này đánh giá, giá chào bán sơ cấp năm 2021 ở các phân khúc sẽ có mức tăng giá từ 1-4% so với năm 2020.

Riêng phân khúc nhà liền thổ, theo JLL Việt Nam, trong suốt năm 2020 giá sơ cấp nhà phố, biệt thự xây sẵn tại TP.HCM vẫn neo ở mức rất cao, khoảng 5.158 – 5.337 USD/m2. Riêng quý 4/2020, giá nhà liền thổ ghi nhận mức tăng 12,8% nguyên nhân chủ yếu là do khan hiếm nguồn cung. Đầu năm 2021, giá nhà liền thổ chưa có nhiều biến động lớn do mức giá hiện tại ở ngưỡng cao nhưng dự báo giá sẽ tiếp tục tăng nếu nguồn cung mới chưa được cải thiện.

Nhìn chung, trước lo ngại có thể xảy ra bong bóng BĐS, giới chuyên gia nhận định, vì tiền mua BĐS là “tiền thật” nên khó xảy ra bong bóng như trước đây. Ngoài ra, ngân hàng cũng siết chặt các thủ tục cho vay và chính quyền tại các địa phương có tình trạng sốt giá đất cũng nhanh chóng vào cuộc tham gia điều chỉnh.

Sản phẩm minh bạch, chất lượng sẽ dẫn dắt thị trường

Thị trường đang được điều chỉnh theo hướng ổn định hơn. Nhìn chung, trong rổ tài sản đáp ứng nhu cầu thực hiện nay, phân khúc nhà liền thổ ở trung tâm thành phố dù có giá bán liên tục thiết lập mặt bằng mới nhưng vẫn là lựa chọn của các khách hàng có nhu cầu thay đổi chỗ ở hoặc các nhà đầu tư thực sự am hiểu thị trường và có dòng tiền tốt. Nguyên nhân là vì, nguồn cung sản phẩm nhà liền thổ, đặc biệt là nhà phố thương mại ngày càng khan hiếm, trong khi đây là tài sản có giá trị sinh lời tốt trong trung và dài hạn nhờ tích hợp cả chức năng ở kết hợp kinh doanh, cho thuê.

Ông David Jackson, TGĐ Colliers Việt Nam đánh giá: “Nhà phố vốn có tính tích lũy và an toàn cao nên được ưa chuộng hơn so với những sản phẩm khác. Các sản phẩm đất nền, đất nông nghiệp/trồng cây lâu năm tuy mang lại nhiều cơ hội nhưng rủi ro cũng cao do không xuất phát từ nhu cầu thực. Với các nhà đầu tư "ăn chắc, mặc bền" thì nhà phố là kênh an toàn gần như tuyệt đối và giá trị chỉ có tăng theo thời gian".

Hiện tại, các sản phẩm nhà phố thương mại trên thị trường không có quá nhiều nên càng có sức hút. Đặc biệt là những tài sản nằm trong các khu đô thị tích hợp với hạ tầng và tiện ích nội khu hoàn chỉnh như: Sunshine City; Hưng Gia Garden City; CityLand Park Hills … Đáng chú ý nhất có thể kể đến CityLand Park Hills nhờ sở hữu vị trí nằm trên hai mặt tiền Nguyễn Văn Lượng và Phan Văn Trị, trung tâm quận Gò Vấp.

Được biết ngay từ khi ra mắt, dự án đã được nhiều nhà đầu tư, khách hàng quan tâm nhờ vị trí đẹp, pháp lý đầy đủ, có thể ở và kinh doanh thuận tiện. Ngoài ra, cư dân còn được tận hưởng các tiện ích nội khu hiện hữu trong bán kính 200m như trung tâm thương mại Lotte Mart, bệnh viện quốc tế, trường học liên cấp quốc tế, trung tâm hội nghị – thương mại dịch vụ… Quảng trường trung tâm dự án có quy mô 15.000m2 đã hoàn thiện và đi vào hoạt động từ cuối 2020 càng khiến CityLand Park Hills gây được sức hút lớn.

Cùng với đà phát triển ngày càng bền vững của thị trường BĐS, những sản phẩm nhà phố thương mại sở hữu hạ tầng kết nối, tiện ích hoàn chỉnh và pháp lý đầy đủ như CityLand Park Hills sẽ dẫn dắt thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu thực của người mua và nhà đầu tư.