Giá BĐS không giảm mạnh, chuyên gia khẳng định “làm gì có đáy mà dò”

Làm gì có đáy mà dò

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn với câu hỏi “Bạn nghĩ giá bất động sản trong 3 tháng cuối năm có giảm không?” cho kết quả có 45% người tham gia khảo sát tin rằng thị trường không giảm giá và 55% tin rằng giá sẽ giảm.

Tâm lý mong chờ giá giảm mạnh và dò đáy vẫn tồn tại ở một bộ phận người mua và đầu tư. Chuyên gia tư vấn đầu tư Nguyễn Thị Thu Hương (Hải Phát Invest) khẳng định “Làm gì có đáy mà dò”. Bà Hương nói: “Theo quan sát của tôi, các chủ đầu tư đều thiếu hàng để đưa ra thị trường, nhiều dự án cứ ra hàng là bán hết. Mà không có hàng ‘ế’ thì lấy đâu ra đáy mà bắt”.

Các giao dịch với giá thấp vẫn có trên thị trường nhưng không nhiều, không điển hình cho thị trường chung.

Về vấn đề này, chuyên gia kinh tế, TS Đinh Thế Hiển phân tích, Việt Nam khó xuất hiện làn sóng bán tháo bất động sản như nước ngoài, ngay cả trong thời kỳ đại dịch. Giá nhà đất giảm mạnh đến 30-40% như trong giai đoạn 2008-2012 một phần do chính sách siết chặt tín dụng của nhà nước, lãi suất cho vay lúc đó lên đến 24-27% khiến nhiều người đầu cơ, lướt sóng phá sản vì không thể trả nợ. Còn trong năm nay, dù dịch bệnh nhưng lãi suất thấp nên người mua để ở và đầu tư vẫn cầm cự được.



Những giao dịch với giá thấp vẫn có trên thị trường nhưng không nhiều

Nguyên nhân khiến giá bất động sản không giảm do dịch Covid-19 được các chuyên gia cho rằng là do nguồn cung từ năm 2019 giảm mạnh. Việc thắt chặt các thủ tục pháp lý khiến xu hướng giảm nguồn cung vẫn tiếp tục trong năm 2020, trong khi nguồn cầu vẫn cao nên các chủ đầu tư không giảm giá bán. Bên cạnh đó, do chi phí quỹ đất, chi phí xây dựng không giảm nên chi phí đầu vào vẫn cao, việc giảm giá bán là điều khó có thể xảy ra.

Giá ổn định, thậm chí tăng

Quý 2/2020, giá căn hộ chung cư Hà Nội tăng khoảng 0,16%, giá nhà ở riêng lẻ tăng khoảng 0,01% so với quý 1. Tại TP.HCM, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,25%, nhà ở riêng lẻ tăng 0,15% so với quý 1. Đây là những số liệu trong báo cáo thị trường bất động sản quý 2 của Bộ Xây dựng.

Sang quý 3, báo cáo của Batdongsan.com.vn cho thấy, dù trải qua tháng ngâu và đợt dịch thứ 2 nhưng giá bất động sản vẫn duy trì mức độ ổn định. Giá tại Hà Nội có chiều hướng tăng, TP.HCM giảm nhẹ khoảng 1,5% theo quý, chủ yếu giảm ở loại hình bất động sản nhà riêng.



Chỉ số giá bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM theo báo cáo của Batdongsan.com.vn

Tác động của dịch bệnh đến thị trường bất động sản nhìn thấy rõ nhất ở loại hình bất động sản cho thuê khi giá thuê giảm và hàng loạt mặt bằng cho thuê phải đóng cửa. Tuy nhiên, giá chung cư, đất nền vẫn không giảm mạnh như nhiều người kỳ vọng.

Về thị trường chung cư, nguồn cung quý 3 chỉ có 2 dự án mới được mở bán. Lượng tin đăng quý 3 vẫn tăng 13%, mức độ quan tâm tăng 5% so với quý trước. Một phần nguyên nhân của diễn biến này là do việc kiểm soát tốt dịch bệnh của Nhà nước. Ngoài ra, các chủ đầu tư cũng đẩy mạnh các chính sách khuyến mãi để kích cầu người mua nhiều hơn so với 2 quý đầu năm.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn đánh giá, Covid-19 tái phát lần thứ 2 và tháng Ngâu đã đẩy thị trường quý 3 vào thế khó khăn nhưng tác động nhẹ hơn so với Covid-19 lần 1.

Dự báo trong 3 tháng cuối năm, ông Quốc Anh nhận định, giá bất động sản Hà Nội sẽ tăng khoảng 1,4%, TP.HCM giảm khoảng 2%. Nhà đất sẽ giảm giá ở các khu vực trung tâm. Với đất nền, những sản phẩm có giá trên dưới 1 tỷ đồng vẫn sẽ được quan tâm nhiều nhất. Khu vực miền Bắc và Hà Nội sẽ có lượng quan tâm tăng trưởng tốt hơn thị trường miền Nam và TP.HCM.

Khánh Trang