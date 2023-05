Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập TP.Tân Uyên và nhận được sự đồng tình cao. Dự kiến, giữa năm nay, Tân Uyên sẽ hoàn thành đề án gửi Sở Nội vụ, HĐND, UBND tỉnh Bình Dương, sau đó trình Trung ương theo quy định.

Đứng trước thông tin sẽ lên thành phố, nguồn cung bất động sản liền thổ tại thị xã Tân Uyên có xu hướng tăng với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng tháng khoảng 6%. Trong đó, ​Tân Phước Khánh, Thái Hòa và Vĩnh Tân là 3 phường, xã nằm ở vị trí cửa ngõ phía Bắc và phía Nam của thị xã Tân Uyên ghi nhận nguồn cung nhà liền thổ lớn nhất cũng như có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất. Tương đồng với xu hướng của nguồn cung, lượt tìm mua BĐS tại khu vực thị xã Tân Uyên có xu hướng tăng kể từ đầu năm.

Tân Uyên đang trở thành thị trường BĐS nóng nhất nhì Bình Dương sau thông tin hoàn tất tiêu chuẩn duyệt lên thành phố.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, khi mới manh nha thông tin lên thành phố, nhà đất Tân Uyên đã ghi nhận lượng cầu tăng mạnh so với Thuận An và Thủ Dầu Một. Cá biệt, loại hình nhà phố liền kề trong các khu compoud có lượt tìm kiếm tăng hơn 65%. Quý 1/2022, những nơi được tìm kiếm nhiều đều là thị trường mới như Bến Cát, Bàu Bàng và Tân Uyên. Đặc biệt, huyện Bàu Bàng có lượng khách hàng tìm mua nhà đất tăng gần 80%, Tân Uyên và Dầu Tiếng cũng có sự tăng trưởng nhu cầu mua lần lượt và 55% và 58%, chủ yếu đến từ sản phẩm đất nền giá từ 17-22 triệu/m2 và nhà liền thổ tầm giá từ 5-6 tỷ đồng/căn. Riêng tháng 4/2022 lượt tìm kiếm BĐS Tân Uyên vẫn tăng 6% trong khi với 3 thành phố còn lại của Bình Dương đều có xu hướng giảm.

Giá bán nhà đất tại thị trường này cũng tăng theo nhu cầu giao dịch. Cụ thể, nhà liền thổ tại Tân Uyên hiện có giá trung bình ở mức 45,5 triệu/m2, tăng gần 30% so với cùng kỳ 2021. Đất mặt tiền đường một số dự án ở khu vực trung tâm đô thị hoặc liền kề khu công nghiệp từ 14-16 triệu/m2 năm 2020 hiện ở mức 22-25 triệu/m2. Đất nền giao dịch khoảng giá 17-20 triệu/m2 thay cho mức 13,5-16 triệu/m2 đầu năm 2021. Nhà riêng ngoại thành có tầm giá từ 35-45 triệu/m2, riêng nhà thấp tầng được đầu tư bài bản ở các dự án dao động ở mức 50-70 triệu/m2, tăng 30-50% so với 2 năm trước đó.

Khảo sát một số dự án nhà thấp tầng, đất nền tại Tân Uyên cho thấy, xu hướng tăng giá diễn ra khá mạnh sau thông tin lên thành phố. Cụ thể, tại khu biệt lập The Standard (Tân Phước Khánh 10, Tân Uyên) của CĐT An Gia triển khai, giá bán hiện nay đã tăng hơn 40% so với giai đoạn mở bán trước đó. Những căn nhà phố, villa tại đây có giá tăng mạnh nhất do số lượng giới hạn, sản phẩm khác biệt, phù hợp với giới chuyên gia và những người có thu nhập cao. Hiện dự án này đang ghi nhận sức mua tốt ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp.

Tương tự, KDC Nam Tân Uyên hiện có giá dao động tăng 25 -30% so với thời điểm giao dịch cuối năm 2020; dự án Paragon City giá chào bán hiện vào khoảng từ 32-40 triệu/m2, tăng gần 40% so với giá bán thời điểm đầu giao dịch. Dự án Biconsi Riverside (phường Uyên Hưng) lúc mới triển khai có giá cao nhất khoảng 4,5-5 tỷ đồng hiện tăng lên khoảng giá gần 6,2-7,4 tỷ đồng/căn, hay dự án nhà phố Centa City (phường Tân Phước Khánh) từ tầm giá 16-24 triệu/m2 năm 2021, hiện tại giao dịch ở ngưỡng gần 26-30 triệu/m2; dự án Sun Casa Central từ mức giá 26-35 triệu/m2 hiện giao dịch ở khoảng 32-40 triệu/m2.

Giá đất nền và nhà liền thổ tại Bình Dương đang có xu hướng tăng mạnh 30-40% trong 3 năm trở lại đây.

Nhìn nhận về xu hướng tăng giá nhà đất tại Tân Uyên, đại diện Tập đoàn BĐS An Gia cho rằng, đây là động thái tất yếu của thị trường trước một thông tin quy hoạch hạ tầng lớn, có sức ảnh hưởng sâu rộng. Xét vài năm trước khi Dĩ An, Thuận An sắp lên thành phố, giá nhà đất cũng tăng rất nhanh. Ngoài ra, Tân Uyên đang hướng đến vai trò thủ phủ công nghiệp hàng đầu Việt Nam. hiện cũng sở hữu 2 KCN lớn nhất là KCN VSIP II quy mô 2.045 ha và KCN VSIP III quy mô khoảng 1.000 ha cùng hàng loạt các KCN lớn đang hoạt động là KCN Nam Tân Uyên (333 ha), KCN Tân Lập (400 ha), KCN Uyên Hưng (120 ha), KCN Phú Chánh (128 ha)…

Tốc độ phát triển công nghiệp và đòn bẩy VSIP III đưa Tân Uyên đứng trước sức ép lớn về nguồn cầu nhà ở cho hàng triệu lao động, chuyên gia, kỹ sư. Kéo theo đó là sự bùng nổ các dịch vụ tiện ích từ bình dân đến cao cấp như trung tâm thương mại, hệ thống y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe – vui chơi – giải trí, khu dân cư đô thị, cho tới các văn phòng làm việc, hội nghị, triển lãm… xem xét tiềm năng sẵn có về quy hoạch đô thị và thu hút đầu tư ở Tân Uyên, giá BĐS khu vực này dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

“Khu vực này chủ yếu vẫn là giao dịch loại hình đất nền, nhà riêng lẻ. Số lượng dự án quy mô, được đầu tư bài bản, vận hành chuyên nghiệp còn rất ít, chủ yếu là các dự án mới ở giai đoạn đầu. Đặc biệt, loại hình nhà phố biệt lập, khép kín yên tĩnh – vốn được các chuyên gia, kỹ sư, người có thu nhập cao ưa chuộng lại khá hiếm hoi ở thời điểm này. Sắp tới Tân Uyên sẽ có sự bùng nổ về số lượng dự án mới đi kèm với đó là chất lượng sản phẩm được nâng cao, giá nhà đất Tân Uyên vì vậy sẽ tiếp tục biến động mạnh, nhất là sau khi hoàn thiện lên thành phố trong năm tới”, vị này cho hay.

Phương Uyên