Giá BĐS tăng nhanh hơn thu nhập, giải pháp nào để sở hữu nhà ở tại TP. Thuận An?

Giá cả địa ốc không ngừng tăng nhanh, muốn sở hữu nhà ở đã khó nay còn khó hơn

Kể từ khi chính thức lên thành phố vào 2020, giá cả địa ốc tại địa phương này đã tăng gần gấp 3 lần so với 2018-2019. Cụ thể: Để sở hữu 70m2 căn hộ tại TP. Thuận An, năm 2018 con số cần là 900 triệu (12 triệu/m2); năm 2020 là 2,3 tỷ ( 33 triệu/m2). TP. Thuận An cũng đang là nơi có tốc độ đô thị hóa được ghi nhận cao bậc nhất cả nước (98,5% năm 2020). Theo đó, giá cả địa ốc TP. Thuận An vẫn tiếp tục tăng trong thời gian tới.



Tốc độ đô thị hóa TP. Thuận An (Bình Dương) cao nhất cả nước với 98,5% năm 2020

Bình Dương hiện đang là thủ phủ công nghiệp nhẹ lớn nhất phía Nam với tổng 29 khu CN & 12 cụm CN – lũy kế đến 15/5/2021 tổng FDI đạt 36,5 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 cả nước. Trong đó, TP. Thuận An có 7 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp, thu hút thêm 12.000 – 15.000 lao động, kỹ sư, chuyên gia đến đây sống và làm việc mỗi năm. Bên cạnh đó, với hạ tầng giao thông phát triển, xu hướng ly tâm từ TP.HCM đến các vùng lân cận, trong đó có TP. Thuận An, để tìm kiếm BĐS vừa túi tiền hơn nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại, sinh sống và làm việc.

Anh Huy Nguyễn, giám đốc một sàn BĐS tại TP. Thuận An chia sẻ, lượt tìm kiếm BĐS tại TP. Thuận An vẫn rất cao, trong khi lượng cung chưa đáp ứng kịp, đây là một trong số nguyên nhân lớn khiến giá BĐS nơi này vẫn tăng lũy tiến theo từng quý.

Theo thông tin từ cục thống kê, TP. Thuận An có dân số 623.752 người. Trong đó, số người trẻ trong độ tuổi lao động chiếm 75%. Tỷ lệ thường trú chiếm 27,42% và tạm trú (người nhập cư) chiếm 72,58% năm 2020. TP. Thuận An đứng trước thực trạng thừa cầu, thiếu cung, đặc biệt là sản phẩm hướng đến đại đa số người dân.

TS.Trần Nguyễn Minh Hải – chuyên gia địa ốc Đại học Ngân hàng TPHCM, cũng chia sẻ: "Các đô thị đang trên đà phát triển được đánh giá thông qua tỷ lệ người nhập cư. TP.HCM, Bình Dương là những địa phương luôn trong tình trạng nóng sốt để đáp ứng nhu cầu nhà ở. Việc giải quyết bài toán an cư cho TP. Thuận An tương ứng là giải quyết nhu cầu an cư cho nhóm lao động lành nghề, chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp – nhóm nhu cầu số đông của thị trường".

Mua nhà chung cư – lối ra cho bài toán tài chính với số đông người lao động trẻ tại TP. Thuận An

Với hơn 53% dân số là dân nhập cư từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, đa số người lao động tại TP. Thuận An có lẽ còn xa lạ với các chính sách đòn bẩy tài chính. Vẫn giữ quan niệm hoặc tiết kiệm đủ hoặc có đủ phần lớn mới nghĩ đến việc mua nhà. Một thực tế khác đẩy lời giải cho bài toán mua nhà đi xa thêm khi tổng thu nhập bình quân đầu người TP. Thuận An là 143,88 triệu đồng/người/năm (theo tổng cục thống kê năm 2020), mặc dù cao nhất nhì cả nước nhưng vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng của giá BĐS khu vực này.

Thêm vào đó yếu tố lạm phát nói chung và lạm phát sau dịch của nền kinh tế khiến đồng tiền ngày càng mất giá, tiền gửi ngân hàng không phải là kênh hiệu quả để bảo toàn giá trị tiền gửi trong dân. Người trẻ TP. Thuận An nếu chọn tích lũy đủ mới mua nhà thì dường như là lựa chọn không lối thoát.

Đối với đất nền trong dân hay nhà phố hoặc đất nền trong dự án pháp lý toàn vẹn yêu cầu người mua thanh toán ngay 95%, thậm chí 100% giá trị ngay trong vòng từ 15 ngày đến không quá 6 tháng. Trong khi để mua căn hộ, cần thanh toán trước 30% giá trị căn hộ, ngân hàng hỗ trợ 70% còn lại với thời gian thanh toán trong 15-20 năm. Theo đó, người mua không cần phải có trong tay đủ tiền mới mua được nhà ở nếu chọn mua căn hộ.

TS. Minh Hải cũng nhận định, với chính sách thanh toán dài hạn và sự hỗ trợ từ ngân hàng bảo lãnh, người mua có thể được giãn tiến độ thanh toán từ 15 năm, thậm chí đến 25 năm theo khả năng tài chính. Lựa chọn mua căn hộ giúp người dân trả lời cho câu hỏi “tiền ít không đủ sống sao mua được nhà?”.

Tại TP. Thuận An, người lao động đi làm từ 5 năm trở lên có thể có mức tích lũy ở vào khoảng 350 – 500 triệu, phù hợp với các dự án chung cư có mức giá 22-25 triệu/m2.

Theo đà phát triển các khu CN, tại TP. Thuận An nói riêng và Bình Dương nói chung, số lượng các dự án có mức giá như vừa đề cập ở trên chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí chỉ 1-2 dự án. Điển hình: Tecco Felice Homes của CĐT Tecco Group, giá chỉ từ 1,1 tỷ/căn 2 phòng ngủ (cụ thể là 22,9 triệu/m2). Tecco Group là một trong số ít CĐT lớn và uy tín hướng đến giải quyết nhu cầu nhà ở số đông người lao động trẻ, đơn vị này đã triển khai hàng trăm dự án tương tự trên nhiều tỉnh thành trong cả nước (Tecco Đầm Sen Complex, Tecco Central Home Bình Thạnh,…).



Tecco Felice Homes đang có giá bán công bố là 22,9 triệu/m2 (mức giá hỗ trợ hậu Covid)

Vì thế, đứng trước nhu cầu nhà ở ngày một tăng cao, thị trường TP. Thuận An vẫn cần nhiều hơn những căn hộ có mức giá hợp lý với thu nhập của người lao động trẻ tương tự như Tecco Felice Homes . Được biết dự án này tọa lạc ngay gần vòng xoay An Phú và đang được công nhận có mức giá tốt nhất thị trường đến thời điểm hiện tại.

Không chỉ giải quyết vấn đề về tài chính, chuyển về sống tại chung cư sẽ là xu hướng an cư tại các đô thị mới. Theo thống kê năm 2021 tại Bình Dương, nguồn cung đưa ra thị trường 5,515 căn, lượng tiêu thụ đạt khoảng 4,416 căn, trong đó TP. Thuận An chiếm 32%. Đặc biệt, sau ảnh hưởng của Covid, chung cư đang là lựa chọn ưu tiên của người trẻ vì tính tổ chức, quản lý chặt chẽ, trên tất cả là môi trường sống văn minh, có tiện ích đủ đầy chỉ vài bước chân ngay dưới tầng trệt nội khu.

Huỳnh Như