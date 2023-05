Mới đây một dự án mới tại TP.Thủ Đức vừa công bố chào bán với mức giá lên đến 38,1 tỷ đồng/căn nhà phố thương mại diện tích 95m2 (chưa VAT), tính bình quân mỗi m2 đất tại đây có giá lên gần 400 triệu đồng. Đáng nói là dự án mới này được triển khai trên khu vực vốn không phải là vùng trung tâm Thủ Thiêm. Động thái này tiếp tục đẩy mặt bằng giá nhà đất TP. Thủ Đức leo lên một tầm cao mới.

Bên cạnh đó, dù việc bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm vừa qua gây xôn xao không nhỏ cho thị trường nhưng thực tế lại không ảnh hưởng mấy đến mặt bằng giá bán hiện tại cũng của TP.Thủ Đức. Tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn , giá nhà đất tại TP.Thủ Đức vẫn âm thầm tăng theo vụ đấu giá và không hề đi xuống khi phi vụ này bị lật kèo. Cụ thể, giá đất tại khu Thủ Thiêm, Rạch Chiếc, Cát Lái và Đảo Kim Cương đều neo ở mức cao, không giảm so với thời điểm đấu giá diễn ra. Giá đất Khu Thủ Thiêm và Đảo Kim Cương hiện rơi vào tầm 250-350 triệu đồng/m2. Khu Cát Lái, Rạch Chiếc có giá trung bình từ 180-250 triệu đồng/m2. Tại quận 9 cũ, đất nền có giá từ 65-120 triệu đồng/m2, tăng thêm 8-10 triệu đồng/m2. Cá biệt, mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp đã được rao bán 200 triệu đồng/m2.

Giá đất TP. Thủ Đức vẫn tiếp tục đà tăng "ăn theo" vụ đấu giá đất Thủ Thiêm. Ảnh minh họa

Nếu trước Tết Nguyên đán, giá nhà đất mặt tiền các trục đường thuộc phường An Phú – An Khánh như đường Song Hành, Trần Não, Vành Đai Tây, Nguyễn Hoàng, Lương Định Của có mức giá giao dịch trung bình 200 triệu đồng/m2, thì nay tăng lên 240-300 triệu đồng/m2. Một số khu vực như đường Đỗ Xuân Hợp, đường Liên Phường, có giá giao dịch tăng từ 140-160 triệu đồng/m2 lên 150-200 triệu đồng/m2. Sự biến động tăng giá này đã bắt đầu rục rịch từ phiên đấu giá đất Thủ Thiêm cuối năm 2021.

Riêng với loại hình căn hộ, giá sơ cấp khu vực Thủ Thiêm hiện đang giao dịch ở mức trên dưới 8.000 USD/m2. Cao nhất ở dự án Empire City của liên doanh Keppel Land ở mức gần 9.000 USD/m2; dự án The Metropole do Sơn Kim giá ghi nhận gần nhất khoảng 8.000 – 8.500 USD/m2. Dự án The River do City Garden phát triển cũng có mức giá khoảng 7.000 USD/m2.

Chia sẻ về hiện tượng “té nước theo mưa” sau đấu giá đất Thủ Thiêm, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM nhận định, không chỉ có doanh nghiệp đặt giá cao để trúng đấu giá đất rồi bỏ cọc để trục lợi mà nhiều doanh nghiệp khác cũng tìm cách tối đa hóa lợi nhuận. Ngay sau các cuộc đấu giá đất, đã xuất hiện các hành vi lợi dụng giá trúng đấu giá ảo để thổi giá, đẩy giá đất, giá nhà tại nhiều địa phương, hoặc để nâng giá trị trái phiếu, cổ phiếu. Trong khi đó, giá nhà đất tại nhiều khu vực đã bị đẩy lên mức giá rất cao. Ông Châu ví dụ như một dự án nhà ở tại quận 2 cũ đang chào bán nhà phố có diện tích đất khoảng 95 m2 gồm trệt và 4 lầu với giá bán lên đến khoảng 38,1 tỷ đồng, trong đó đơn giá đất có thể lên đến khoảng 350 triệu đồng/m2.

Như vậy, không chỉ có doanh nghiệp đặt giá cao để trúng đấu giá đất rồi bỏ cọc để trục lợi mà nhiều doanh nghiệp khác cũng tìm cách tối đa hóa lợi nhuận sau các cuộc đấu giá trên đây. Thị trường BĐS vẫn đang trong tình trạng có dấu hiệu bị đầu cơ, giá đất, giá nhà, giá căn hộ đang bị đẩy lên rất cao. Theo hiệp hội, việc doanh nghiệp đặt giá cao để trúng đấu giá đất rồi “bỏ cọc” sẽ gây ra nhiều hệ lụy cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

Tiềm năng của bán đảo Thủ Thiêm rất lớn nhưng đà phát triển hiện tại chưa tương xứng. Ảnh minh họa

Trước đó, nhận định về động thái bỏ cọc đất Thủ Thiêm và xu hướng "té nước theo mưa" của thị trường BĐS TP.Thủ Đức, ông Alex Crane, Giám đốc Điều hành Knight Frank Việt Nam nhìn nhận, về phương diện đầu tư, đây không phải là động thái tốt để quảng bá hình ảnh thị trường BĐS, nhất là đối với những nhà đầu tư nước ngoài có ý định đến Việt Nam đầu tư. Trong phiên đấu giá vừa rồi cũng có một số nhà đầu tư nước ngoài tìm cách tham gia nhưng họ đã dừng lại ở những vòng đầu, trước khi giá trở nên quá cao.

Thủ Thiêm là vùng đất tiềm năng đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Nhìn vào những dự án đang hình thành hoặc đang được quy hoạch, có thể thấy quy hoạch của Thủ Thiêm rất khả quan khi tính đến các phân khúc nhà ở từ siêu cao cấp đến vừa túi tiền, cùng với BĐS thương mại đi kèm. Vụ đấu giá Thủ Thiêm vừa rồi không nên được coi là một điểm cứu cho thị trường về việc thẩm định giá đất trong tương lai. CEO Kight Frank cho rằng, khi nhìn về giá đất Thủ Thiêm chỉ nên nhìn vào giai đoạn trước đấu giá để có đánh giá đúng. Đó cũng là cách thị trường nên đánh giá những khu đất tiềm năng khác.

“Trong tương lai sự cũng khó nói trước, nhưng chúng tôi nghĩ việc Chính phủ và thị trường nên làm là giải thích cho những người chuẩn bị tham gia các đợt đấu giá tiếp theo về cách khắc phục hiện trạng này. Khoảng 10 năm tới có thể chúng ta sẽ thấy giá BĐS khu vực Thủ Thiêm sẽ tăng lên đến mức 15.000-18.000 USD/m2, nhưng không phải là bây giờ. Trước việc giá đất ngày càng tăng, nhà đầu tư nước ngoài khi nhìn vào thực trạng này e là sẽ cảm thấy Việt Nam không còn là điểm đến quá hấp dẫn nữa”, ông Alex Crane cho hay.

Phương Uyên