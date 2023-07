Đường vành đai 3 TP.HCM là dự án hạ tầng trọng điểm quyết định sự phát triển kinh tế của nhiều tỉnh thành phía Nam. Không ngạc nhiên khi nhiều khu vực quanh dự án Vành đai 3 TPHCM có biến động mạnh về giá.

Bến Lức Tăng, Nhơn Trạch, Dĩ An Giảm Nhẹ Trong Nữa Đầu 2023

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM được phê duyệt từ năm 2011 với tổng chiều dài 97,7 km, đi qua địa bàn 4 khu vực là Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, tạo thành hành lang kết nối các cảng và đô thị. Điểm đầu dự án giao đường tỉnh 25B (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) và kết thúc ở cao tốc Bến Lức – Long Thành (đoạn giao với cao tốc TP.HCM – Trung Lương tại huyện Bến Lức, Long An).

Có thể nói, những năm qua "đường tới đâu, BĐS lên tới đó". Số liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, Nếu giai đoạn 2018 -2022, giá BĐS tại những khu vực “hưởng lợi” từ đường Vành Đai 3 TP.HCM như quận 9, Củ Chi (Tp.HCM), Bến Lức (Long An), Dĩ An, Thủ Dầu Một (Bình Dương), Nhơn Trạch (Đồng Nai) luôn ghi nhận biến động theo chiều hướng tăng. Thì 6 tháng đầu năm 2023, một số khu vực đã có động thái giảm giá.

Cụ thể, xét về giá BĐS, tăng trưởng mạnh nhất những năm qua là khu vực huyện Bến Lức và quận 9 (TP. Thủ Đức).

Tại huyện Bến Lức, tính từ năm 2018 đến nay, giá BĐS đã tăng gấp 18 lần. Từ mức 8 triệu đồng/m2 thời điểm 2018, giá bán BĐS Bến Lức tăng lên 11-13 triệu đồng/m2 giai đoạn 2019 -2020; tiếp tục lên mức 15 – 18 triệu đồng/m2 (giai đoạn 2021 -2022), và đang ở mức 23 triệu đồng/m2 trong 6 tháng đầu năm 2023 (tăng 30% so với cao điểm 2022). Bến Lức cũng là thị trường duy nhất vẫn luôn ghi nhận đà tăng và không có động thái giảm giá BĐS trong nữa đầu năm 2023.

Tương tự, quận 9 cũng có giá nhà đất tăng mạnh trong giai đoạn 2018 -2022. Từ mức 31 triệu đồng/m2 (2018) tăng lên 38 -40 triệu đồng/m2 (2019 -2020), đến 2021 nhảy vọt lên mức 61 triệu đồng/m2 và đạt đỉnh 73 triệu đồng/m2 vào năm 2022. Trong nữa đầu năm 2023, giá đất quận 9 đã giảm nhẹ xuống 69 triệu đồng/m2.

Còn tại TP. Dĩ An, sự biến động mạnh về giá bắt đầu vào năm 2020. Theo đó, từ mức 24 triệu đồng/m2 năm 2018, BĐS Dĩ An tăng đột biến lên gần 32-34 triệu đồng/m2 giai đoạn 2020-2021. Mức giá cao nhất tại Dĩ An ghi nhận trong năm 2022 là 38 triệu đồng/m2, hiện tại đã giảm xuống khoảng 36 triệu đồng/m2 vào quý 2/2023.

Thành phố Thủ Dầu Một có giá BĐS tăng cao nhất vào đầu năm 2022, rơi vào 34 triệu đồng/m2 và hiện nay đã giảm xuống còn 32 triệu đồng/m2.

Huyện Củ Chi (TP.HCM) và Nhơn Trạch (Đồng Nai) là hai địa phương ít có sự “tăng nóng” giá nhà đất trong 6 năm trở lại đây. Giá bán BĐS Củ Chi hiện giao động tầm 9 – 10 triệu đồng/m2, gần như đi ngang hoặc chỉ tăng nhẹ 1-2 triệu đồng/m2 tính từ năm 2019.

Bất động sản Nhơn Trạch cũng ít biến động nhiều, ghi nhận tăng mạnh nhất vào thời điểm 2021 -2022 và giữ nguyên mức 14 triệu đồng/m2 cho đến hiện tại.

Nhiều Dự Án BĐS Ăn Theo Đường Vành Đai 3 TP.HCM Được Chú Ý

Thông tin khởi công đường vành đai 3 TP.HCM đã góp phần tác động đến nhịp thị trường ở các khu vực dự án đi qua. Sau khi chính thức được khởi công xây dựng, đường Vành đai 3 TP.HCM trở thành “làn gió mới” thổi vào thị trường địa ốc. Nhiều dự án đang triển khai tại Bến Lức, Dĩ An, TP, Thủ Đức cũng nhờ tin tích cực từ đường Vành đai 3 TP.HCM mà ghi nhận sức hút tốt trong các năm qua.

Chẳng hạn tại Bến Lức, đầu tháng 7 qua, CĐT Nam Long giới thiệu ra thị trường chính sách bán hàng mới cho các căn Grand villa tại Park Village và The Aqua thuộc khu đô thị Waterpoint 355ha. Dự án này ghi nhận được sự quan tâm khá tốt từ khách mua.

Trong các giai đoạn trước, sản phẩm biệt thự, nhà liền kề tại dự án trên cũng ghi nhận tỷ lệ đặt mua cao, doanh số bán hàng khả quan ngay trong giai đoạn khó khăn của thị trường vừa qua. Được biết, các căn biệt thự Park Village có giá từ 16,8 tỷ đồng/căn, The Aqua cũng có giá bán từ 23 tỷ đồng, nhưng hầu hết sản phẩm giới thiệu ra thị trường đều đã có chủ nhân sở hữu.

Nhà đầu tư luôn dành sự quan tâm cho các dự án BĐS có lợi thế về hạ tầng như tuyến Vành đai 3

Hay dự án cao tầng đầu tiên tại Long An là chung cư Ehome Southgate cũng triển khai tại Bến Lức. Dự án Ehome Southgate có giá từ 1,1 tỷ đồng/căn, giai đoạn 1 và 2 mở bán đều ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ đạt 100% giỏ hàng. Khi đưa vào vận hành, các tòa nhà đều đã đón nhiều cư dân về sinh sống. Giai đoạn 3 của dự án này đang triển khai tiếp tục hút người mua ở thực. Thanh khoản căn hộ tại đây luôn tăng trưởng ổn định nhờ nhu cầu mua ở thực cao.

Tại TP. Thủ Đức, các dự án của Masterise Homes, Điền Phúc Thành, Gamuada Land, Sơn Kim Land, hăng Long Real… đều ghi điểm trong các năm qua. Thông tin khởi động đường Vành đai 3 đầu năm 2023 cũng giúp những dự án này “nóng” trở lại.

Batdongsan.com.vn đánh giá KĐT Waterpoint Nam Long

Chẳng hạn, dự án MT Eastmark City dựa vào “keyword” là mặt tiền Vành đai 3 TP.HCM để thu hút người mua. Dự án MT Eastmark City cũng ghi nhận thanh khoản tích cực, tỷ lệ tiêu thụ giỏ hàng luôn đạt 70 -80% trong các đợt mở bán trước đó.

Một dự án khác cũng trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM là dự án Glory Heights thuộc phân khu The Beverly Solari (Vinhomes Grand Park) tại TP Thủ Đức vừa chính thức ra mắt. Đây là dự án đang khá "hot", đợt mở bán gần đây ghi nhận tỷ lệ booking gần 80% nguồn hàng, giá dao động ở mức 45-65 triệu đồng/m2.

Còn ở TP. Dĩ An, loạt dự án của CĐT Bcons, Phú Đông, Hưng Thịnh, cũng vẫn đang nhận được sự quan tâm nhiều từ giới đầu tư và người mua để ở. Các dự án này luôn có thanh khoản đạt trên 80% giỏ hàng mở bán các giai đoạn trước đó.

Ngoài ra, tuyến đường Vành đai 3 cũng đi qua các huyện của TP.HCM như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh. Nhờ đó, các dự án đất nền tại tăng giá nhanh chóng. Tuy từ cuối năm ngoái đến nay, giá đất không có chuyển biến thêm, nhưng trong giai đoạn 2019 -2022, đất nền tại đây tăng trung bình từ 3 -6 triệu đồng/m2, giao động ở khoảng 1,5 -2 tỷ đồng/nền.

Sẽ Vẫn Còn Nhiều Biến Số Phía Trước

Mặc dù tuyến Vành Đai 3 được nhìn nhận là “món ăn kèm” để thêm gia vị, sức hút chủ yếu của BĐS vẫn đến từ bản thân giá trị tăng trưởng kinh tế khu vực, chất lượng dự án, chính sách bán hàng và uy tín chủ đầu tư. Không thể phủ nhận tuyến hạ tầng này cũng phần nào đã động đến quyết định lựa chọn dự án của nhiều nhà đầu tư.

Đầu tư BĐS theo sóng hạ tầng là sân chơi dài hạn đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự tự chủ về tài chính

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam cho hay, Vành đai 3 là một trong các tuyến đường quan trọng liên kết nhiều tuyến cao tốc của các tỉnh khác nhau tạo thành một liên thông. Dự án này kì vọng thay đổi bộ mặt giao thông của nhiều khu vực, trong đó có 4 tỉnh dự án đi qua là TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An.

Theo ông Kiệt, bất kì dự án giao thông nào khi hoàn thành cũng tạo nên một mặt bằng mới cho thị trường BĐS. Nhất là những dự án mà tuyến hạ tầng đi qua hoặc kết kết trực tiếp. Nhìn về lâu dài, tuyến Vành đai 3 sẽ mang lại nhiều yếu tố tích cực cho sự phát triển kinh tế nói chung và thị trường BĐS của khu vực liên kết nói riêng. Nhà đầu cũng nhìn thấy điều này khi lên kế hoạch cho hướng đầu tư của mình.

Trong bối cảnh thị trường BĐS hiện nay, tác động của hạ tầng lên BĐS chưa rõ rệt. Nhưng nếu nhìn về tương lai dài, ảnh hưởng sẽ càng rõ nét hơn. Nếu nhà đầu tư không áp lực tài chính, đang nắm giữ BĐS tại những thị trường “hưởng lợi” hạ tầng, chắc chắn sẽ gia tăng được lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình trong vài năm tới.

Còn theo lãnh đạo một công ty BĐS tại TP.HCM, đầu tư “ăn theo” hạ tầng không phải mới, nhưng trong thời điểm hiện nay, đây là “kim chỉ nam” được nhiều nhà đầu tư bất động sản ưa chuộng. Bởi trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều thách thức, sự đột phá về hạ tầng chính là cú huých để tăng giá trị và tăng thanh khoản.

Các dự án sẽ được triển khai rất nhiều và thanh khoản luôn tốt khi xây dựng được mạng lưới hạ tầng giao thông có kết nối thuận lợi. Bởi khi hạ tầng phát triển thị trường sẽ được tiếp cận ở nhiều hướng khác nhau, khách hàng có nhiều cơ hội hơn, nhu cầu gia tăng và giá trị BĐS cũng sẽ tăng theo.

Phương Uyên